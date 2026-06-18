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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني
تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية، المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة لسد ملاق في محافظة الكاف، بعد عطل فني تسبب بتدفق الماء من السد. 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T11:24+0000
2026-06-18T11:24+0000
تونس
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وأوضحت الوزارة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أنه تم تسجيل عطل فني في أحد أبواب السد، وقد اتخذت المصالح الفنية الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل"، داعية "سكان المناطق المحاذية لمجرى وادي ملاق والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد إلى توخي الحذر".من جهتها، أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في جندوبة أن "تدفق المياه من سد ملاق سيستمرإلى مساء اليوم الخميس"، داعية جميع المواطنين خاصة القاطنين بضفاف وادي ملاق إلى "مواصلة اتخاذ الاجراءات الوقائية ذاتها التي تم إسداؤها".يشار الى أن سد ملاق هو واحد من أقدم السدود الكبرى في تونس، حيث أقيم بين عامي 1949 و1956، ويهدف هذا السد إلى التحكم في منسوب وادي ملاق وري حوض وادي مجردة وإنتاج الطاقة الكهرومائية بنحو 5 ملايين كيلواط/ساعة سنويا.
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مريم جمال
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تونس, سدود مياه, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, سدود مياه, تقارير سبوتنيك, حصري

تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني

11:24 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Tunisian Civil Protectionتونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني
تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد ملاق إثر عطل فني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Tunisian Civil Protection
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
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حصري
حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية، المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة لسد ملاق في محافظة الكاف، بعد عطل فني تسبب بتدفق الماء من السد.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أنه تم تسجيل عطل فني في أحد أبواب السد، وقد اتخذت المصالح الفنية الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل"، داعية "سكان المناطق المحاذية لمجرى وادي ملاق والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد إلى توخي الحذر".
وطلبت الوزارة من السكان "تجنب الاقتراب من السد أو مجاري المياه والأودية إلى حين إشعار آخر، وعدم المجازفة بعبور الأودية أو المناطق التي قد تشهد ارتفاعا في منسوب الماء".
© Sputnik . Tunisian Civil Protectionتونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني
تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد ملاق إثر عطل فني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني
© Sputnik . Tunisian Civil Protection
من جهتها، أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في جندوبة أن "تدفق المياه من سد ملاق سيستمرإلى مساء اليوم الخميس"، داعية جميع المواطنين خاصة القاطنين بضفاف وادي ملاق إلى "مواصلة اتخاذ الاجراءات الوقائية ذاتها التي تم إسداؤها".
© Sputnik . Tunisian Civil Protectionتونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني
تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد ملاق إثر عطل فني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني
© Sputnik . Tunisian Civil Protection
يشار الى أن سد ملاق هو واحد من أقدم السدود الكبرى في تونس، حيث أقيم بين عامي 1949 و1956، ويهدف هذا السد إلى التحكم في منسوب وادي ملاق وري حوض وادي مجردة وإنتاج الطاقة الكهرومائية بنحو 5 ملايين كيلواط/ساعة سنويا.
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