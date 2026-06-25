أطرف الصور لهذا الأسبوع

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شخص يرتدي قناعًا فضائيًا يجلس بين الحضور ومعه مروحة كهربائية محمولة خلال عرض مجموعة توم براون لربيع وصيف 2027 للرجال، ضمن فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو، إيطاليا، 22 يونيو 2026.