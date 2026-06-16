من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

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بث مباشر...لافروف يجري محادثات مع نظيره التركي في موسكو
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29 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:03 GMT
30 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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29 د
بلا قيود
خبير: إيران أصرت على المفاوضات ووصلت لما تريد
17:00 GMT
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أوروبا وأمريكا: هل تظل القارة العجوز أسيرة البيت الأبيض؟ خبير يجيب
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
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57 د
بين بيروت والقاهرة
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01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
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الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
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مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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https://sarabic.ae/20260616/من-خط-النار-إلى-دروب-العودة-عدسة-سبوتنيك-توثق-حكايات-صمود--فوق-الركام-1114390400.html
من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام
من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام
سبوتنيك عربي
بين ركام المنازل وصمت الشوارع التي أنهكتها الحرب، لا تزال قرى جنوب لبنان مرابطة على الجراح والأحلام، تروي حكايات سكانها الذين واجهوا الموت وتمسكوا بالحياة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T09:19+0000
2026-06-16T09:19+0000
لبنان
الجنوب اللبناني
الدمار
تقارير سبوتنيك
حصري
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في جولة ميدانية بين بلدات دير قانون النهر ومعروب وصريفا والغندورية وبير السلاسل، رصدت "سبوتنيك" مشاهد تختصر حجم المأساة التي خلفتها الحرب، لكنها كشفت أيضا عن وجوه إنسانية ترفض الاستسلام، من مسعفين خاطروا بحياتهم لإنقاذ الآخرين تحت القصف، إلى أبناء الجنوب الذين عادوا إلى بلداتهم المدمرة حاملين إصرارًا لا تهزه الخسائر، مؤمنين بأن الأرض التي احتضنت ذكرياتهم تستحق العودة مهما بلغت التضحيات.وخلال الجولة، التقت "سبوتنيك" المسعف عباس نجدي، الذي عمل طوال فترة الحرب في منطقة صريفا، وتحدث عن صعوبة المهام التي واجهتها فرق الإسعاف نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، ووقف نجدي إلى جانب إحدى سيارات إسعاف "جمعية الرسالة للإسعاف الصحي" التي تعرضت للاستهداف خلال الحرب، ما أدى إلى مقتل أحد زملائه وإصابة اثنين آخرين بجروح، مستعيدا تفاصيل الأيام الصعبة التي عاشها المسعفون أثناء محاولاتهم إنقاذ الجرحى وإجلاء المدنيين.وقالت غملوش إنها "أصرت على العودة رغم الدمار الذي طال بلدتها، مؤكدة أنها ستبقى فيها حتى لو كان منزلها قد دُمّر بالكامل"، مضيفة: "سأعود ولو اضطررت إلى السكن في خيمة، المهم أن أكون في بلدتي".
لبنان
الجنوب اللبناني
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لبنان, الجنوب اللبناني, الدمار, تقارير سبوتنيك, حصري, фото
لبنان, الجنوب اللبناني, الدمار, تقارير سبوتنيك, حصري, фото

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

09:19 GMT 16.06.2026
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
بين ركام المنازل وصمت الشوارع التي أنهكتها الحرب، لا تزال قرى جنوب لبنان مرابطة على الجراح والأحلام، تروي حكايات سكانها الذين واجهوا الموت وتمسكوا بالحياة والأرض التي رفضت الاستسلام.
في جولة ميدانية بين بلدات دير قانون النهر ومعروب وصريفا والغندورية وبير السلاسل، رصدت "سبوتنيك" مشاهد تختصر حجم المأساة التي خلفتها الحرب، لكنها كشفت أيضا عن وجوه إنسانية ترفض الاستسلام، من مسعفين خاطروا بحياتهم لإنقاذ الآخرين تحت القصف، إلى أبناء الجنوب الذين عادوا إلى بلداتهم المدمرة حاملين إصرارًا لا تهزه الخسائر، مؤمنين بأن الأرض التي احتضنت ذكرياتهم تستحق العودة مهما بلغت التضحيات.
ورصدت عدسة "سبوتنيك"، آثار الدمار الواسع الذي خلفته الحرب في القرى والبلدات الجنوبية، حيث لا تزال المنازل المهدمة والشوارع المتضررة شاهدة على حجم الخسائر التي لحقت بالمنطقة.
وخلال الجولة، التقت "سبوتنيك" المسعف عباس نجدي، الذي عمل طوال فترة الحرب في منطقة صريفا، وتحدث عن صعوبة المهام التي واجهتها فرق الإسعاف نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة، ووقف نجدي إلى جانب إحدى سيارات إسعاف "جمعية الرسالة للإسعاف الصحي" التي تعرضت للاستهداف خلال الحرب، ما أدى إلى مقتل أحد زملائه وإصابة اثنين آخرين بجروح، مستعيدا تفاصيل الأيام الصعبة التي عاشها المسعفون أثناء محاولاتهم إنقاذ الجرحى وإجلاء المدنيين.
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
4/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
6/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
7/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
8/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
9/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
10/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
15/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة &quot;سبوتنيك&quot; توثق حكايات صمود فوق الركام - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik . Abdul kader Al Bay

من خط النار إلى دروب العودة... عدسة "سبوتنيك" توثق حكايات صمود فوق الركام

وفي بلدة بير السلاسل، رصدت "سبوتنيك" الشابة، جنة غملوش، التي عادت إلى بلدتها شقرا على متن دراجة نارية، بعدما قطعت مسافة تقارب 81 كيلومترا من بلدة برجا إلى الجنوب.

وقالت غملوش إنها "أصرت على العودة رغم الدمار الذي طال بلدتها، مؤكدة أنها ستبقى فيها حتى لو كان منزلها قد دُمّر بالكامل"، مضيفة: "سأعود ولو اضطررت إلى السكن في خيمة، المهم أن أكون في بلدتي".
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