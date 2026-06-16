https://sarabic.ae/20260616/فلسطينيتان-تبتكران-سترة-ذكية-تساعد-على-إنقاذ-الصحفيين-في-الميدان---1114367940.html

فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان

فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان

سبوتنيك عربي

وسط ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في الميدان من استهداف، وقصف، واعتقال، ابتكرت الطالبتان سهير أبو عكيفان، ووسن الدرابيع، سترة ذكية للصحفيين، تساعدهم في... 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T11:30+0000

2026-06-16T11:30+0000

2026-06-16T11:50+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار الضفة الغربية

سترة ذكية

طالبة

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114366229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_720b69aaf5f78b53323210582921eca1.jpg

وتقول الطالبة وسن الدرابيع من مدرسة "بنات إمريش" الثانوية في مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية، لوكالة "سبوتنيك": "فكرنا في تصميم سترة تكون متميزة عن السترة الصحفية العادية التي لا تعدو كونها درع ظاهري يحمي من الشظايا الخارجية فقط".وتضيف الدرابيع: "في حال تعرض الصحفي لأي إصابة، يقوم النظام تلقائيا بإرسال رسالة إلى الجهة المعنية تتضمن العلامات الحيوية وموقع الصحفي، وذلك لتتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليه بأسرع وقت". ويأتي هذا الابتكار الشبابي في وقت يواجه فيه الصحفي في فلسطين ظروفا صعبة، حيث تشير التقارير الدولية إلى استهداف ممنهج وغير مسبوق للصحفيين، ولا تحمي السترات التقليدية التي يرتديها الصحفيون من خطر الإصابة في الميدان. من جهتها، تقول الطالبة سهير أبو عكيفان من مدرسة "بنات إمريش" الثانوية لـ "سبوتنيك": "الهدف من المشروع هو حماية الصحفيين داخل الميدان وبنفس الوقت سرعة الاستجابة في الظروف الصعبة، وقمنا بالاستعانة في هذا المشروع بعدة مجسات طبية، منها مجسات استشعار نبضات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، ومجسات استشعار درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى وحدة بلوتوث، ووحدة نظام تحديد المواقع التي تعتمد على الأقمار الصناعية وخطوط الطول ودوائر العرض".بدورها، تقول مديرة مدرسة "بنات إمريش" الثانوية، عبير دودين، لوكالة "سبوتنيك": "يأتي هذا المشروع يأتي في ظل أساليب تعليمية تعتمد على زيادة التفكير الناقد وإيجاد المشكلات وحلها".وأضافت: "دعمت وزارة التربية والتعليم هذه المشاريع في المناهج الدراسية، حيث أصبح أسلوب التدريس قائما على زيادة التفكير الناقد لدى الطالبات من خلال إيجاد المشكلات وحلها، وهذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي انبثقت من هذا التوجه التعليمي، وهناك مشاريع أخرى قادمة بإذن الله".وتأمل سهير ووسن أن يحظى مشروعهما بالدعم والتطوير، ليتحول من نموذج أولي داخل مختبر مدرسي إلى منتج يرتديه كل صحفي يغامر بحياته في ميادين الحروب حول العالم. وفي السياق، يقول الصحفي سامح الطيطي لـ "سبوتنيك": "هذا المشروع مهم، ويأتي في سياق تعزيز دور الصحفي الفلسطيني، ودور المبتكرين في إنتاج مثل هذه المشاريع، خصوصًا في ظل افتقار الصحفي الفلسطيني لأدوات الاتصال والتواصل، أثناء المواجهات مع جيش الاحتلال، وأيضًا كما حدث في حرب غزة التي استمرت نحو عامين ونصف".وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ارتفع عدد القتلى من الصحفيين إلى 262، وبالتوازي مع ذلك، يتعرض الصحفيون في الضفة الغربية للقمع والتضييق، حيث وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما لا يقل عن 188 حالة اعتقال منذ بداية الحرب، تم تحويل معظمهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، إلى جانب مئات الإصابات والاعتداءات الميدانية ومصادرة المعدات وإصدار قرارات الإبعاد.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

أجود جرادات https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg

أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, سترة ذكية, طالبة, تقارير سبوتنيك, حصري