بـ"هاتريك" تاريخي... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم

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يتنافس ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، ورایان آیت نوري، لاعب منتخب الجزائر، على الكرة خلال مباراة منتخب الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري