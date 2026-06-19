https://sarabic.ae/20260619/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-التهديد-بعقوبات-أوروبية-على-وزراء-إسرائيليين-لا-يكفي-لردع-الاستيطان-1114523104.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": التهديد بعقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين لا يكفي لردع الاستيطان

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": التهديد بعقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين لا يكفي لردع الاستيطان

سبوتنيك عربي

قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، الدكتور واصل أبو يوسف، اليوم الجمعة، إن "الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T18:02+0000

2026-06-19T18:02+0000

2026-06-19T18:02+0000

أخبار فلسطين اليوم

حصري

إسرائيل

أخبار الاتحاد الأوروبي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/14/1103955777_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_739af176a757e77d1793831fb96aca43.jpg

وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فتوى محكمة العدل الدولية جاءت لتقر بعدم جواز بقاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي تصنف الاستعمار الاستيطاني في مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".وأوضح أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يوفر الحماية لهؤلاء المستعمرين في عدوانهم وجرائمهم ضد الفلسطينيين، مما يسمح لهم بالإفلات من العقاب في ظل غياب الرادع الحقيقي والفعلي لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية".وشدد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف، على "ضرورة فرض عقوبات حقيقية على الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو المتطرفة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وإخراج المنظومة الاستيطانية بالكامل من الأراضي المحتلة، ووقوف جميع دول العالم أمام إجراءات الاستيطان الإسرائيلية، وجرائم الحرب التي ترتكبها".ووجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة للسياسات الإسرائيلية، لا سيما التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يعتبره التكتل عائقا أمام تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية.يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، في مايو/ أيار 2026، عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات اتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما رفضته إسرائيل بشدة.وأدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان تركيا والسعودية وقطر، استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، في الآونة الأخيرة، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق "أ" و "ب" وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

https://sarabic.ae/20260618/إسرائيل-تقطع-الاتصالات-مع-مسؤولة-السياسة-الخارجية-في-الاتحاد-الأوروبي-1114474544.html

https://sarabic.ae/20260511/نتنياهو-يتهم-الاتحاد-الأوروبي-بـالإفلاس-الأخلاقي-بعد-فرض-عقوبات-على-مستوطنين-إسرائيليين-1113337610.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

أخبار فلسطين اليوم, حصري, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار