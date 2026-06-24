https://sarabic.ae/20260624/صعود-المنتخبات-الصغيرة-يرسم-ملامح-كرة-القدم-الجديدة-1114645495.html

صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة

صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة

سبوتنيك عربي

رأى الخبير الكروي أنور كوثراني أن كرة القدم العالمية تعيش مرحلة جديدة من التحولات والتجدد المستمر، حيث لم تعد الهيمنة حكرًا على المنتخبات التقليدية الكبرى، بل... 24.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-24T05:50+0000

2026-06-24T05:50+0000

2026-06-24T06:48+0000

راديو

من الملعب

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صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة سبوتنيك عربي عنوان الحلقة: كأس العالم: صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة الضيف: أنور كوثراني - خبير متخصص في كرة القدم العالمية المحور الأول: تعيش كرة القدم العالمية مرحلة جديدة من التحولات والتجدد المستمر، حيث لم تعد الهيمنة حكراً على المنتخبات التقليدية الكبرى، بل بات المشهد الكروي أكثر انفتاحاً على صعود قوى جديدة قادرة على المنافسة وفرض نفسها في مختلف البطولات الدولية المحور الثاني: تعد منتخبات المغرب والرأس الأخضر ومصر وأوزبكستان من أبرز النماذج الصاعدة بقوة في الفترة الحالية، بعدما أثبتت قدرتها على مقارعة المنتخبات الكبرى وتقديم مستويات فنية مميزة. المحور الثالث: لم تعد كرة القدم الحديثة مجرد منافسة رياضية، بل أصبحت صناعة ضخمة تدر أرباحاً خيالية، خاصة من عائدات الإعلانات والرعاية خلال المباريات، وهو ما يفسر حجم الاستثمارات المتزايدة في البطولات الكبرى والاهتمام العالمي المتنامي بها.

وأكد كوثراني، في حديث لبرنامج "من الملعب" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "الأسبوع الأول من المنافسات حمل عنواناً بارزاً يتمثل في صعود المنتخبات الصغيرة والمنتخبات، التي كانت تصنف سابقاً خارج دائرة الترشيحات، الأمر الذي يعكس التطور الكبير الذي تشهده اللعبة على مستوى التخطيط والإعداد والاستثمار في المواهب".وأشار كوثراني إلى أن "منتخبات المغرب والرأس الأخضر ومصر وأوزبكستان تعد من أبرز النماذج الصاعدة بقوة في الفترة الحالية، بعدما أثبتت قدرتها على مقارعة المنتخبات الكبرى وتقديم مستويات فنية مميزة". وخصّ الخبير الكروي، المنتخب المغربي بإشادة خاصة، مؤكداً أن "ما حققه في السنوات الأخيرة جعله يتجاوز مرحلة المفاجأة، ولم يعد ينظر إليه كمنتخب قادر فقط على إحداث الصدمة، بل أصبح من حقه المشروع أن ينافس على الألقاب الكبرى وأن يدخل أي بطولة ضمن قائمة المرشحين للفوز بها".وعلى الصعيد الاقتصادي، لفت كوثراني إلى أن "كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد منافسة رياضية، بل أصبحت صناعة ضخمة تدر أرباحاً خيالية، خاصة من عائدات الإعلانات والرعاية خلال المباريات، وهو ما يفسر حجم الاستثمارات المتزايدة في البطولات الكبرى والاهتمام العالمي المتنامي بها".أما على مستوى المنتخبات المرشحة للمنافسة، فيرى أن المنتخب البرازيلي يمتلك حالياً أحد أكثر الخطوط الهجومية تنوعاً في العالم، بفضل وفرة الخيارات الهجومية وتعدد الحلول الفنية التي يملكها لاعبوه، وأضاف: "كما يتمتع المنتخب البرازيلي بتوازن دفاعي واضح يجعله قادراً على المنافسة بقوة، إلا أن نقطة الضعف الأساسية تبقى في خط الوسط الذي لا يزال بحاجة إلى المزيد من الانسجام والقدرة على التحكم بإيقاع المباريات أمام المنافسين الكبار".أما المنتخب البرتغالي، فيعتقد كوثراني أنه لم يظهر حتى الآن الشخصية القوية المنتظرة منه، رغم امتلاكه مجموعة من اللاعبين المميزين. ويشدد على أن المشكلة الأساسية لا تكمن في وجود كريستيانو رونالدو كما يعتقد البعض، بل ترتبط أكثر بعدم قدرة برونو فيرنانديز على تقديم الدور القيادي والفني المطلوب منه داخل المنظومة، وهو ما انعكس على أداء المنتخب بشكل عام وأثر في هويته داخل أرض الملعب.وخلص كوثراني إلى أن كرة القدم العالمية تتجه نحو مرحلة أكثر تنافسية وتوازناً بين المنتخبات، حيث تتقلص الفوارق التقليدية وتزداد فرص المنتخبات الطامحة في صناعة الإنجازات، الأمر الذي يجعل البطولات الحالية أكثر إثارة وتشويقاً من أي وقت مضى.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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من الملعب, аудио