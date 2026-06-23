من أول هدف إلى القمة... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم

ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والنمسا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة المجموعة العاشرة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والنمسا في أرلينغتون، تكساس، بالقرب من دالاس، يوم الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026.
من اليسار إلى اليمين: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنزو بيريز (الأرجنتين)، غونزالو هيغواين (الأرجنتين) يحتفلون بعد تسجيل هدف خلال مباراة دور المجموعات بين نيجيريا والأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2018.
من اليسار إلى اليمين: ليونيل ميسي (الأرجنتين)، إنزو بيريز (الأرجنتين)، غونزالو هيغواين (الأرجنتين) يحتفلون بعد تسجيل هدف خلال مباراة دور المجموعات بين نيجيريا والأرجنتين في كأس العالم لكرة القدم 2018.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى حارس مرمى منتخب هولندا، أندريس نوبيرت، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين هولندا والأرجنتين، على ملعب لوسيل في قطر، يوم الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى حارس مرمى منتخب هولندا، أندريس نوبيرت، خلال مباراة ربع نهائي كأس العالم لكرة القدم بين هولندا والأرجنتين، على ملعب لوسيل في قطر، يوم الجمعة 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
صورة أرشيفية: في هذه الصورة المؤرخة 21 يونيو/ حزيران 2014، يظهر ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (يسار الصورة)، وهو يسجل هدفًا خلال مباراة منتخب الأرجنتين وإيران ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب مينيرو في بيلو هوريزونتي، البرازيل. استخدم مهاجم الأرجنتين الجزء الخارجي من قدمه لرفع الكرة إلى اليسار، ثم اتخذ ثلاث خطوات سريعة وسدد الكرة قبل أن يتمكن رضا غوتشان نجاد، مهاجم إيران، من مد ساقه لصدها.
صورة أرشيفية: في هذه الصورة المؤرخة 21 يونيو/ حزيران 2014، يظهر ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (يسار الصورة)، وهو يسجل هدفًا خلال مباراة منتخب الأرجنتين وإيران ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب مينيرو في بيلو هوريزونتي، البرازيل. استخدم مهاجم الأرجنتين الجزء الخارجي من قدمه لرفع الكرة إلى اليسار، ثم اتخذ ثلاث خطوات سريعة وسدد الكرة قبل أن يتمكن رضا غوتشان نجاد، مهاجم إيران، من مد ساقه لصدها.
يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
يحتفل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، مع زملائه بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه خلال مباراة المجموعة الثالثة من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين والمكسيك، على ملعب لوسيل في قطر، يوم السبت 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
تلقى ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، التهاني من زملائه بعد تسجيله الهدف الافتتاحي خلال مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وأستراليا على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، قطر، يوم السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
تلقى ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، التهاني من زملائه بعد تسجيله الهدف الافتتاحي خلال مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وأستراليا على ملعب أحمد بن علي في الدوحة، قطر، يوم السبت 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
سجل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة بين الأرجنتين والسعودية على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/ 2022.
سجل ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء خلال مباراة كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة بين الأرجنتين والسعودية على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 22 نوفمبر/ 2022.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزًا حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين، يسجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء متجاوزًا حارس مرمى منتخب كرواتيا، دومينيك ليفاكوفيتش، خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وكرواتيا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (على اليمين)، يفتح ذراعيه احتفالاً بتسجيله هدفاً خلال مباراة كأس العالم لكرة القدم، ضمن المجموعة الثالثة، بين الأرجنتين وصربيا والجبل الأسود، على ملعب غيلسنكيرشن في ألمانيا، يوم الجمعة 16 يونيو/حزيران 2006. وتضم المجموعة الثالثة أيضاً منتخبي هولندا وساحل العاج.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (على اليمين)، يفتح ذراعيه احتفالاً بتسجيله هدفاً خلال مباراة كأس العالم لكرة القدم، ضمن المجموعة الثالثة، بين الأرجنتين وصربيا والجبل الأسود، على ملعب غيلسنكيرشن في ألمانيا، يوم الجمعة 16 يونيو/حزيران 2006. وتضم المجموعة الثالثة أيضاً منتخبي هولندا وساحل العاج.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (الثاني من اليمين)، يسجل الهدف الثالث لفريقه خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (الثاني من اليمين)، يسجل الهدف الثالث لفريقه خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في قطر، يوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.