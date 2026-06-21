https://sarabic.ae/20260621/الرئيس-الإيراني-لن-نتراجع-عن-حقنا-في-تخصيب-اليورانيوم-1114565102.html

الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم

الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددًا على أن الطرف المقابل "مُجبر على قبول هذا الحق" في إطار أي تفاهمات أو... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T14:42+0000

2026-06-21T14:42+0000

2026-06-21T14:42+0000

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وقال بزشكيان، إن مواقف الطرف الآخر شهدت تغيرًا ملحوظًا، موضحًا أنه كان يطالب سابقًا بالتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، بينما بات اليوم يؤكد حق إيران في امتلاك قدراتها الصاروخية.وأضاف أن هذا التحول في المواقف يعود إلى ما وصفه بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري، فضلًا عن حالة التماسك الوطني داخل البلاد.وأعلنت قطر، في وقت سابق اليوم، بصفتها وسيطًا، انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع بنود مذكرة التفاهم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، إلى جانب مجموعات متابعة لمواكبة تنفيذ مذكرة التفاهم ورصد التقدم نحو إبرام اتفاق نهائي، بما يعكس التزام الأطراف بمواصلة المفاوضات بحسن نية.وأكد الأنصاري أن دولة قطر ستواصل، بالتنسيق مع باكستان، جهودها لتهيئة بيئة إيجابية تدعم مسار التفاوض، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار والدبلوماسية كسبيل أساسي لتسوية النزاعات، بحسب بيان من الخارجية القطرية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.

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