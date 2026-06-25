أطرف الصور لهذا الأسبوع

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الحدث من سبوتنيك
غابارد تفجّر أخطر أسرار جائحة كورونا… هل خلقت أميركا الفيروس ونشرته للعالم؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
"الاقامة الذهبية" في لبنان بين الفوائد والتحديات …وهل ترفع أزمة الرقائق العالميّة أسعار الهواتف والحواسيب؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
10:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يُعد اتفاق أمريكا وإيران كارثة لإسرائيل؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:33 GMT
16 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إنقاذ الشعب الفلسطيني لا يتم عبر عزله ومواصلة ترحيله من أرضه
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الشرع يعلن الاستعداد للحوار مع حزب الله بعد حديث ترامب عن دور سوري في لبنان
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي اللاعب الأهم في كأس العالم 2026
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
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الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
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البرنامج المسائي
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صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
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عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
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صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
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أطرف الصور لهذا الأسبوع
أطرف الصور لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الطريفة، التي التقطتها عدسات المصورين خلال الأسبوع. 25.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, ألبوم طريف
фото, صور, ألبوم طريف

أطرف الصور لهذا الأسبوع

12:24 GMT 25.06.2026 (تم التحديث: 15:03 GMT 25.06.2026)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور الطريفة، التي التقطتها عدسات المصورين خلال الأسبوع.
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة دول الناتو الخمس الكبرى في برلين، ألمانيا، الأربعاء 24 يونيو 2026.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة دول الناتو الخمس الكبرى في برلين، ألمانيا، الأربعاء 24 يونيو 2026. - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Ebrahim Noroozi

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة دول الناتو الخمس الكبرى في برلين، ألمانيا، الأربعاء 24 يونيو 2026.

© REUTERS Seila Montes

ردود فعل الجماهير أثناء عرض مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في عرض عام، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 18 يونيو 2026.

ردود فعل الجماهير أثناء عرض مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في عرض عام، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 18 يونيو 2026. - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Seila Montes

ردود فعل الجماهير أثناء عرض مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في عرض عام، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 18 يونيو 2026.

© AP Photo / Antonio Calanni

المصمم توم براون يلوّح للجمهور في نهاية عرض أزياء توم براون لربيع وصيف 2027، الذي أقيم في ميلانو، إيطاليا، الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026.

المصمم توم براون يلوّح للجمهور في نهاية عرض أزياء توم براون لربيع وصيف 2027، الذي أقيم في ميلانو، إيطاليا، الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Antonio Calanni

المصمم توم براون يلوّح للجمهور في نهاية عرض أزياء توم براون لربيع وصيف 2027، الذي أقيم في ميلانو، إيطاليا، الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

افتتاح احتفالات سابانتي في قازان. سابانتي مهرجان شعبي يُحتفل به بمناسبة انتهاء موسم العمل الزراعي الربيعي.

افتتاح احتفالات سابانتي في قازان. سابانتي مهرجان شعبي يُحتفل به بمناسبة انتهاء موسم العمل الزراعي الربيعي. - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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افتتاح احتفالات سابانتي في قازان. سابانتي مهرجان شعبي يُحتفل به بمناسبة انتهاء موسم العمل الزراعي الربيعي.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

فتاة تسترخي على شاطئ البحر الأسود في ييفباتوريا.

فتاة تسترخي على شاطئ البحر الأسود في ييفباتوريا. - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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فتاة تسترخي على شاطئ البحر الأسود في ييفباتوريا.

© REUTERS Alessandro Garofalo

شخص يرتدي قناعًا فضائيًا يجلس بين الحضور ومعه مروحة كهربائية محمولة خلال عرض مجموعة توم براون لربيع وصيف 2027 للرجال، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا، 22 يونيو 2026.

شخص يرتدي قناعًا فضائيًا يجلس بين الحضور ومعه مروحة كهربائية محمولة خلال عرض مجموعة توم براون لربيع وصيف 2027 للرجال، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا، 22 يونيو 2026. - سبوتنيك عربي
6/10
© REUTERS Alessandro Garofalo

شخص يرتدي قناعًا فضائيًا يجلس بين الحضور ومعه مروحة كهربائية محمولة خلال عرض مجموعة توم براون لربيع وصيف 2027 للرجال، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا، 22 يونيو 2026.

© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصور

رجل يقود دراجة كهربائية في أحد شوارع ييفباتوريا.

رجل يقود دراجة كهربائية في أحد شوارع ييفباتوريا. - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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رجل يقود دراجة كهربائية في أحد شوارع ييفباتوريا.

© AP Photo / Jacquelyn Martin

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض خلال توقيع أمر تنفيذي بشأن الحوسبة الكمومية، الاثنين 22 يونيو 2026، في واشنطن.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض خلال توقيع أمر تنفيذي بشأن الحوسبة الكمومية، الاثنين 22 يونيو 2026، في واشنطن. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Jacquelyn Martin

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض خلال توقيع أمر تنفيذي بشأن الحوسبة الكمومية، الاثنين 22 يونيو 2026، في واشنطن.

© AP Photo / Alastair Grant

طائر بجع يسير مع المارة فوق جسر في يوم صيفي حار في حديقة سانت جيمس بلندن، الثلاثاء 23 يونيو 2026.

طائر بجع يسير مع المارة فوق جسر في يوم صيفي حار في حديقة سانت جيمس بلندن، الثلاثاء 23 يونيو 2026. - سبوتنيك عربي
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© AP Photo / Alastair Grant

طائر بجع يسير مع المارة فوق جسر في يوم صيفي حار في حديقة سانت جيمس بلندن، الثلاثاء 23 يونيو 2026.

© REUTERS Albert Gea

كرة القدم - كأس العالم FIFA 2026 - المجموعة السابعة - نيوزيلندا ضد مصر - ملعب بي سي بليس، فانكوفر، كندا - 21 يونيو 2026. حيث يبدو فين سورمان وماكس كروكومب من نيوزيلندا محبطين بعد المباراة

كرة القدم - كأس العالم FIFA 2026 - المجموعة السابعة - نيوزيلندا ضد مصر - ملعب بي سي بليس، فانكوفر، كندا - 21 يونيو 2026. حيث يبدو فين سورمان وماكس كروكومب من نيوزيلندا محبطين بعد المباراة - سبوتنيك عربي
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© REUTERS Albert Gea

كرة القدم - كأس العالم FIFA 2026 - المجموعة السابعة - نيوزيلندا ضد مصر - ملعب بي سي بليس، فانكوفر، كندا - 21 يونيو 2026. حيث يبدو فين سورمان وماكس كروكومب من نيوزيلندا محبطين بعد المباراة

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