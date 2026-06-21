بعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة...النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة... النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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بعد ثلاثة أيام من الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، عادت فرق البلدية والدفاع المدني والأهالي إلى المدينة لتفقد حجم الأضرار التي خلفتها الهجمات، والتي طالت أحياء سكنية ومؤسسات رسمية وبنى تحتية حيوية، كان أبرزها مبنى مصرف لبنان الذي تعرض لتدمير شبه كامل.
وفي جولة داخل المدينة، كان موظف مصرف لبنان مظفر عبد الحسين صادق يجمع ما تبقى من أوراق ومستندات داخل المبنى المدمر، قائلاً: "نجمع بعض الأوراق والبريد وما يمكن الاستفادة منه، وهو القليل مما تبقى، إضافة إلى بعض الأختام كي لا يُستفاد منها في مكان آخر".
وأضاف أن "الساعات الأربع والعشرين الأخيرة كانت جنونية، حيث نُفذت أحزمة نارية كبيرة وكنا نشاهد المدينة خلال الغارات من دون أن نعرف طبيعة الأهداف التي تُقصف، وآخر ما كنا نتوقعه كان استهداف مصرف لبنان".
وعلى مقربة من الأحياء المتضررة، تفقد عدد من الأهالي منازلهم بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وقال محمد فران، وهو من سكان المدينة: "جئنا للاطلاع على منازلنا ورأينا حجم الدمار. منذ عدة أيام تضررت منازلنا ومنازل إخوتي وأهلي".
وأضاف: "نحن حاليا ننتظر ما ستؤول إليه الساعات المقبلة، وأتمنى ألا يعود الأهالي للإقامة الآن، فمقومات البقاء ما زالت غير متوفرة، ولتكن الزيارة حاليا تفقدية فقط إلى حين اتضاح الصورة في الأيام المقبلة".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة... النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
بعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة... النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهته، أوضح رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين لـ"سبوتنيك"، أن "فرق العمل باشرت منذ الساعات الأولى لوقف إطلاق النار عمليات فتح الطرقات الرئيسية بالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية وخلية الأزمة في البلدية"، مشيرا إلى أن "بعض الطرقات كانت مغلقة خلال الحرب بسبب استمرار القصف واستحالة الوصول إليها".
وقال فخر الدين: "الفرق استكملت فتح جميع الطرقات الرئيسية وتعمل حالياً على فتح الطرقات الداخلية في أحياء المدينة، في ما تتولى الجهات المختصة معالجة ملف إزالة الردميات".
وأضاف: "شبكة المياه تعرضت لأضرار كبيرة، إلا أن المياه ما زالت تصل إلى عدد من الأحياء رغم الأعطال التي أصابت بعض الخطوط".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة... النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
بعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة... النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ولفت إلى أن الضرر الأكبر طال شبكة الكهرباء العامة ومولدات البلدية، مؤكداً أن فرقاً فنية بدأت الكشف الميداني لتحديد حجم الأضرار ووضع خطة لإصلاحها بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان.
وأشار فخر الدين إلى أن "حجم الأضرار التي لحقت بالنبطية خلال الساعات االـ48 الأخيرة يعادل ما لا يقل عن 50 في المئة من مجمل الأضرار التي تكبدتها المدينة خلال 110 أيام من الحرب"، معتبرا أن "العدو الإسرائيلي صبّ جام غضبه على النبطية ومحيطها".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة... النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
بعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة... النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضاف: "الاستهداف طال بصورة خاصة السوق التجاري والمباني التراثية ومؤسسات الدولة اللبنانية، والتدمير الكامل لمبنى مصرف لبنان والأضرار الكبيرة التي لحقت بالسرايا الحكومية".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة... النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
بعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة... النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
واعتبر رئيس البلدية أن ما جرى يشكل "محاولة لإفراغ المدينة من الحياة والمؤسسات والاقتصاد"، مؤكداً في المقابل تمسك الأهالي بأرضهم وعودتهم إلى مدينتهم رغم حجم الخسائر.
وأعلن أن "لجنة الهندسة في البلدية بدأت أعمال المسح الميداني للأضرار تمهيدا للتواصل مع الدولة اللبنانية والجهات المانحة"، مشددا على أن "حجم الدمار يتجاوز قدرات البلدية ويتطلب خطة إنقاذ عاجلة وسريعة لإعادة الحياة إلى المدينة وإعادة السكان إلى منازلهم".