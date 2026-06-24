تصويت... برأيك ما أكثر ما يهدد نجاح "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران؟

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بث مباشر... ميدفيديف يشارك في الجلسة العامة لـ"منتدى سان بطرسبورغ القانوني الدولي 2026"
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الحدث من سبوتنيك
اللغة العربية في مدارس روسيا … الدراجات النارية في بيروت بين الفوضى والتنظيم، فماذا يقول القانون ؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
سلاح "حزب الله" بين الطرح المصري والتجربة الإيرلنديّة... أزمة الخبز في سوريا،ما هي الأسباب؟ وكيف تبدو النتائج؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
من الاعتراف الى التعويضات .. من غانا 80 دولة تحث "دول تجارة الرقيق" على تقديم اعتذارات
09:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
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الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
10:00 GMT
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من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
روسيا تستعد لإعادة افتتاح سفارتها في عدن و تعزيز التعاون الاقتصادي مع اليمن
12:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:32 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:52 GMT
8 د
بلا قيود
عمادة المهندسين التونسيين ترفع مقترحاتها لمجلس النواب للحفاظ على الكفاءات
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
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الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
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موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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https://sarabic.ae/20260624/تصويت-برأيك-ما-أكثر-ما-يهدد-نجاح-اتفاق-جنيف-بين-واشنطن-وطهران؟-1114655226.html
تصويت... برأيك ما أكثر ما يهدد نجاح "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران؟
تصويت... برأيك ما أكثر ما يهدد نجاح "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران؟
سبوتنيك عربي
يواجه "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران، حزمة من التحديات المعقدة التي تهدد ديمومته، وتجعل من مسألة انهياره "خيارًا واردًا" في أي لحظة، إذ تتحرك هذه التفاهمات... 24.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-24T11:40+0000
2026-06-24T11:40+0000
استطلاعات الرأي
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وترى واشنطن أن أي صفقة لا تشمل كبح الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار تبقى منقوصة، وتتعرض لضغوط هائلة من حلفائها في المنطقة، لا سيما إسرائيل ودول الخليج العربي. هذا التباين في أولويات التفاوض بين التركيز الأمريكي على الملف النووي والرغبة في احتواء النفوذ الإقليم، يخلق فجوة عميقة قد تعصف بالتفاهمات في أي لحظة.برأيك... ما أكثر ما يهدد نجاح "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران؟
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استطلاعات الرأي, опросы

تصويت... برأيك ما أكثر ما يهدد نجاح "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران؟

11:40 GMT 24.06.2026
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورمكان انعقاد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف
مكان انعقاد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2026
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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تابعنا عبر
يواجه "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران، حزمة من التحديات المعقدة التي تهدد ديمومته، وتجعل من مسألة انهياره "خيارًا واردًا" في أي لحظة، إذ تتحرك هذه التفاهمات الدبلوماسية فوق أرضية هشة من عدم الثقة المتبادلة المتراكمة عبر عقود، ما يضع أطراف الاتفاق أمام اختبار حقيقي لإثبات حسن النوايا والالتزام بالبنود المقررة.
وترى واشنطن أن أي صفقة لا تشمل كبح الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار تبقى منقوصة، وتتعرض لضغوط هائلة من حلفائها في المنطقة، لا سيما إسرائيل ودول الخليج العربي. هذا التباين في أولويات التفاوض بين التركيز الأمريكي على الملف النووي والرغبة في احتواء النفوذ الإقليم، يخلق فجوة عميقة قد تعصف بالتفاهمات في أي لحظة.

وتلعب آليات التحقق والرقابة دورًا حاسمًا في إنجاح الاتفاق أو إفشاله، في حين تطالب واشنطن برقابة صارمة وغير مشروطة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت الإيرانية، وهو ما تعتبره طهران "انتهاكًا" لسيادتها الوطنية، ويرى خبراء أن أي تعثر في عمليات التفتيش أو تبادل الاتهامات بالخداع والمراوغة كفيل بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية، وبالتالي انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل والعودة إلى مربع التصعيد المتبادل.

برأيك... ما أكثر ما يهدد نجاح "اتفاق جنيف" بين واشنطن وطهران؟
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