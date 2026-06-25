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"حماس": نطالب بتحرك دولي فوري لإنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة
"حماس": نطالب بتحرك دولي فوري لإنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة
سبوتنيك عربي
صرحت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة عبر عمليات القتل والحصار والتجويع والتدمير الممنهج، مشيرة إلى أن الأوضاع... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T13:21+0000
2026-06-25T13:21+0000
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
قطاع غزة
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وقالت الحركة، في بيان، إن "تفشي الجوع وانهيار الخدمات الصحية وتفاقم الظروف المعيشية في القطاع يمثلان نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية والعدوان المستمر على غزة". وأضافت أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع حاليًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخالها. ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف العدوان، ورفع الحصار، وفتح المعابر، وضمان التدفق الكافي للمساعدات الإنسانية، إلى جانب الشروع في جهود إعادة الإعمار".وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
https://sarabic.ae/20260625/شح-المواد-وارتفاع-تكاليف-البناء-يمنعان-العائلات-في-غزة-من-العودة-إلى-بيوتها-المدمرة-1114694324.html
https://sarabic.ae/20260622/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-سباعي-أبو-حسنة-ويقول-إنه-أحد-عناصر-قوات-النخبة-لحماس-في-غزة-1114603885.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

"حماس": نطالب بتحرك دولي فوري لإنهاء العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة

13:21 GMT 25.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatشح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة
شح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
صرحت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة عبر عمليات القتل والحصار والتجويع والتدمير الممنهج، مشيرة إلى أن الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورًا متسارعًا.
وقالت الحركة، في بيان، إن "تفشي الجوع وانهيار الخدمات الصحية وتفاقم الظروف المعيشية في القطاع يمثلان نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية والعدوان المستمر على غزة".
شح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
شح المواد وارتفاع تكاليف البناء يمنعان آلاف العائلات في غزة من العودة إلى بيوتها المدمرة
12:56 GMT
وأضافت أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع حاليًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، في ظل القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخالها.
وحمّلت حماس إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2026
‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "سباعي أبو حسنة" ويقول إنه أحد عناصر قوات النخبة لحماس في غزة
22 يونيو, 18:22 GMT
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف العدوان، ورفع الحصار، وفتح المعابر، وضمان التدفق الكافي للمساعدات الإنسانية، إلى جانب الشروع في جهود إعادة الإعمار".
وأعلنت الولايات المتحدة الامريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
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