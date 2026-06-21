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الإنسان والثقافة
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مساحة حرة
بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر.. هل حان وقت الشراء للمواطنين؟
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
09:33 GMT
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نبض افريقيا
أفريقيا تصنع مجدا جديدا في المونديال بعد تألق المغرب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
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خطوط التماس
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عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
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روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
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الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم
الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددًا على أن الطرف المقابل "مُجبر على قبول هذا الحق" في إطار أي تفاهمات أو... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T14:42+0000
2026-06-21T14:42+0000
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وقال بزشكيان، إن مواقف الطرف الآخر شهدت تغيرًا ملحوظًا، موضحًا أنه كان يطالب سابقًا بالتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، بينما بات اليوم يؤكد حق إيران في امتلاك قدراتها الصاروخية.وأضاف أن هذا التحول في المواقف يعود إلى ما وصفه بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري، فضلًا عن حالة التماسك الوطني داخل البلاد.وأعلنت قطر، في وقت سابق اليوم، بصفتها وسيطًا، انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع بنود مذكرة التفاهم.وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، إلى جانب مجموعات متابعة لمواكبة تنفيذ مذكرة التفاهم ورصد التقدم نحو إبرام اتفاق نهائي، بما يعكس التزام الأطراف بمواصلة المفاوضات بحسن نية.وأكد الأنصاري أن دولة قطر ستواصل، بالتنسيق مع باكستان، جهودها لتهيئة بيئة إيجابية تدعم مسار التفاوض، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار والدبلوماسية كسبيل أساسي لتسوية النزاعات، بحسب بيان من الخارجية القطرية.وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20260621/ترامب-يهدد-بشن-هجمات-جديدة-على-إيران-إذا-لم-تكبح-الجماعات-الموالية-لها-في-لبنان--1114564320.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

الرئيس الإيراني: لن نتراجع عن حقنا في تخصيب اليورانيوم

14:42 GMT 21.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanisالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
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أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددًا على أن الطرف المقابل "مُجبر على قبول هذا الحق" في إطار أي تفاهمات أو مفاوضات مستقبلية.
وقال بزشكيان، إن مواقف الطرف الآخر شهدت تغيرًا ملحوظًا، موضحًا أنه كان يطالب سابقًا بالتفاوض بشأن برنامج الصواريخ الإيراني، بينما بات اليوم يؤكد حق إيران في امتلاك قدراتها الصاروخية.
وأضاف أن هذا التحول في المواقف يعود إلى ما وصفه بتضحيات القوات المسلحة الإيرانية، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري، فضلًا عن حالة التماسك الوطني داخل البلاد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
ترامب يهدد بشن هجمات جديدة على إيران إذا لم تكبح "الجماعات الموالية لها في لبنان"
14:09 GMT
وأعلنت قطر، في وقت سابق اليوم، بصفتها وسيطًا، انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن في سويسرا، والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى، بمشاركة ممثلين عن أمريكا وإيران والدولتين الوسيطتين قطر وباكستان، معربة عن أملها في أن تسفر هذه الاجتماعات عن التوصل إلى اتفاق شامل ودائم يعالج جميع بنود مذكرة التفاهم.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، أنه تم تشكيل مجموعات فنية وتقنية متخصصة للتفاوض بشأن بنود الاتفاق النهائي، إلى جانب مجموعات متابعة لمواكبة تنفيذ مذكرة التفاهم ورصد التقدم نحو إبرام اتفاق نهائي، بما يعكس التزام الأطراف بمواصلة المفاوضات بحسن نية.
وأكد الأنصاري أن دولة قطر ستواصل، بالتنسيق مع باكستان، جهودها لتهيئة بيئة إيجابية تدعم مسار التفاوض، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الحوار والدبلوماسية كسبيل أساسي لتسوية النزاعات، بحسب بيان من الخارجية القطرية.
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن بدء محادثات أمريكا وإيران...نشهد يوما عظيما من أجل السلام
13:24 GMT
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
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