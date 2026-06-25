https://sarabic.ae/20260625/حماس-نطالب-بتحرك-دولي-فوري-لإنهاء-العدوان-الإسرائيلي-ورفع-الحصار-عن-قطاع-غزة-1114695499.html

"حماس": نطالب بتحرك دولي فوري لإنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة

"حماس": نطالب بتحرك دولي فوري لإنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة

سبوتنيك عربي

صرحت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة عبر عمليات القتل والحصار والتجويع والتدمير الممنهج، مشيرة إلى أن الأوضاع... 25.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-25T13:21+0000

2026-06-25T13:21+0000

2026-06-25T13:21+0000

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وقالت الحركة، في بيان، إن "تفشي الجوع وانهيار الخدمات الصحية وتفاقم الظروف المعيشية في القطاع يمثلان نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية والعدوان المستمر على غزة". وأضافت أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع حاليًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخالها. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف العدوان، ورفع الحصار، وفتح المعابر، وضمان التدفق الكافي للمساعدات الإنسانية، إلى جانب الشروع في جهود إعادة الإعمار".وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".

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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية