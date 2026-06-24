تصويت... برأيك ما أكثر ما يهدد نجاح "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران؟
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورمكان انعقاد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova/
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يواجه "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران، حزمة من التحديات المعقدة التي تهدد ديمومته، وتجعل من مسألة انهياره "خيارًا واردًا" في أي لحظة، إذ تتحرك هذه التفاهمات الدبلوماسية فوق أرضية هشة من عدم الثقة المتبادلة المتراكمة عبر عقود، ما يضع أطراف الاتفاق أمام اختبار حقيقي لإثبات حسن النوايا والالتزام بالبنود المقررة.
وترى واشنطن أن أي صفقة لا تشمل كبح الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار تبقى منقوصة، وتتعرض لضغوط هائلة من حلفائها في المنطقة، لا سيما إسرائيل ودول الخليج العربي. هذا التباين في أولويات التفاوض بين التركيز الأمريكي على الملف النووي والرغبة في احتواء النفوذ الإقليم، يخلق فجوة عميقة قد تعصف بالتفاهمات في أي لحظة.
وتلعب آليات التحقق والرقابة دورًا حاسمًا في إنجاح الاتفاق أو إفشاله، في حين تطالب واشنطن برقابة صارمة وغير مشروطة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الإيرانية، وهو ما تعتبره طهران "انتهاكًا" لسيادتها الوطنية، ويرى خبراء أن أي تعثر في عمليات التفتيش أو تبادل الاتهامات بالخداع والمراوغة كفيل بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، وبالتالي انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل والعودة إلى مربع التصعيد المتبادل.
برأيك... ما أكثر ما يهدد نجاح "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران؟