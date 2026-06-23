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08:30 GMT
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هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
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صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:47 GMT
14 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
12:03 GMT
30 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:33 GMT
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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بلا قيود
مستشارة: الإمارات تحمي أطفالها بمنعهم من وسائل التواصل الاجتماعي
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شؤون عسكرية
خبير: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال هو لإضفاء الشرعية على هذا الكيان الوهمي
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روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
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00:30 GMT
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بين بيروت والقاهرة
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
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من أول هدف إلى القمة... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم
من أول هدف إلى القمة... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لمحطات من تاريخ الهداف التاريخي ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مشاركاته في... 23.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, رياضة
фото, صور, رياضة

من أول هدف إلى القمة... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم

11:42 GMT 23.06.2026 (تم التحديث: 12:18 GMT 23.06.2026)
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جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لمحطات من تاريخ الهداف التاريخي ونجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مشاركاته في كأس العالم منذ أول مشاركة عام 2006 حتى مونديال 2026.
© AP Photo / Julio Cortez

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والنمسا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026.

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والنمسا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Julio Cortez

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والنمسا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

من اليسار إلى اليمين: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنزو بيريز (الأرجنتين)، غونزالو هيغواين (الأرجنتين) يحتفلون بعد تسجيل هدف خلال مباراة دور المجموعات بين نيجيريا والأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2018.

من اليسار إلى اليمين: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنزو بيريز (الأرجنتين)، غونزالو هيغواين (الأرجنتين) يحتفلون بعد تسجيل هدف خلال مباراة دور المجموعات بين نيجيريا والأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2018. - سبوتنيك عربي
2/11
© Sputnik . Alexei Danichev
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من اليسار إلى اليمين: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنزو بيريز (الأرجنتين)، غونزالو هيغواين (الأرجنتين) يحتفلون بعد تسجيل هدف خلال مباراة دور المجموعات بين نيجيريا والأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2018.

© AP Photo / Hassan Ammar

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى حارس مرمى منتخب هولندا، أندريس نوبيرت، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين هولندا والأرجنتين، على ملعب لوسيل في قطر، يوم الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى حارس مرمى منتخب هولندا، أندريس نوبيرت، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين هولندا والأرجنتين، على ملعب لوسيل في قطر، يوم الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Hassan Ammar

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى حارس مرمى منتخب هولندا، أندريس نوبيرت، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين هولندا والأرجنتين، على ملعب لوسيل في قطر، يوم الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

© AP Photo / Jon Super

صورة أرشيفية: في هذه الصورة المؤرخة 21 يونيو/ حزيران 2014، يظهر ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (يسار الصورة)، وهو يسجل هدفًا خلال مباراة منتخب الأرجنتين وإيران ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب مينيرو في بيلو هوريزونتي، البرازيل. استخدم مهاجم الأرجنتين الجزء الخارجي من قدمه لرفع الكرة إلى اليسار، ثم اتخذ ثلاث خطوات سريعة وسدد الكرة قبل أن يتمكن رضا غوتشان نجاد، مهاجم إيران، من مد ساقه لصدها.

صورة أرشيفية: في هذه الصورة المؤرخة 21 يونيو/ حزيران 2014، يظهر ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (يسار الصورة)، وهو يسجل هدفًا خلال مباراة منتخب الأرجنتين وإيران ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب مينيرو في بيلو هوريزونتي، البرازيل. استخدم مهاجم الأرجنتين الجزء الخارجي من قدمه لرفع الكرة إلى اليسار، ثم اتخذ ثلاث خطوات سريعة وسدد الكرة قبل أن يتمكن رضا غوتشان نجاد، مهاجم إيران، من مد ساقه لصدها. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Jon Super

صورة أرشيفية: في هذه الصورة المؤرخة 21 يونيو/ حزيران 2014، يظهر ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (يسار الصورة)، وهو يسجل هدفًا خلال مباراة منتخب الأرجنتين وإيران ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب مينيرو في بيلو هوريزونتي، البرازيل. استخدم مهاجم الأرجنتين الجزء الخارجي من قدمه لرفع الكرة إلى اليسار، ثم اتخذ ثلاث خطوات سريعة وسدد الكرة قبل أن يتمكن رضا غوتشان نجاد، مهاجم إيران، من مد ساقه لصدها.

© AP Photo / Ariel Schalit

يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Ariel Schalit

يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

© AP Photo / Fernando Vergara

يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Fernando Vergara

يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

© AP Photo / Pavel Golovkin

تلقى ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، التهاني من زملائه بعد تسجيله الهدف الافتتاحي خلال مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وأستراليا على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، قطر، يوم السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

تلقى ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، التهاني من زملائه بعد تسجيله الهدف الافتتاحي خلال مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وأستراليا على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، قطر، يوم السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Pavel Golovkin

تلقى ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، التهاني من زملائه بعد تسجيله الهدف الافتتاحي خلال مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وأستراليا على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، قطر، يوم السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

© AP Photo / Natacha Pisarenko

سجل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة بين الأرجنتين والسعودية على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/ 2022.

سجل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة بين الأرجنتين والسعودية على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/ 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Natacha Pisarenko

سجل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة بين الأرجنتين والسعودية على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/ 2022.

© AP Photo / Frank Augstein

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزًا حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزًا حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022. - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo / Frank Augstein

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزًا حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022.

© AP Photo / Mark J. Terrill

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (على اليمين)، يفتح ذراعيه احتفالاً بتسجيله هدفاً خلال مباراة كأس العالم لكرة القدم، ضمن المجموعة الثالثة، بين الأرجنتين وصربيا والجبل الأسود، على ملعب غيلسنكيرشن في ألمانيا، يوم الجمعة 16 يونيو/حزيران 2006. وتضم المجموعة الثالثة أيضاً منتخبي هولندا وساحل العاج.

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (على اليمين)، يفتح ذراعيه احتفالاً بتسجيله هدفاً خلال مباراة كأس العالم لكرة القدم، ضمن المجموعة الثالثة، بين الأرجنتين وصربيا والجبل الأسود، على ملعب غيلسنكيرشن في ألمانيا، يوم الجمعة 16 يونيو/حزيران 2006. وتضم المجموعة الثالثة أيضاً منتخبي هولندا وساحل العاج. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Mark J. Terrill

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (على اليمين)، يفتح ذراعيه احتفالاً بتسجيله هدفاً خلال مباراة كأس العالم لكرة القدم، ضمن المجموعة الثالثة، بين الأرجنتين وصربيا والجبل الأسود، على ملعب غيلسنكيرشن في ألمانيا، يوم الجمعة 16 يونيو/حزيران 2006. وتضم المجموعة الثالثة أيضاً منتخبي هولندا وساحل العاج.

© AP Photo / Francisco Seco

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (الثاني من اليمين)، يسجل الهدف الثالث لفريقه خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (الثاني من اليمين)، يسجل الهدف الثالث لفريقه خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Francisco Seco

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (الثاني من اليمين)، يسجل الهدف الثالث لفريقه خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.

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