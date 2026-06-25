https://sarabic.ae/20260625/روسيا-تشرع-في-تجميع-أول-محركات-بي-دي-8-المخصصة-لطائرة-سوبرجيت-المدنية-1114679908.html
روسيا تشرع في تجميع أول محركات "بي دي-8" المخصصة لطائرة "سوبرجيت" المدنية
روسيا تشرع في تجميع أول محركات "بي دي-8" المخصصة لطائرة "سوبرجيت" المدنية
سبوتنيك عربي
أكدت إيكاترينا روخلوفا، رئيسة قسم مبيعات محركات الطيران المدني والنقل في شركة المحركات المتحدة (UEC) التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن الشركة بدأت... 25.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-25T08:43+0000
2026-06-25T08:43+0000
2026-06-25T08:43+0000
روسيا
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وقالت روخلوفا للصحفيين: "بدأت الشركة بتجميع أولى محركات "بي دي-8" الإنتاجية لطائرة "سوبرجيت". ولتحديث وتسريع عملية الإنتاج، تم تشغيل نحو 100 وحدة من المعدات الصناعية. وسيتم تسليم أولى وحدات الطاقة الإنتاجية إلى العميل في الأشهر المقبلة".وأضافت رئيسة قسم مبيعات محركات الطيران المدني والنقل في شركة المحركات المتحدة: "لقد حقق مصنعو المحركات لدينا ما بدا مستحيلاً في الآونة الأخيرة، ففي غضون 6 سنوات فقط، أي ضعف المعدل العالمي، ابتكروا محركًا محليًا جديدًا للطائرات، وهو محرك "بي دي-8" لطائرة "سوبرجيت"، التي تحل محل الطائرات المستوردة. وقد تم إدخال 17 تقنية جديدة كليًا في تطوير هذا المحرك الجديد. والهدف الآن هو تحقيق إنتاج متسلسل منتظم لهذه المحركات".وكانت مؤسسة "روستيخ"، أعلنت أن محرك "بي دي-8" المخصص للطائرات المدنية الروسية الواعدة، اجتاز بنجاح 150 ساعة من اختبارات الاعتمادية، التي أُجريت على منصة أرضية وتحت أقصى الأحمال.
https://sarabic.ae/20220309/روسيا-تعتزم-إنتاج-40-طائرة-من-طراز-سوخوي-سوبرجت-100-سنويا-بمحركات-روسية-1059650664.html
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روسيا
روسيا تشرع في تجميع أول محركات "بي دي-8" المخصصة لطائرة "سوبرجيت" المدنية
أكدت إيكاترينا روخلوفا، رئيسة قسم مبيعات محركات الطيران المدني والنقل في شركة المحركات المتحدة (UEC) التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن الشركة بدأت في تجميع أول محركات "بي دي-8" المخصصة لطائرة "سوبرجيت" المدنية لنقل الركاب.
وقالت روخلوفا للصحفيين: "بدأت الشركة بتجميع أولى محركات "بي دي-8" الإنتاجية لطائرة "سوبرجيت". ولتحديث وتسريع عملية الإنتاج، تم تشغيل نحو 100 وحدة من المعدات الصناعية. وسيتم تسليم أولى وحدات الطاقة الإنتاجية إلى العميل في الأشهر المقبلة".
وأشارت إلى أن المحرك "بي دي-8" طُوّر في مختبرات الشركة. وفي يونيو/ حزيران 2026، أصدرت الشركة شهادة اعتماد لهذا المحرك الجديد، مؤكدةً مطابقته لمتطلبات ومعايير صلاحية الطيران. وبالتوازي مع اختبارات الاعتماد، نفّذت الشركة الاستعدادات التقنية اللازمة للإنتاج، وأقامت علاقات تعاون فعّالة لتوريد المكونات.
وأضافت رئيسة قسم مبيعات محركات الطيران المدني والنقل في شركة المحركات المتحدة: "لقد حقق مصنعو المحركات لدينا ما بدا مستحيلاً في الآونة الأخيرة، ففي غضون 6 سنوات فقط، أي ضعف المعدل العالمي، ابتكروا محركًا محليًا جديدًا للطائرات، وهو محرك "بي دي-8" لطائرة "سوبرجيت"، التي تحل محل الطائرات المستوردة. وقد تم إدخال 17 تقنية جديدة كليًا في تطوير هذا المحرك الجديد. والهدف الآن هو تحقيق إنتاج متسلسل منتظم لهذه المحركات".
وأردفت روخلوفا أنه استعدادًا للإنتاج التسلسلي في الشركة، تم شراء ما يقرب من 100 وحدة من أدوات وآلات التشغيل الحديثة ووضعها في التشغيل، وتم الحصول على أدوات القطع والفحص اللازمة.
وكانت مؤسسة "روستيخ"، أعلنت أن محرك "بي دي-8" المخصص للطائرات المدنية الروسية الواعدة، اجتاز بنجاح 150 ساعة من اختبارات الاعتمادية، التي أُجريت على منصة أرضية وتحت أقصى الأحمال.