بقدرات خارقة... الصين تكشف عن كلب روبوتي لمواجهة النيران في أخطر المناطق... فيديو

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بوتين: روسيا مستعدة للرد السريع والفعال على أي تهديدات خارجية أو داخلية
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
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عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
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صدى الحياة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
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بين بيروت والقاهرة
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
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المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
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بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
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خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
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01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260623/بقدرات-خارقة-الصين-تكشف-عن-كلب-روبوتي-لمواجهة-النيران-في-أخطر-المناطق-فيديو-1114622548.html
بقدرات خارقة... الصين تكشف عن كلب روبوتي لمواجهة النيران في أخطر المناطق... فيديو
بقدرات خارقة... الصين تكشف عن كلب روبوتي لمواجهة النيران في أخطر المناطق... فيديو
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "ديب روبوتيكس" الصينية عن حلٍّ مبتكر لمكافحة الحرائق في حالات الطوارئ، يتمحور حول كلاب آلية رباعية الأرجل متخصصة. 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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الصين
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صُممت هذه الروبوتات لتحل محل البشر في المواقف التي تهدد الحياة، حيث تتنقل في ظروف الحرارة الشديدة والدخان والتضاريس الوعرة للكشف عن الغازات السامة وتشغيل مدافع المياه حتى مسافة 60 متراً.يستخدم الجهاز نظام إطفاء الحرائق النبضي ما يمكّنه من مكافحة الحرائق دون الحاجة إلى التلامس المباشر مع مصدرها.ويستطيع الروبوت تحديد موقع مصدر الحريق بدقة، وتنفيذ مهام في مناطق عالية الخطورة على رجال الإنقاذ.يأمل المطورون أن تساعد هذه التقنية الجديدة رجال الإطفاء في إخماد الحرائق المعقدة، والحد من المخاطر التي تهدد حياة البشر.
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نادي الفيديو, الصين

بقدرات خارقة... الصين تكشف عن كلب روبوتي لمواجهة النيران في أخطر المناطق... فيديو

11:23 GMT 23.06.2026
© Photoشركة "ديب روبوتيكس" الصينية تكشف عن كلب آليّ لمكافحة الحرائق
شركة ديب روبوتيكس الصينية تكشف عن كلب آليّ لمكافحة الحرائق - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2026
© Photo
تابعنا عبر
كشفت شركة "ديب روبوتيكس" الصينية عن حلٍّ مبتكر لمكافحة الحرائق في حالات الطوارئ، يتمحور حول كلاب آلية رباعية الأرجل متخصصة.
صُممت هذه الروبوتات لتحل محل البشر في المواقف التي تهدد الحياة، حيث تتنقل في ظروف الحرارة الشديدة والدخان والتضاريس الوعرة للكشف عن الغازات السامة وتشغيل مدافع المياه حتى مسافة 60 متراً.
يستخدم الجهاز نظام إطفاء الحرائق النبضي ما يمكّنه من مكافحة الحرائق دون الحاجة إلى التلامس المباشر مع مصدرها.
ويستطيع الروبوت تحديد موقع مصدر الحريق بدقة، وتنفيذ مهام في مناطق عالية الخطورة على رجال الإنقاذ.
يأمل المطورون أن تساعد هذه التقنية الجديدة رجال الإطفاء في إخماد الحرائق المعقدة، والحد من المخاطر التي تهدد حياة البشر.
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