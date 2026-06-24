https://sarabic.ae/20260624/ترامب-حلفاؤنا-الأوروبيون-خذلوا-الولايات-المتحدة-في-حرب-إيران-1114671930.html
ترامب: حلفاؤنا الأوروبيون خذلوا الولايات المتحدة في حرب إيران
ترامب: حلفاؤنا الأوروبيون خذلوا الولايات المتحدة في حرب إيران
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء قرارات بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بحجب المساعدات في الحرب على إيران. 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T20:55+0000
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وقال خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البيت الأبيض: "شعرت بخيبة أمل من إيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا وفرنسا".وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستناقش مع أوروبا استياءها من تصرفاتها خلال الحرب مع إيران، وستراقب التطورات المستقبلية".وأضاف معلقاً على الاستياء من تصرفات أوروبا خلال الحرب على إيران: "مع ذلك، أكنّ احتراماً كبيراً لهذا الرجل. لذا سنناقش ما حدث ونرى ما سيحدث".
https://sarabic.ae/20260624/روبيو-واشنطن-لن-تفعل-شيئا-يقوض-أمن-الحلفاء-في-الخليج-1114670398.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: حلفاؤنا الأوروبيون خذلوا الولايات المتحدة في حرب إيران
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمل الولايات المتحدة إزاء قرارات بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بحجب المساعدات في الحرب على إيران.
وقال خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في البيت الأبيض: "شعرت بخيبة أمل من إيطاليا، وبريطانيا، وألمانيا وفرنسا".
وأضاف: "نشعر بخيبة أمل من معظم هذه الدول، وإسبانيا تُمثل كابوسًا حقيقيًا. إسبانيا في وضع مزرٍ، حتى من وجهة نظركم. فهم لا يرغبون في دفع أي شيء".
وأكد ترامب أن "الولايات المتحدة ستناقش مع أوروبا استياءها من تصرفاتها خلال الحرب مع إيران، وستراقب التطورات المستقبلية".
وقال، في إشارة إلى مارك روته، الأمين العام الحالي لحلف شمال الأطلسي (الناتو): "أعتقد أنه لو كان أي شخص آخر في هذا الموقف، لما كنا نعقد هذا الاجتماع اليوم أصلاً، لأكون صريحاً معكم".
وأضاف معلقاً على الاستياء من تصرفات أوروبا خلال الحرب على إيران: "مع ذلك، أكنّ احتراماً كبيراً لهذا الرجل. لذا سنناقش ما حدث ونرى ما سيحدث".