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بوتين يهنئ العاملين في القطاع الطبي الروسي بعيدهم المهني
بوتين يهنئ العاملين في القطاع الطبي الروسي بعيدهم المهني
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في القطاع الطبي الروسي بعيدهم المهني، مشيرًا إلى أنهم يؤدون واجبهم بمسؤولية وعطاء كبيرين. 20.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-20T21:50+0000
2026-06-20T21:50+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين في تهنئته: "أصدقائي الأعزاء، أهنئ من كل قلبي الفريق الكبير من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الروسي بعيدهم المهني؛ جميع من يعملون في المستشفيات والمستشفيات العسكرية والعيادات الخارجية، وفي الإسعاف، وفي المراكز الفيدرالية الكبرى، وفي النقاط الطبية الريفية، ومن يدرّسون في الجامعات والكليات الطبية".وأشار إلى أن جميع العاملين في الرعاية الصحية الروسية يجمعهم هدف سامٍ وهو خدمة الناس والحفاظ على صحة الأمة، مشددًا على "أنكم تؤدون واجبكم بمسؤولية وعطاء كبيرين. وخلف إنجازاتكم يكمن عمل يومي دؤوب، وبالطبع دعم عائلاتكم ومقربيكم الذين يتفهمون ويتقبلون انشغالكم ومناوباتكم الليلية وقلقكم على المرضى".وأضاف بوتين أن عمل الموظف الطبي يحظى بأهمية دولية ووطنية كبرى.واختتم الرئيس الروسي قائلاً: "أهنئكم مرة أخرى من كل قلبي، وأشكركم على نبلكم وإخلاصكم للمهنة، وعلى شجاعتكم وسخائكم ولطفكم. وأتمنى لكم جميعًا الصحة والرفاه والإنجازات الجديدة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم العامل الطبي!".
https://sarabic.ae/20260618/بوتين-يشيد-بالمستوى-العالي-لتنظيم-قمة-روسيا-آسيان-في-قازان-1114487563.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين يهنئ العاملين في القطاع الطبي الروسي بعيدهم المهني

21:50 GMT 20.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العاملين في القطاع الطبي الروسي بعيدهم المهني، مشيرًا إلى أنهم يؤدون واجبهم بمسؤولية وعطاء كبيرين.
وقال بوتين في تهنئته: "أصدقائي الأعزاء، أهنئ من كل قلبي الفريق الكبير من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الروسي بعيدهم المهني؛ جميع من يعملون في المستشفيات والمستشفيات العسكرية والعيادات الخارجية، وفي الإسعاف، وفي المراكز الفيدرالية الكبرى، وفي النقاط الطبية الريفية، ومن يدرّسون في الجامعات والكليات الطبية".
وأشار إلى أن جميع العاملين في الرعاية الصحية الروسية يجمعهم هدف سامٍ وهو خدمة الناس والحفاظ على صحة الأمة، مشددًا على "أنكم تؤدون واجبكم بمسؤولية وعطاء كبيرين. وخلف إنجازاتكم يكمن عمل يومي دؤوب، وبالطبع دعم عائلاتكم ومقربيكم الذين يتفهمون ويتقبلون انشغالكم ومناوباتكم الليلية وقلقكم على المرضى".
وأضاف بوتين أن عمل الموظف الطبي يحظى بأهمية دولية ووطنية كبرى.
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واختتم الرئيس الروسي قائلاً: "أهنئكم مرة أخرى من كل قلبي، وأشكركم على نبلكم وإخلاصكم للمهنة، وعلى شجاعتكم وسخائكم ولطفكم. وأتمنى لكم جميعًا الصحة والرفاه والإنجازات الجديدة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم العامل الطبي!".
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