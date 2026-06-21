https://sarabic.ae/20260621/بعد-معارك-تلة-علي-الطاهر-وغارات-غير-مسبوقةالنبطية-تحصي-خسائرها-ومصرف-لبنان-أبرز-الأهداف---1114571775.html

بعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة...النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف

بعد معارك تلة علي الطاهر وغارات غير مسبوقة...النبطية تحصي خسائرها ومصرف لبنان أبرز الأهداف

سبوتنيك عربي

بعد ثلاثة أيام من الغارات الإسرائيلية المكثفة التي استهدفت مدينة النبطية والبلدات المحيطة بها، عادت فرق البلدية والدفاع المدني والأهالي إلى المدينة لتفقد حجم... 21.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-21T18:22+0000

2026-06-21T18:22+0000

2026-06-21T18:22+0000

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وفي جولة داخل المدينة، كان موظف مصرف لبنان مظفر عبد الحسين صادق يجمع ما تبقى من أوراق ومستندات داخل المبنى المدمر، قائلاً: "نجمع بعض الأوراق والبريد وما يمكن الاستفادة منه، وهو القليل مما تبقى، إضافة إلى بعض الأختام كي لا يُستفاد منها في مكان آخر". وعلى مقربة من الأحياء المتضررة، تفقد عدد من الأهالي منازلهم بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وقال محمد فران، وهو من سكان المدينة: "جئنا للاطلاع على منازلنا ورأينا حجم الدمار. منذ عدة أيام تضررت منازلنا ومنازل إخوتي وأهلي". من جهته، أوضح رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين لـ"سبوتنيك"، أن "فرق العمل باشرت منذ الساعات الأولى لوقف إطلاق النار عمليات فتح الطرقات الرئيسية بالتعاون مع الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية وخلية الأزمة في البلدية"، مشيرا إلى أن "بعض الطرقات كانت مغلقة خلال الحرب بسبب استمرار القصف واستحالة الوصول إليها". وأضاف: "شبكة المياه تعرضت لأضرار كبيرة، إلا أن المياه ما زالت تصل إلى عدد من الأحياء رغم الأعطال التي أصابت بعض الخطوط". ولفت إلى أن الضرر الأكبر طال شبكة الكهرباء العامة ومولدات البلدية، مؤكداً أن فرقاً فنية بدأت الكشف الميداني لتحديد حجم الأضرار ووضع خطة لإصلاحها بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان. وأشار فخر الدين إلى أن "حجم الأضرار التي لحقت بالنبطية خلال الساعات االـ48 الأخيرة يعادل ما لا يقل عن 50 في المئة من مجمل الأضرار التي تكبدتها المدينة خلال 110 أيام من الحرب"، معتبرا أن "العدو الإسرائيلي صبّ جام غضبه على النبطية ومحيطها". وأعلن أن "لجنة الهندسة في البلدية بدأت أعمال المسح الميداني للأضرار تمهيدا للتواصل مع الدولة اللبنانية والجهات المانحة"، مشددا على أن "حجم الدمار يتجاوز قدرات البلدية ويتطلب خطة إنقاذ عاجلة وسريعة لإعادة الحياة إلى المدينة وإعادة السكان إلى منازلهم".

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2026

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عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

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