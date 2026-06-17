https://sarabic.ae/20260617/هل-تسبق-الصين-العالم-إلى-عصر-الدماغ-الرقمي؟-والبروبيوتيك-عالم-من-الأحياء-الدقيقة-النافعة-للأمعاء--1114421610.html
هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
سبوتنيك عربي
السلطات الصينية تمنح أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T07:27+0000
2026-06-17T07:27+0000
2026-06-17T07:27+0000
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هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
سبوتنيك عربي
هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
في خطوة وصفتها وسائل إعلام علمية عالمية بالإنجاز التاريخي، منحت السلطات الصينية أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي.الشريحة الجديدة طورتها شركة NeuraMatrix الناشئة في شنغهاي بالتعاون مع باحثين من جامعة تسينغهوا، وتعتمد تصميماً أقل تدخلاً جراحياً يتم دون اختراق أنسجة المخ مباشرة، إلا أنها تسمح للمرضى المصابين بإصابات في الحبل الشوكي أو الشلل الجزئي بالتحكم في أجهزة مساعدة مثل القفازات الهوائية الذكية، وتحريك الأيدي، والإمساك بالأشياء، ورفع الأكواب، عن طريق التفكير فقط، من خلال تحليل الإشارات العصبية بشكل لحظي.وأوضح الخبير أن شريحة الصين "حصلت على ترخيص تجاري، وتركز على علاج الشلل وإصابات الحبل الشوكي. رغم أن Neuralink أكثر تقدماً تقنياً، فإن NEO أسرع في الانتشار والموافقات بفضل الدعم الحكومي وانخفاض المخاطر الجراحية والتكلفة، وستستفيد منها أكبر الفئات التي تعاني من أمراض عصبية تعيق الحركة".جيل جديد من البروبيوتيك يتجاوز السلالات التقليديةفي عالم الطب والتغذية، يشهد مفهوم البروبيوتيك تحولاً نوعياً كبيراً. فقد أصبح الجيل الجديد من البروبيوتيك، المعروف بـ"Next-Generation Probiotics" أو NGPs، محور اهتمام البحث العلمي الحديث، حيث يتجاوز السلالات التقليدية ليشمل ميكروبات معوية متخصصة مثل Akkermansia muciniphila وFaecalibacterium prausnitzii.وأدى التقدم في تقنيات التغليف المتقدم لهذه البكتيريا والهندسة الوراثية إلى تعزيز فعالية واستقرار هذه البروبيوتيك الجديدة، لتصبح أدوات واعدة في مواجهة الأمراض المزمنة مثل السمنة، والالتهابات، واضطرابات المناعة.وأوضحت الخبيرة أن "الجيل الجديد من البروبيوتيك يعتمد على سلالات بكتيرية مهندسة بيولوجيًا، تتحمل مرورها في الجهاز الهضمي بكفاءة أعلى دون فقدان، وتستهدف تحسين مقاومة الأنسولين، والسكري، والسمنة، وامتصاص العناصر الغذائية، ونتوقع تطورًا في هذا المجال نحو علاجات شخصية دقيقة".
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جيهان لطفي سليمان
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
مرايا العلوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, علوم, аудио
مرايا العلوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, علوم, аудио
هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟ والبروبيوتيك عالم من الأحياء الدقيقة النافعة للأمعاء
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
السلطات الصينية تمنح أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي.
في خطوة وصفتها وسائل إعلام علمية عالمية بالإنجاز التاريخي، منحت السلطات الصينية أول ترخيصٍ تجاريٍّ لزراعة شريحة دماغية
ذكية "NEO"، لتدخل بكين بقوة سباق واجهات الدماغ والحاسوب في مواجهة مشروع "نيورالينك" الأمريكي.
الشريحة الجديدة طورتها شركة NeuraMatrix الناشئة في شنغهاي بالتعاون مع باحثين من جامعة تسينغهوا، وتعتمد تصميماً أقل تدخلاً جراحياً يتم دون اختراق أنسجة المخ مباشرة، إلا أنها تسمح للمرضى المصابين بإصابات في الحبل الشوكي أو الشلل الجزئي بالتحكم في أجهزة مساعدة مثل القفازات الهوائية الذكية، وتحريك الأيدي، والإمساك بالأشياء، ورفع الأكواب، عن طريق التفكير فقط، من خلال تحليل الإشارات العصبية بشكل لحظي.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال خبير الذكاء الاصطناعي، شاكر الجمل: إن "الشريحة الصينية الجديدة تختلف عن الشريحة الأمريكية Neuralink لإيلون ماسك التي تُزرع داخل نسيج المخ باستخدام روبوت جراحي دقيق، وتتيح التحكم في الأجهزة عن طريق التفكير، أما الشريحة الصينية NEO فتُزرع فوق الغشاء الواقي للدماغ بطريقة أبسط وأقل خطورة، ولا تحتاج روبوتاً، ما يسمح بإجرائها من قبل طبيب بشري".
وأوضح الخبير أن شريحة الصين "حصلت على ترخيص تجاري، وتركز على علاج الشلل وإصابات الحبل الشوكي.
رغم أن Neuralink أكثر تقدماً تقنياً، فإن NEO أسرع في الانتشار والموافقات بفضل الدعم الحكومي وانخفاض المخاطر الجراحية والتكلفة، وستستفيد منها أكبر الفئات التي تعاني من أمراض عصبية تعيق الحركة".
جيل جديد من البروبيوتيك يتجاوز السلالات التقليدية
في عالم الطب والتغذية، يشهد مفهوم البروبيوتيك تحولاً نوعياً كبيراً. فقد أصبح الجيل الجديد من البروبيوتيك، المعروف بـ"Next-Generation Probiotics" أو NGPs، محور اهتمام البحث العلمي الحديث، حيث يتجاوز السلالات التقليدية ليشمل ميكروبات معوية
متخصصة مثل Akkermansia muciniphila وFaecalibacterium prausnitzii.
وأدى التقدم في تقنيات التغليف المتقدم لهذه البكتيريا والهندسة الوراثية إلى تعزيز فعالية واستقرار هذه البروبيوتيك الجديدة، لتصبح أدوات واعدة في مواجهة الأمراض المزمنة مثل السمنة، والالتهابات، واضطرابات المناعة.
وقالت استشاري التغذية العلاجية، د. مروة عبد الكريم شعير لبرنامج مرايا العلوم: إن "البروبيوتيك هي البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء، والتي تمد الجسم بحوالي 60-70% من المناعة، وتدعم عمل أجهزة الجسم، وهي تختلف عن البريبيوتك أي الألياف الغذائية (مثل قشور الفواكه، والحبوب الكاملة، والشوفان، والخضروات) التي تغذي هذه البكتيريا"، مشيرة إلى أن "البروبيوتيك تأتي من الألبان المتخمرة والزبادي أو المكملات الغذائية".
وأوضحت الخبيرة أن "الجيل الجديد من البروبيوتيك يعتمد على سلالات بكتيرية مهندسة بيولوجيًا، تتحمل مرورها في الجهاز الهضمي بكفاءة أعلى دون فقدان، وتستهدف تحسين مقاومة الأنسولين، والسكري، والسمنة، وامتصاص العناصر الغذائية، ونتوقع تطورًا في هذا المجال نحو علاجات شخصية دقيقة".