من أول هدف إلى القمة... ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم

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صورة أرشيفية: في هذه الصورة المؤرخة 21 يونيو/ حزيران 2014، يظهر ليونيل ميسي، لاعب منتخب الأرجنتين (يسار الصورة)، وهو يسجل هدفًا خلال مباراة منتخب الأرجنتين وإيران ضمن المجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب مينيرو في بيلو هوريزونتي، البرازيل. استخدم مهاجم الأرجنتين الجزء الخارجي من قدمه لرفع الكرة إلى اليسار، ثم اتخذ ثلاث خطوات سريعة وسدد الكرة قبل أن يتمكن رضا غوتشان نجاد، مهاجم إيران، من مد ساقه لصدها.