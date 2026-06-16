فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:33 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
16:16 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260616/فلسطينيتان-تبتكران-سترة-ذكية-تساعد-على-إنقاذ-الصحفيين-في-الميدان---1114367940.html
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
سبوتنيك عربي
وسط ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في الميدان من استهداف، وقصف، واعتقال، ابتكرت الطالبتان سهير أبو عكيفان، ووسن الدرابيع، سترة ذكية للصحفيين، تساعدهم في... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T11:30+0000
2026-06-16T11:50+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية
سترة ذكية
طالبة
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114366229_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_720b69aaf5f78b53323210582921eca1.jpg
وتقول الطالبة وسن الدرابيع من مدرسة "بنات إمريش" الثانوية في مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية، لوكالة "سبوتنيك": "فكرنا في تصميم سترة تكون متميزة عن السترة الصحفية العادية التي لا تعدو كونها درع ظاهري يحمي من الشظايا الخارجية فقط".وتضيف الدرابيع: "في حال تعرض الصحفي لأي إصابة، يقوم النظام تلقائيا بإرسال رسالة إلى الجهة المعنية تتضمن العلامات الحيوية وموقع الصحفي، وذلك لتتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليه بأسرع وقت". ويأتي هذا الابتكار الشبابي في وقت يواجه فيه الصحفي في فلسطين ظروفا صعبة، حيث تشير التقارير الدولية إلى استهداف ممنهج وغير مسبوق للصحفيين، ولا تحمي السترات التقليدية التي يرتديها الصحفيون من خطر الإصابة في الميدان. من جهتها، تقول الطالبة سهير أبو عكيفان من مدرسة "بنات إمريش" الثانوية لـ "سبوتنيك": "الهدف من المشروع هو حماية الصحفيين داخل الميدان وبنفس الوقت سرعة الاستجابة في الظروف الصعبة، وقمنا بالاستعانة في هذا المشروع بعدة مجسات طبية، منها مجسات استشعار نبضات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، ومجسات استشعار درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى وحدة بلوتوث، ووحدة نظام تحديد المواقع التي تعتمد على الأقمار الصناعية وخطوط الطول ودوائر العرض".بدورها، تقول مديرة مدرسة "بنات إمريش" الثانوية، عبير دودين، لوكالة "سبوتنيك": "يأتي هذا المشروع يأتي في ظل أساليب تعليمية تعتمد على زيادة التفكير الناقد وإيجاد المشكلات وحلها".وأضافت: "دعمت وزارة التربية والتعليم هذه المشاريع في المناهج الدراسية، حيث أصبح أسلوب التدريس قائما على زيادة التفكير الناقد لدى الطالبات من خلال إيجاد المشكلات وحلها، وهذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي انبثقت من هذا التوجه التعليمي، وهناك مشاريع أخرى قادمة بإذن الله".وتأمل سهير ووسن أن يحظى مشروعهما بالدعم والتطوير، ليتحول من نموذج أولي داخل مختبر مدرسي إلى منتج يرتديه كل صحفي يغامر بحياته في ميادين الحروب حول العالم. وفي السياق، يقول الصحفي سامح الطيطي لـ "سبوتنيك": "هذا المشروع مهم، ويأتي في سياق تعزيز دور الصحفي الفلسطيني، ودور المبتكرين في إنتاج مثل هذه المشاريع، خصوصًا في ظل افتقار الصحفي الفلسطيني لأدوات الاتصال والتواصل، أثناء المواجهات مع جيش الاحتلال، وأيضًا كما حدث في حرب غزة التي استمرت نحو عامين ونصف".وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ارتفع عدد القتلى من الصحفيين إلى 262، وبالتوازي مع ذلك، يتعرض الصحفيون في الضفة الغربية للقمع والتضييق، حيث وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما لا يقل عن 188 حالة اعتقال منذ بداية الحرب، تم تحويل معظمهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، إلى جانب مئات الإصابات والاعتداءات الميدانية ومصادرة المعدات وإصدار قرارات الإبعاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0f/1114366229_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_55d225950755c037e7f79fcc360af702.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, سترة ذكية, طالبة, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, سترة ذكية, طالبة, تقارير سبوتنيك, حصري

فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان

11:30 GMT 16.06.2026 (تم التحديث: 11:50 GMT 16.06.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
وسط ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون في الميدان من استهداف، وقصف، واعتقال، ابتكرت الطالبتان سهير أبو عكيفان، ووسن الدرابيع، سترة ذكية للصحفيين، تساعدهم في تقليل نسبة المخاطرة، والكشف عن أماكن وجودهم في حال إصابتهم.
وتقول الطالبة وسن الدرابيع من مدرسة "بنات إمريش" الثانوية في مدينة دورا جنوبي الخليل في الضفة الغربية، لوكالة "سبوتنيك": "فكرنا في تصميم سترة تكون متميزة عن السترة الصحفية العادية التي لا تعدو كونها درع ظاهري يحمي من الشظايا الخارجية فقط".
وأضافت شارحة عن مزايا السترة الذكية: "المجسات الموجودة في السترة التي صممناها هي مجسات طبية تعمل على قياس العلامات الحيوية مثل نبضات القلب وتشبع الأوكسجين في الدم ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى نظام تحديد الموقع الجغرافي "جي بي إس" الذي يحدد موقع الصحفي بدقة".
وتضيف الدرابيع: "في حال تعرض الصحفي لأي إصابة، يقوم النظام تلقائيا بإرسال رسالة إلى الجهة المعنية تتضمن العلامات الحيوية وموقع الصحفي، وذلك لتتمكن فرق الإسعاف من الوصول إليه بأسرع وقت".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويأتي هذا الابتكار الشبابي في وقت يواجه فيه الصحفي في فلسطين ظروفا صعبة، حيث تشير التقارير الدولية إلى استهداف ممنهج وغير مسبوق للصحفيين، ولا تحمي السترات التقليدية التي يرتديها الصحفيون من خطر الإصابة في الميدان.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
© Sputnik . Ajwad Jradat

وجاء هذا الابتكار في محاولة لمعالجة قصور السترات الواقية التقليدية، التي يقتصر دورها على صد الشظايا والرصاص دون تقديم أي حلول لإنقاذ الصحفيين، في حال تعرض الصحفي للإصابة، أو الحصار، أو فقدان الوعي دون القدرة على طلب المساعدة.

© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
© Sputnik . Ajwad Jradat
من جهتها، تقول الطالبة سهير أبو عكيفان من مدرسة "بنات إمريش" الثانوية لـ "سبوتنيك": "الهدف من المشروع هو حماية الصحفيين داخل الميدان وبنفس الوقت سرعة الاستجابة في الظروف الصعبة، وقمنا بالاستعانة في هذا المشروع بعدة مجسات طبية، منها مجسات استشعار نبضات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، ومجسات استشعار درجة حرارة الجسم، بالإضافة إلى وحدة بلوتوث، ووحدة نظام تحديد المواقع التي تعتمد على الأقمار الصناعية وخطوط الطول ودوائر العرض".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
© Sputnik . Ajwad Jradat
بدورها، تقول مديرة مدرسة "بنات إمريش" الثانوية، عبير دودين، لوكالة "سبوتنيك": "يأتي هذا المشروع يأتي في ظل أساليب تعليمية تعتمد على زيادة التفكير الناقد وإيجاد المشكلات وحلها".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأضافت: "دعمت وزارة التربية والتعليم هذه المشاريع في المناهج الدراسية، حيث أصبح أسلوب التدريس قائما على زيادة التفكير الناقد لدى الطالبات من خلال إيجاد المشكلات وحلها، وهذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي انبثقت من هذا التوجه التعليمي، وهناك مشاريع أخرى قادمة بإذن الله".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتأمل سهير ووسن أن يحظى مشروعهما بالدعم والتطوير، ليتحول من نموذج أولي داخل مختبر مدرسي إلى منتج يرتديه كل صحفي يغامر بحياته في ميادين الحروب حول العالم.
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي السياق، يقول الصحفي سامح الطيطي لـ "سبوتنيك": "هذا المشروع مهم، ويأتي في سياق تعزيز دور الصحفي الفلسطيني، ودور المبتكرين في إنتاج مثل هذه المشاريع، خصوصًا في ظل افتقار الصحفي الفلسطيني لأدوات الاتصال والتواصل، أثناء المواجهات مع جيش الاحتلال، وأيضًا كما حدث في حرب غزة التي استمرت نحو عامين ونصف".
© Sputnik . Ajwad Jradatفلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2026
فلسطينيتان تبتكران سترة ذكية تساعد على إنقاذ الصحفيين في الميدان
© Sputnik . Ajwad Jradat
وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ارتفع عدد القتلى من الصحفيين إلى 262، وبالتوازي مع ذلك، يتعرض الصحفيون في الضفة الغربية للقمع والتضييق، حيث وثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين ما لا يقل عن 188 حالة اعتقال منذ بداية الحرب، تم تحويل معظمهم إلى الاعتقال الإداري التعسفي، إلى جانب مئات الإصابات والاعتداءات الميدانية ومصادرة المعدات وإصدار قرارات الإبعاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала