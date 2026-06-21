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الطاقة الذرية السورية تنفي تسليم مفاعل الأبحاث النووي "منسر"
الطاقة الذرية السورية تنفي تسليم مفاعل الأبحاث النووي "منسر"
سبوتنيك عربي
نفت هيئة الطاقة الذرية السورية، الأحد، ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تسليم مفاعل الأبحاث النووي السوري “منسر”، وما نُشر من بيانات خاطئة... 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T21:45+0000
2026-06-21T22:15+0000
أخبار سوريا اليوم
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وكالة الطاقة الذرية
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وقال رئيس دائرة الإعلام في الهيئة عبد الحميد القطيني، في تصريح للوكالة السورية للأنباء سانا، إن "ما يتم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع غير الموثوقة من مزاعم حول تسليم مفاعل منسر، هي معلومات مضللة بالكامل، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو أساس فني أو قانوني"، لافتاً إلى أن نشر مثل هذه الادعاءات ينعكس سلباً على الوضع القومي والأمني، ويهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق المتعلقة بعمل الهيئة ومؤسسات الدولة".وقال القطيني: "في إطار الالتزامات الدولية للجمهورية العربية السورية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سيجري تنفيذ خطوات فنية لاستبدال الوقود عالي التخصيب بوقود منخفض التخصيب بعد انتهاء عمره التشغيلي"، مضيفاً أن الإجراء فني روتيني يهدف إلى رفع مستوى الأمان وتقليل المخاطر المرتبطة بالوقود القديم، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع برامج التدريب وتبادل الخبرات وإتاحة منح وزمالات بحثية للكوادر، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية والعربية في المجالات النووية السلمية.وبين القطيني أن عملية الاستبدال ستجري بإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق المعايير الدولية المعتمدة، وستشارك جهات دولية في العملية ضمن برامج دولية مخصصة لإزالة الوقود عالي التخصيب من المفاعلات البحثية حول العالم، وهي مشاركة فنية وتقنية لا علاقة لها بأي شكل من أشكال التسليم أو النقل السيادي، مؤكداً أنه لن تُنقل أي منشأة أو تجهيزات أو ملكية، ولم يحدث أي إجراء يمس ملكية الدولة للمفاعل.وأشار إلى أن أي معلومات لا تصدر عن المكتب الإعلامي للهيئة غير معتمدة ولا تمثل الموقف الرسمي لسوريا، والهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو الأفراد الذين يروجون لهذه الأخبار الكاذبة، وذلك استناداً إلى القوانين النافذة التي تجرم نشر المعلومات المضللة التي تمسّ الأمن الوطني أو تسيء إلى مؤسسات الدولة.ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام، والناشطين على المنصات الرقمية، والجمهور إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي لهيئة الطاقة الذرية السورية، حرصاً على الدقة والمصداقية ومنع التضليل.وكان وفد من هيئة الطاقة الذرية السورية بحث في بداية شهر حزيران/يونيو الجاري، في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، مع فرق تقنية من الولايات المتحدة وكندا ودول عدّة أخرى، الترتيبات الخاصة باستبدال وقود مفاعل البحوث السوري المصغر “منسر” عالي التخصيب بوقود آخر منخفض التخصيب.
https://sarabic.ae/20260621/الشرع-لا-أمانع-في-الجلوس-مع-حزب-الله-على-طاولة-الحوار-إن-كان-في-ذلك-مصلحة-سوريا-ولبنان--1114574196.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, وكالة الطاقة الذرية
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, وكالة الطاقة الذرية

الطاقة الذرية السورية تنفي تسليم مفاعل الأبحاث النووي "منسر"

21:45 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 22:15 GMT 21.06.2026)
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský مفاعل نووي
مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2026
© Photo / Unsplash/ Lukáš Lehotský
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نفت هيئة الطاقة الذرية السورية، الأحد، ما يتم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تسليم مفاعل الأبحاث النووي السوري “منسر”، وما نُشر من بيانات خاطئة حوله والاستراتيجيات والاتفاقيات المتعلقة بالملف النووي السوري السلمي.
وقال رئيس دائرة الإعلام في الهيئة عبد الحميد القطيني، في تصريح للوكالة السورية للأنباء سانا، إن "ما يتم تداوله مؤخراً عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع غير الموثوقة من مزاعم حول تسليم مفاعل منسر، هي معلومات مضللة بالكامل، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي أو أساس فني أو قانوني"، لافتاً إلى أن نشر مثل هذه الادعاءات ينعكس سلباً على الوضع القومي والأمني، ويهدف إلى إثارة البلبلة وتشويه الحقائق المتعلقة بعمل الهيئة ومؤسسات الدولة".
وأوضح القطيني أن المفاعل السوري “منسر” هو مفاعل أبحاث مخصص للاستخدامات العلمية السلمية، والبحوث والتدريب، والتحليل بالتنشيط النيوتروني، وإنتاج بعض القفاءات، ويخضع منذ إنشائه لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال القطيني: "في إطار الالتزامات الدولية للجمهورية العربية السورية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، سيجري تنفيذ خطوات فنية لاستبدال الوقود عالي التخصيب بوقود منخفض التخصيب بعد انتهاء عمره التشغيلي"، مضيفاً أن الإجراء فني روتيني يهدف إلى رفع مستوى الأمان وتقليل المخاطر المرتبطة بالوقود القديم، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتوسيع برامج التدريب وتبادل الخبرات وإتاحة منح وزمالات بحثية للكوادر، بما يسهم في تطوير القدرات الوطنية والعربية في المجالات النووية السلمية.
وبين القطيني أن عملية الاستبدال ستجري بإشراف مباشر من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووفق المعايير الدولية المعتمدة، وستشارك جهات دولية في العملية ضمن برامج دولية مخصصة لإزالة الوقود عالي التخصيب من المفاعلات البحثية حول العالم، وهي مشاركة فنية وتقنية لا علاقة لها بأي شكل من أشكال التسليم أو النقل السيادي، مؤكداً أنه لن تُنقل أي منشأة أو تجهيزات أو ملكية، ولم يحدث أي إجراء يمس ملكية الدولة للمفاعل.
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وأشار إلى أن أي معلومات لا تصدر عن المكتب الإعلامي للهيئة غير معتمدة ولا تمثل الموقف الرسمي لسوريا، والهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات أو الأفراد الذين يروجون لهذه الأخبار الكاذبة، وذلك استناداً إلى القوانين النافذة التي تجرم نشر المعلومات المضللة التي تمسّ الأمن الوطني أو تسيء إلى مؤسسات الدولة.
ودعت الهيئة جميع وسائل الإعلام، والناشطين على المنصات الرقمية، والجمهور إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، والاعتماد حصراً على البيانات الصادرة عن المكتب الإعلامي لهيئة الطاقة الذرية السورية، حرصاً على الدقة والمصداقية ومنع التضليل.
وكان وفد من هيئة الطاقة الذرية السورية بحث في بداية شهر حزيران/يونيو الجاري، في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعاصمة النمساوية فيينا، مع فرق تقنية من الولايات المتحدة وكندا ودول عدّة أخرى، الترتيبات الخاصة باستبدال وقود مفاعل البحوث السوري المصغر “منسر” عالي التخصيب بوقود آخر منخفض التخصيب.
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