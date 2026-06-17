هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260617/هل-تسبق-الصين-العالم-إلى-عصر-الدماغ-الرقمي؟-والبروبيوتيك-عالم-من-الأحياء-الدقيقة-النافعة-للأمعاء--1114421610.html
هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
سبوتنيك عربي
السلطات الصينية تمنح أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T07:27+0000
2026-06-17T07:27+0000
راديو
مرايا العلوم
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
علوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114421429_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_abc2e4eeb6a30ea1b0673d0811d35b12.png
هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
سبوتنيك عربي
هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
في خطوة وصفتها وسائل إعلام علمية عالمية بالإنجاز التاريخي، منحت السلطات الصينية أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي.الشريحة الجديدة طورتها شركة NeuraMatrix الناشئة في شنغهاي بالتعاون مع باحثين من جامعة تسينغهوا، وتعتمد تصميماً أقل تدخلاً جراحياً يتم دون اختراق أنسجة المخ مباشرة، إلا أنها تسمح للمرضى المصابين بإصابات في الحبل الشوكي أو الشلل الجزئي بالتحكم في أجهزة مساعدة مثل القفازات الهوائية الذكية، وتحريك الأيدي، والإمساك بالأشياء، ورفع الأكواب، عن طريق التفكير فقط، من خلال تحليل الإشارات العصبية بشكل لحظي.وأوضح الخبير أن شريحة الصين "حصلت على ترخيص تجاري، وتركز على علاج الشلل وإصابات الحبل الشوكي. رغم أن Neuralink أكثر تقدماً تقنياً، فإن NEO أسرع في الانتشار والموافقات بفضل الدعم الحكومي وانخفاض المخاطر الجراحية والتكلفة، وستستفيد منها أكبر الفئات التي تعاني من أمراض عصبية تعيق الحركة".جيل جديد من البروبيوتيك يتجاوز السلالات التقليديةفي عالم الطب والتغذية، يشهد مفهوم البروبيوتيك تحولاً نوعياً كبيراً. فقد أصبح الجيل الجديد من البروبيوتيك، المعروف بـ"Next-Generation Probiotics" أو NGPs، محور اهتمام البحث العلمي الحديث، حيث يتجاوز السلالات التقليدية ليشمل ميكروبات معوية متخصصة مثل Akkermansia muciniphila وFaecalibacterium prausnitzii.وأدى التقدم في تقنيات التغليف المتقدم لهذه البكتيريا والهندسة الوراثية إلى تعزيز فعالية واستقرار هذه البروبيوتيك الجديدة، لتصبح أدوات واعدة في مواجهة الأمراض المزمنة مثل السمنة، والالتهابات، واضطرابات المناعة.وأوضحت الخبيرة أن "الجيل الجديد من البروبيوتيك يعتمد على سلالات بكتيرية مهندسة بيولوجيًا، تتحمل مرورها في الجهاز الهضمي بكفاءة أعلى دون فقدان، وتستهدف تحسين مقاومة الأنسولين، والسكري، والسمنة، وامتصاص العناصر الغذائية، ونتوقع تطورًا في هذا المجال نحو علاجات شخصية دقيقة".
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114421429_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_a3e24257bad96823fbb7c42cf4d0042e.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مرايا العلوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, علوم, аудио
مرايا العلوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, علوم, аудио

هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء

07:27 GMT 17.06.2026
راديو
هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
السلطات الصينية تمنح أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي.
في خطوة وصفتها وسائل إعلام علمية عالمية بالإنجاز التاريخي، منحت السلطات الصينية أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي.
الشريحة الجديدة طورتها شركة NeuraMatrix الناشئة في شنغهاي بالتعاون مع باحثين من جامعة تسينغهوا، وتعتمد تصميماً أقل تدخلاً جراحياً يتم دون اختراق أنسجة المخ مباشرة، إلا أنها تسمح للمرضى المصابين بإصابات في الحبل الشوكي أو الشلل الجزئي بالتحكم في أجهزة مساعدة مثل القفازات الهوائية الذكية، وتحريك الأيدي، والإمساك بالأشياء، ورفع الأكواب، عن طريق التفكير فقط، من خلال تحليل الإشارات العصبية بشكل لحظي.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير الذكاء الاصطناعي، شاكر الجمل: إن "الشريحة الصينية الجديدة تختلف عن الشريحة الأمريكية Neuralink لإيلون ماسك التي تُزرع داخل نسيج المخ باستخدام روبوت جراحي دقيق، وتتيح التحكم في الأجهزة عن طريق التفكير، أما الشريحة الصينية NEO فتُزرع فوق الغشاء الواقي للدماغ بطريقة أبسط وأقل خطورة، ولا تحتاج روبوتاً، ما يسمح بإجرائها من قبل طبيب بشري".

وأوضح الخبير أن شريحة الصين "حصلت على ترخيص تجاري، وتركز على علاج الشلل وإصابات الحبل الشوكي.
رغم أن Neuralink أكثر تقدماً تقنياً، فإن NEO أسرع في الانتشار والموافقات بفضل الدعم الحكومي وانخفاض المخاطر الجراحية والتكلفة، وستستفيد منها أكبر الفئات التي تعاني من أمراض عصبية تعيق الحركة".
جيل جديد من البروبيوتيك يتجاوز السلالات التقليدية
في عالم الطب والتغذية، يشهد مفهوم البروبيوتيك تحولاً نوعياً كبيراً. فقد أصبح الجيل الجديد من البروبيوتيك، المعروف بـ"Next-Generation Probiotics" أو NGPs، محور اهتمام البحث العلمي الحديث، حيث يتجاوز السلالات التقليدية ليشمل ميكروبات معوية متخصصة مثل Akkermansia muciniphila وFaecalibacterium prausnitzii.
وأدى التقدم في تقنيات التغليف المتقدم لهذه البكتيريا والهندسة الوراثية إلى تعزيز فعالية واستقرار هذه البروبيوتيك الجديدة، لتصبح أدوات واعدة في مواجهة الأمراض المزمنة مثل السمنة، والالتهابات، واضطرابات المناعة.

وقالت استشاري التغذية العلاجية، د. مروة عبد الكريم شعير لبرنامج مرايا العلوم: إن "البروبيوتيك هي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، والتي تمد الجسم بحوالي 60-70% من المناعة، وتدعم عمل أجهزة الجسم، وهي تختلف عن البريبيوتك أي الألياف الغذائية (مثل قشور الفواكه، والحبوب الكاملة، والشوفان، والخضروات) التي تغذي هذه البكتيريا"، مشيرة إلى أن "البروبيوتيك تأتي من الألبان المتخمرة والزبادي أو المكملات الغذائية".

وأوضحت الخبيرة أن "الجيل الجديد من البروبيوتيك يعتمد على سلالات بكتيرية مهندسة بيولوجيًا، تتحمل مرورها في الجهاز الهضمي بكفاءة أعلى دون فقدان، وتستهدف تحسين مقاومة الأنسولين، والسكري، والسمنة، وامتصاص العناصر الغذائية، ونتوقع تطورًا في هذا المجال نحو علاجات شخصية دقيقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала