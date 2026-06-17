https://sarabic.ae/20260617/هل-تسبق-الصين-العالم-إلى-عصر-الدماغ-الرقمي؟-والبروبيوتيك-عالم-من-الأحياء-الدقيقة-النافعة-للأمعاء--1114421610.html

هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء

هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء

سبوتنيك عربي

السلطات الصينية تمنح أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي. 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T07:27+0000

2026-06-17T07:27+0000

2026-06-17T07:27+0000

راديو

مرايا العلوم

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

علوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114421429_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_abc2e4eeb6a30ea1b0673d0811d35b12.png

هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء سبوتنيك عربي هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء

في خطوة وصفتها وسائل إعلام علمية عالمية بالإنجاز التاريخي، منحت السلطات الصينية أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي.الشريحة الجديدة طورتها شركة NeuraMatrix الناشئة في شنغهاي بالتعاون مع باحثين من جامعة تسينغهوا، وتعتمد تصميماً أقل تدخلاً جراحياً يتم دون اختراق أنسجة المخ مباشرة، إلا أنها تسمح للمرضى المصابين بإصابات في الحبل الشوكي أو الشلل الجزئي بالتحكم في أجهزة مساعدة مثل القفازات الهوائية الذكية، وتحريك الأيدي، والإمساك بالأشياء، ورفع الأكواب، عن طريق التفكير فقط، من خلال تحليل الإشارات العصبية بشكل لحظي.وأوضح الخبير أن شريحة الصين "حصلت على ترخيص تجاري، وتركز على علاج الشلل وإصابات الحبل الشوكي. رغم أن Neuralink أكثر تقدماً تقنياً، فإن NEO أسرع في الانتشار والموافقات بفضل الدعم الحكومي وانخفاض المخاطر الجراحية والتكلفة، وستستفيد منها أكبر الفئات التي تعاني من أمراض عصبية تعيق الحركة".جيل جديد من البروبيوتيك يتجاوز السلالات التقليديةفي عالم الطب والتغذية، يشهد مفهوم البروبيوتيك تحولاً نوعياً كبيراً. فقد أصبح الجيل الجديد من البروبيوتيك، المعروف بـ"Next-Generation Probiotics" أو NGPs، محور اهتمام البحث العلمي الحديث، حيث يتجاوز السلالات التقليدية ليشمل ميكروبات معوية متخصصة مثل Akkermansia muciniphila وFaecalibacterium prausnitzii.وأدى التقدم في تقنيات التغليف المتقدم لهذه البكتيريا والهندسة الوراثية إلى تعزيز فعالية واستقرار هذه البروبيوتيك الجديدة، لتصبح أدوات واعدة في مواجهة الأمراض المزمنة مثل السمنة، والالتهابات، واضطرابات المناعة.وأوضحت الخبيرة أن "الجيل الجديد من البروبيوتيك يعتمد على سلالات بكتيرية مهندسة بيولوجيًا، تتحمل مرورها في الجهاز الهضمي بكفاءة أعلى دون فقدان، وتستهدف تحسين مقاومة الأنسولين، والسكري، والسمنة، وامتصاص العناصر الغذائية، ونتوقع تطورًا في هذا المجال نحو علاجات شخصية دقيقة".

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

مرايا العلوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, علوم, аудио