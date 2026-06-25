https://sarabic.ae/20260625/التراث-الثقافي-المنهوب-يعود-لأصحابه-الجزائر-تستعيد-مخطوطا-عمره-4-قرون-من-مزاد-فرنسي-1114689199.html

التراث الثقافي المنهوب يعود لأصحابه.. الجزائر تستعيد مخطوطا عمره 4 قرون من مزاد فرنسي

التراث الثقافي المنهوب يعود لأصحابه.. الجزائر تستعيد مخطوطا عمره 4 قرون من مزاد فرنسي

سبوتنيك عربي

نجحت السلطات الجزائرية في استرجاع مخطوط نادر يحمل عنوان "مفيد المحتاج في شرح السراج"، لمؤلفه سحنون بن عثمان الونشريسي، بعد أن ظهر ضمن معروضات مزاد علني في... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T12:14+0000

2026-06-25T12:14+0000

2026-06-25T12:14+0000

الجزائر

أخبار فرنسا

مخطوطة

تراث

مزاد علني

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114688244_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_d3b83344f7534030a7b1782a5ce4e3a8.jpg

ويرى خبراء ومراقبون أنه لا تقتصر أهمية هذا الحدث على استعادة وثيقة تاريخية فحسب، بل تتعداه إلى استرجاع جزء من الذاكرة العلمية والحضارية للجزائر وبلاد المغرب عمومًا.ويُعد المخطوط شرحًا لكتاب "السراج" في علم الفلك، الذي ألّفه العالم الجزائري الكبير عبد الرحمن الأخضري، أحد أبرز علماء القرن السادس عشر، والذي اشتهر بإسهاماته في العلوم الشرعية والرياضية والفلكية، وعاش في الفترة ما بين 1514- 1546.وفي السياق، قال مفتش التراث الثقافي في ديوان وزارة الثقافة والفنون الجزائرية صالح أمقران، في حديث لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "القيمة العلمية للمخطوط أنه يوثق جانبًا من المعرفة الفلكية، التي كانت تُدرّس في المدارس والزوايا العلمية في المغرب الإسلامي، فقد كان علم الفلك آنذاك من العلوم الأساسية المرتبطة بتحديد أوقات الصلاة، وحساب المواقيت، ومعرفة اتجاه القبلة، ورصد الظواهر الكونية، ما جعل المؤلفات الفلكية تحظى بمكانة مرموقة بين العلماء والطلاب، ويعكس المخطوط تطور العلوم في الجزائر انطلاقًا من القرون السابقة، وهذه مادة علمية مهمة مختصة في علوم في الفلك ودليل مادي على تطور العلوم في الجزائر في تلك الفترة" .وأضاف أمقران: "يُبرز المخطوط المستوى العلمي، الذي بلغته الجزائر في تلك الحقبة، حيث لم تكن مراكز العلم مقتصرة على المشرق الإسلامي، ومختصة في علوم الفقه والدين فقط، بل كانت مدن الجزائر وزواياها تحتضن علماء ومؤلفين تركوا آثارًا علمية انتشرت في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. ويعد عبد الرحمن الأخضري، من أبرز هؤلاء العلماء، إذ ما تزال مؤلفاته تُدرّس وتُحقق إلى يومنا هذا".وتابع مفتش التراث الثقافي في ديوان وزارة الثقافة والفنون الجزائرية: "من الناحية التراثية، يمثل المخطوط قطعة فريدة من التراث المكتوب الجزائري، إذ تحمل المخطوطات القديمة قيمة مضاعفة مقارنة بالكتب المطبوعة، لأنها تكشف عن أساليب النسخ والخطوط المستعملة وطرق تداول المعرفة بين العلماء، كما تسمح للباحثين بدراسة الهوامش والتعليقات والإضافات التي كان يدوّنها العلماء والطلاب على مر العصور".وبادرت مصالح وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية في الخارج والشؤون الأفريقية إلى اقتناء المخطوط فور عرضه للبيع، حفاظًا عليه من الانتقال إلى مجموعات خاصة قد تحرم الباحثين والجمهور من الاطلاع عليه، وبعد استكمال الإجراءات، تم تسليمه إلى وزارة الثقافة والفنون الجزائرية ليصبح جزءًا من الرصيد الوطني للمخطوطات والوثائق التاريخية في البلاد.وشدد مفتش التراث الثقافي في ديوان وزارة الثقافة والفنون الجزائرية صالح أمقران، أن "استرجاع التراث الثقافي، الذي تم نهبه في فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر، مهمة وطنية مستمرة".

الجزائر

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, أخبار فرنسا , مخطوطة, تراث, مزاد علني, تقارير سبوتنيك, حصري