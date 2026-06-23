https://sarabic.ae/20260623/بقدرات-خارقة-الصين-تكشف-عن-كلب-روبوتي-لمواجهة-النيران-في-أخطر-المناطق-فيديو-1114622548.html
بقدرات خارقة... الصين تكشف عن كلب روبوتي لمواجهة النيران في أخطر المناطق... فيديو
بقدرات خارقة... الصين تكشف عن كلب روبوتي لمواجهة النيران في أخطر المناطق... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "ديب روبوتيكس" الصينية عن حلٍّ مبتكر لمكافحة الحرائق في حالات الطوارئ، يتمحور حول كلاب آلية رباعية الأرجل متخصصة. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-23T11:23+0000
2026-06-23T11:23+0000
2026-06-23T11:23+0000
نادي الفيديو
الصين
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صُممت هذه الروبوتات لتحل محل البشر في المواقف التي تهدد الحياة، حيث تتنقل في ظروف الحرارة الشديدة والدخان والتضاريس الوعرة للكشف عن الغازات السامة وتشغيل مدافع المياه حتى مسافة 60 متراً.يستخدم الجهاز نظام إطفاء الحرائق النبضي ما يمكّنه من مكافحة الحرائق دون الحاجة إلى التلامس المباشر مع مصدرها.ويستطيع الروبوت تحديد موقع مصدر الحريق بدقة، وتنفيذ مهام في مناطق عالية الخطورة على رجال الإنقاذ.يأمل المطورون أن تساعد هذه التقنية الجديدة رجال الإطفاء في إخماد الحرائق المعقدة، والحد من المخاطر التي تهدد حياة البشر.
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, الصين
بقدرات خارقة... الصين تكشف عن كلب روبوتي لمواجهة النيران في أخطر المناطق... فيديو
كشفت شركة "ديب روبوتيكس" الصينية عن حلٍّ مبتكر لمكافحة الحرائق في حالات الطوارئ، يتمحور حول كلاب آلية رباعية الأرجل متخصصة.
صُممت هذه الروبوتات لتحل محل البشر في المواقف التي تهدد الحياة، حيث تتنقل في ظروف الحرارة الشديدة والدخان والتضاريس الوعرة للكشف عن الغازات السامة وتشغيل مدافع المياه حتى مسافة 60 متراً.
يستخدم الجهاز نظام إطفاء الحرائق النبضي ما يمكّنه من مكافحة الحرائق دون الحاجة إلى التلامس المباشر مع مصدرها.
ويستطيع الروبوت تحديد موقع مصدر الحريق بدقة، وتنفيذ مهام في مناطق عالية الخطورة على رجال الإنقاذ.
يأمل المطورون أن تساعد هذه التقنية الجديدة رجال الإطفاء في إخماد الحرائق المعقدة، والحد من المخاطر التي تهدد حياة البشر.