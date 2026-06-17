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بين بيروت والقاهرة
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روسيا والعالم العربي
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نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
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عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
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مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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ملفات ساخنة
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08:31 GMT
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من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
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مساحة حرة
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بـ"هاتريك" تاريخي... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم
بـ"هاتريك" تاريخي... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال مباراة كأس العالم 2026 بين المنتخب الأرجنتيني والجزائري. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

بـ"هاتريك" تاريخي... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم

11:52 GMT 17.06.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال مباراة كأس العالم 2026 بين المنتخب الأرجنتيني والجزائري.
© REUTERS Claudia Greco

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الأول خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الأول خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم. - سبوتنيك عربي
1/12
© REUTERS Claudia Greco

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الأول خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.

© AP Photo / Reed Hoffmann

صورة عامة من أعلى المدرجات، خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

صورة عامة من أعلى المدرجات، خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Reed Hoffmann

صورة عامة من أعلى المدرجات، خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

© REUTERS Bernadett Szabo

جماهير الأرجنتين تحتفل بعد انتهاء المباراة مع المنتخب الجزائري.

جماهير الأرجنتين تحتفل بعد انتهاء المباراة مع المنتخب الجزائري. - سبوتنيك عربي
3/12
© REUTERS Bernadett Szabo

جماهير الأرجنتين تحتفل بعد انتهاء المباراة مع المنتخب الجزائري.

© REUTERS Siphiwe Sibeko

صورة تظهر لحظة احتفال فارس الشعيبي، لاعب منتخب الجزائر، بتسجيل هدف تم إلغاؤه لاحقًا.

صورة تظهر لحظة احتفال فارس الشعيبي، لاعب منتخب الجزائر، بتسجيل هدف تم إلغاؤه لاحقًا. - سبوتنيك عربي
4/12
© REUTERS Siphiwe Sibeko

صورة تظهر لحظة احتفال فارس الشعيبي، لاعب منتخب الجزائر، بتسجيل هدف تم إلغاؤه لاحقًا.

© REUTERS IMAGN IMAGES/Denny Medley

صورة تم التقاطها للاعب الأرجنتيني تياجو ألمادا، تظهر فيها ردة فعله خلال المباراة.

صورة تم التقاطها للاعب الأرجنتيني تياجو ألمادا، تظهر فيها ردة فعله خلال المباراة. - سبوتنيك عربي
5/12
© REUTERS IMAGN IMAGES/Denny Medley

صورة تم التقاطها للاعب الأرجنتيني تياجو ألمادا، تظهر فيها ردة فعله خلال المباراة.

© REUTERS IMAGN IMAGES/Denny Medley

الجزائري رایان آیت نوري خلال مواجهته أثناء المباراة مع لاعبي الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي ورودريغو دي بول.

الجزائري رایان آیت نوري خلال مواجهته أثناء المباراة مع لاعبي الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي ورودريغو دي بول. - سبوتنيك عربي
6/12
© REUTERS IMAGN IMAGES/Denny Medley

الجزائري رایان آیت نوري خلال مواجهته أثناء المباراة مع لاعبي الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي ورودريغو دي بول.

© REUTERS Siphiwe Sibeko

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثالث خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثالث خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم. - سبوتنيك عربي
7/12
© REUTERS Siphiwe Sibeko

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثالث خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.

© AP Photo / Charlie Riedel

يتنافس ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، ورایان آیت نوري، لاعب منتخب الجزائر، على الكرة خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري

يتنافس ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، ورایان آیت نوري، لاعب منتخب الجزائر، على الكرة خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري - سبوتنيك عربي
8/12
© AP Photo / Charlie Riedel

يتنافس ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، ورایان آیت نوري، لاعب منتخب الجزائر، على الكرة خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري

© AP Photo / Charlie Riedel

صورة تظهر لحظة سقوط اللاعب رودريغو دي بول، لاعب منتخب الأرجنتين، أثناء مطاردته للكرة خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة لكرة القدم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

صورة تظهر لحظة سقوط اللاعب رودريغو دي بول، لاعب منتخب الأرجنتين، أثناء مطاردته للكرة خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة لكرة القدم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري. - سبوتنيك عربي
9/12
© AP Photo / Charlie Riedel

صورة تظهر لحظة سقوط اللاعب رودريغو دي بول، لاعب منتخب الأرجنتين، أثناء مطاردته للكرة خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة العاشرة لكرة القدم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

© AP Photo / Ed Zurga

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثاني خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثاني خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم. - سبوتنيك عربي
10/12
© AP Photo / Ed Zurga

صورة تظهر لحظة احتفال ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، بتسجيله هدفه الثاني خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم.

© AP Photo / Charlie Riedel

يتنافس اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على الكرة خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

يتنافس اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على الكرة خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري. - سبوتنيك عربي
11/12
© AP Photo / Charlie Riedel

يتنافس اللاعب الجزائري أنيس حاج موسى والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز على الكرة خلال مباراة كرة القدم ضمن المجموعة العاشرة من كأس العالم بين الأرجنتين والجزائر في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري.

© REUTERS Bernadett Szabo

صورة تظهر احتفال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، بتسجيل الهدف الثاني مع زملائه، خلال مبارة كأس العالم مع المنتخب الجزائري.

صورة تظهر احتفال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، بتسجيل الهدف الثاني مع زملائه، خلال مبارة كأس العالم مع المنتخب الجزائري. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Bernadett Szabo

صورة تظهر احتفال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين، بتسجيل الهدف الثاني مع زملائه، خلال مبارة كأس العالم مع المنتخب الجزائري.

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