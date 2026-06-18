https://sarabic.ae/20260618/تونس-تحذيرات-بعد-تدفق-كبير-للمياه-من-سد-ملاق-إثر-عطل-فني--1114468342.html

تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني

تونس... تحذيرات بعد تدفق كبير للمياه من سد "ملاق" إثر عطل فني

سبوتنيك عربي

حذرت وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية، المواطنين القاطنين في المناطق المجاورة لسد ملاق في محافظة الكاف، بعد عطل فني تسبب بتدفق الماء من السد. 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T11:24+0000

2026-06-18T11:24+0000

2026-06-18T11:24+0000

تونس

سدود مياه

تقارير سبوتنيك

حصري

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وأوضحت الوزارة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أنه تم تسجيل عطل فني في أحد أبواب السد، وقد اتخذت المصالح الفنية الإجراءات اللازمة لإصلاح العطل"، داعية "سكان المناطق المحاذية لمجرى وادي ملاق والمناطق المنخفضة الواقعة أسفل السد إلى توخي الحذر".من جهتها، أعلنت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة في جندوبة أن "تدفق المياه من سد ملاق سيستمرإلى مساء اليوم الخميس"، داعية جميع المواطنين خاصة القاطنين بضفاف وادي ملاق إلى "مواصلة اتخاذ الاجراءات الوقائية ذاتها التي تم إسداؤها".يشار الى أن سد ملاق هو واحد من أقدم السدود الكبرى في تونس، حيث أقيم بين عامي 1949 و1956، ويهدف هذا السد إلى التحكم في منسوب وادي ملاق وري حوض وادي مجردة وإنتاج الطاقة الكهرومائية بنحو 5 ملايين كيلواط/ساعة سنويا.

تونس

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2026

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مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

الأخبار

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مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, سدود مياه, تقارير سبوتنيك, حصري