بـ"هاتريك" تاريخي... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الأول خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.
صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الأول خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.
صورة عامة من أعلى المدرجات، خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
صورة عامة من أعلى المدرجات، خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
جماهير الأرجنتين تحتفل بعد انتهاء المباراة مع المنتخب الجزائري.
جماهير الأرجنتين تحتفل بعد انتهاء المباراة مع المنتخب الجزائري.
صورة تظهر لحظة احتفال فارس الشعيبي، لاعب منتخب الجزائر، بتسجيل هدف تم إلغاؤه لاحقًا.
صورة تظهر لحظة احتفال فارس الشعيبي، لاعب منتخب الجزائر، بتسجيل هدف تم إلغاؤه لاحقًا.
صورة تم التقاطها للاعب الأرجنتيني تياجو ألمادا، تظهر فيها ردة فعله خلال المباراة.
صورة تم التقاطها للاعب الأرجنتيني تياجو ألمادا، تظهر فيها ردة فعله خلال المباراة.
الجزائري رایان آیت نوري خلال مواجهته أثناء المباراة مع لاعبي الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي ورودريغو دي بول.
الجزائري رایان آیت نوري خلال مواجهته أثناء المباراة مع لاعبي الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي ورودريغو دي بول.
صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثالث خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.
صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثالث خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.
يتنافس ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، ورایان آیت نوري، لاعب منتخب الجزائر، على الكرة خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري
يتنافس ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، ورایان آیت نوري، لاعب منتخب الجزائر، على الكرة خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري
صورة تظهر لحظة سقوط اللاعب رودريغو دي بول، لاعب منتخب الأرجنتين، أثناء مطاردته للكرة خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة لكرة القدم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
صورة تظهر لحظة سقوط اللاعب رودريغو دي بول، لاعب منتخب الأرجنتين، أثناء مطاردته للكرة خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة لكرة القدم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثاني خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.
صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثاني خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.
يتنافس اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على الكرة خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
يتنافس اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على الكرة خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.
صورة تظهر احتفال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، بتسجيل الهدف الثاني مع زملائه، خلال مبارة كأس العالم مع المنتخب الجزائري.
صورة تظهر احتفال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، بتسجيل الهدف الثاني مع زملائه، خلال مبارة كأس العالم مع المنتخب الجزائري.