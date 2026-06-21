https://sarabic.ae/20260621/قتيلان-وإصابة-في-إطلاق-نار-خارج-حانة-بولاية-كونيتيكت-الأمريكية--1114550823.html
قتيلان وإصابة في إطلاق نار خارج حانة بولاية كونيتيكت الأمريكية
قتيلان وإصابة في إطلاق نار خارج حانة بولاية كونيتيكت الأمريكية
سبوتنيك عربي
قُتل شخصان وأُصيب آخر في حادث إطلاق نار وقع خارج إحدى الحانات في مدينة ويست هيفن بولاية كونيتيكت الأمريكية، السبت، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية. 21.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-21T03:05+0000
2026-06-21T03:05+0000
2026-06-21T03:26+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
مقتل أشخاص
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وقالت شرطة ويست هيفن إن بلاغًا ورد عند نحو الساعة 1:27 صباحًا بالتوقيت المحلي بشأن سماع إطلاق نار خارج حانة في شارع كامبل، حيث عثر الضباط على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية في موقع الحادث. وتم نقلهم إلى المستشفى، قبل أن يُعلن عن وفاة اثنين منهم متأثرين بإصاباتهما، فيما يتلقى الثالث العلاج.وأوضحت الشرطة أن الطرق المحيطة بموقع الحادث أُغلقت لأكثر من تسع ساعات، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن الحادث منفرد ولا يوجد تهديد مستمر على الجمهور، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الملابسات ودوافع إطلاق النار.تشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من حوادث إطلاق النار سنويًا، تشمل جرائم فردية وحوادث جماعية في أماكن عامة مثل الحانات والمدارس والمراكز التجارية.وتُسجَّل عشرات الآلاف من الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية سنويًا في البلاد، إلى جانب عدد أكبر من الإصابات، ما يجعل ملف العنف المسلح أحد أكثر القضايا جدلًا في السياسة الداخلية الأمريكية.ورغم تشديد بعض الولايات إجراءات حيازة السلاح، لا تزال القوانين الفيدرالية محل خلاف سياسي واسع بين مؤيدي تقييد الأسلحة والمدافعين عن حقوق اقتنائها.
https://sarabic.ae/20260619/ترامب-الولايات-المتحدة-قادرة-على-إنهاء-الصراع-الأوكراني-1114526176.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, مقتل أشخاص
قتيلان وإصابة في إطلاق نار خارج حانة بولاية كونيتيكت الأمريكية
03:05 GMT 21.06.2026 (تم التحديث: 03:26 GMT 21.06.2026)
قُتل شخصان وأُصيب آخر في حادث إطلاق نار وقع خارج إحدى الحانات في مدينة ويست هيفن بولاية كونيتيكت الأمريكية، السبت، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وقالت شرطة ويست هيفن إن بلاغًا ورد عند نحو الساعة 1:27 صباحًا بالتوقيت المحلي بشأن سماع إطلاق نار خارج حانة في شارع كامبل، حيث عثر الضباط على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية في موقع الحادث. وتم نقلهم إلى المستشفى، قبل أن يُعلن عن وفاة اثنين منهم متأثرين بإصاباتهما، فيما يتلقى الثالث العلاج.
وأوضحت الشرطة أن الطرق المحيطة بموقع الحادث أُغلقت لأكثر من تسع ساعات
، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن الحادث منفرد ولا يوجد تهديد مستمر على الجمهور، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد الملابسات ودوافع إطلاق النار.
تشهد الولايات المتحدة معدلات مرتفعة من حوادث إطلاق النار سنويًا، تشمل جرائم فردية وحوادث جماعية في أماكن عامة مثل الحانات والمدارس والمراكز التجارية.
وتُسجَّل عشرات الآلاف من الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية سنويًا في البلاد، إلى جانب عدد أكبر من الإصابات، ما يجعل ملف العنف المسلح أحد أكثر القضايا جدلًا في السياسة الداخلية الأمريكية.
ورغم تشديد بعض الولايات إجراءات حيازة السلاح، لا تزال القوانين الفيدرالية محل خلاف سياسي واسع بين مؤيدي تقييد الأسلحة والمدافعين عن حقوق اقتنائها.