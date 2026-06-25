أطرف الصور لهذا الأسبوع

المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة دول الناتو الخمس الكبرى في برلين، ألمانيا، الأربعاء 24 يونيو 2026.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة دول الناتو الخمس الكبرى في برلين، ألمانيا، الأربعاء 24 يونيو 2026.
ردود فعل الجماهير أثناء عرض مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في عرض عام، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 18 يونيو 2026.
ردود فعل الجماهير أثناء عرض مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية في عرض عام، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في مكسيكو سيتي، المكسيك، 18 يونيو 2026.
المصمم توم براون يلوّح للجمهور في نهاية عرض أزياء توم براون لربيع وصيف 2027، الذي أقيم في ميلانو، إيطاليا، الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026.
المصمم توم براون يلوّح للجمهور في نهاية عرض أزياء توم براون لربيع وصيف 2027، الذي أقيم في ميلانو، إيطاليا، الاثنين 22 يونيو/ حزيران 2026.
افتتاح احتفالات سابانتي في قازان. سابانتي مهرجان شعبي يُحتفل به بمناسبة انتهاء موسم العمل الزراعي الربيعي.
افتتاح احتفالات سابانتي في قازان. سابانتي مهرجان شعبي يُحتفل به بمناسبة انتهاء موسم العمل الزراعي الربيعي.
فتاة تسترخي على شاطئ البحر الأسود في ييفباتوريا.
فتاة تسترخي على شاطئ البحر الأسود في ييفباتوريا.
شخص يرتدي قناعًا فضائيًا يجلس بين الحضور ومعه مروحة كهربائية محمولة خلال عرض مجموعة توم براون لربيع وصيف 2027 للرجال، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا، 22 يونيو 2026.
شخص يرتدي قناعًا فضائيًا يجلس بين الحضور ومعه مروحة كهربائية محمولة خلال عرض مجموعة توم براون لربيع وصيف 2027 للرجال، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا، 22 يونيو 2026.
رجل يقود دراجة كهربائية في أحد شوارع ييفباتوريا.
رجل يقود دراجة كهربائية في أحد شوارع ييفباتوريا.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض خلال توقيع أمر تنفيذي بشأن الحوسبة الكمومية، الاثنين 22 يونيو 2026، في واشنطن.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي كلمة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض خلال توقيع أمر تنفيذي بشأن الحوسبة الكمومية، الاثنين 22 يونيو 2026، في واشنطن.
طائر بجع يسير مع المارة فوق جسر في يوم صيفي حار في حديقة سانت جيمس بلندن، الثلاثاء 23 يونيو 2026.
طائر بجع يسير مع المارة فوق جسر في يوم صيفي حار في حديقة سانت جيمس بلندن، الثلاثاء 23 يونيو 2026.
كرة القدم - كأس العالم FIFA 2026 - المجموعة السابعة - نيوزيلندا ضد مصر - ملعب بي سي بليس، فانكوفر، كندا - 21 يونيو 2026. حيث يبدو فين سورمان وماكس كروكومب من نيوزيلندا محبطين بعد المباراة
كرة القدم - كأس العالم FIFA 2026 - المجموعة السابعة - نيوزيلندا ضد مصر - ملعب بي سي بليس، فانكوفر، كندا - 21 يونيو 2026. حيث يبدو فين سورمان وماكس كروكومب من نيوزيلندا محبطين بعد المباراة