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مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": التهديد بعقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين لا يكفي لردع الاستيطان
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": التهديد بعقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين لا يكفي لردع الاستيطان
سبوتنيك عربي
قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، الدكتور واصل أبو يوسف، اليوم الجمعة، إن "الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T18:02+0000
2026-06-19T18:02+0000
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وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فتوى محكمة العدل الدولية جاءت لتقر بعدم جواز بقاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي تصنف الاستعمار الاستيطاني في مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".وأوضح أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يوفر الحماية لهؤلاء المستعمرين في عدوانهم وجرائمهم ضد الفلسطينيين، مما يسمح لهم بالإفلات من العقاب في ظل غياب الرادع الحقيقي والفعلي لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية".وشدد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف، على "ضرورة فرض عقوبات حقيقية على الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو المتطرفة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وإخراج المنظومة الاستيطانية بالكامل من الأراضي المحتلة، ووقوف جميع دول العالم أمام إجراءات الاستيطان الإسرائيلية، وجرائم الحرب التي ترتكبها".ووجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة للسياسات الإسرائيلية، لا سيما التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يعتبره التكتل عائقا أمام تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية.يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، في مايو/ أيار 2026، عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات اتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما رفضته إسرائيل بشدة.وأدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان تركيا والسعودية وقطر، استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، في الآونة الأخيرة، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق "أ" و "ب" وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
https://sarabic.ae/20260618/إسرائيل-تقطع-الاتصالات-مع-مسؤولة-السياسة-الخارجية-في-الاتحاد-الأوروبي-1114474544.html
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أخبار فلسطين اليوم, حصري, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, حصري, إسرائيل, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": التهديد بعقوبات أوروبية على وزراء إسرائيليين لا يكفي لردع الاستيطان

18:02 GMT 19.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
قال عضو اللجنة التنفيذية لـ"منظمة التحرير الفلسطينية"، الدكتور واصل أبو يوسف، اليوم الجمعة، إن "الاستعمار الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس المحتلة، هو غير شرعي وغير قانوني استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد صراحة على عدم شرعية وجود هذا الاستيطان".
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فتوى محكمة العدل الدولية جاءت لتقر بعدم جواز بقاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى معاهدة روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية التي تصنف الاستعمار الاستيطاني في مرتبة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".
وأشار أبو يوسف إلى أن "المنظومة الاستعمارية الاستيطانية تحظى بدعم كامل من حكومة نتنياهو التي تصادر الأراضي وتتوسع في البناء، إلى جانب إطلاقها العنان لعصابات المستوطنين للاعتداء على أبناء الشعب الفلسطيني في البلدات والقرى، واستهداف الشوارع والأشجار وحرق البيوت وأماكن العبادة".
وأوضح أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يوفر الحماية لهؤلاء المستعمرين في عدوانهم وجرائمهم ضد الفلسطينيين، مما يسمح لهم بالإفلات من العقاب في ظل غياب الرادع الحقيقي والفعلي لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة في الضفة الغربية".
وأضاف المسؤول الفلسطيني أن "تلويح بعض الدول الأوروبية وغيرها بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومسؤولين متطرفين في حكومة نتنياهو مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ومنعهم من دخول أراضيها، هو أمر مهم، مؤكدًا أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الآليات العملية الملزمة للاحتلال لوقف البناء والتوسع الاستيطاني ولجم جرائم المستوطنين الذين يعيثون فسادا في الأراضي الفلسطينية".
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
إسرائيل تقطع الاتصالات مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي
أمس, 13:17 GMT
وشدد القيادي في منظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور واصل أبو يوسف، على "ضرورة فرض عقوبات حقيقية على الاحتلال وعزل حكومة نتنياهو المتطرفة، ومحاسبة مرتكبي الجرائم وإخراج المنظومة الاستيطانية بالكامل من الأراضي المحتلة، ووقوف جميع دول العالم أمام إجراءات الاستيطان الإسرائيلية، وجرائم الحرب التي ترتكبها".
ووجّه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة للسياسات الإسرائيلية، لا سيما التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يعتبره التكتل عائقا أمام تحقيق السلام وإقامة دولة فلسطينية.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض، في مايو/ أيار 2026، عقوبات على 3 أفراد و4 كيانات اتهمها بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو ما رفضته إسرائيل بشدة.
وأدان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان تركيا والسعودية وقطر، استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا، ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله، مؤكدين أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا واضحًا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية، وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2026
نتنياهو يتهم الاتحاد الأوروبي بـ"الإفلاس الأخلاقي" بعد فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين
11 مايو, 20:37 GMT
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، في الآونة الأخيرة، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق "أ" و "ب" وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
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