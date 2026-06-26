الموصل تستعيد ذاكرتها... متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
كيف ساهمت الصين في امتصاص صدمة الطاقة العالمية
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الصين تجهز محطة ثانية لاستقبال شحنات الغاز الروسي الخاضعة للعقوبات
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
مدينة صور ومواقع الترات تحت تأثير القصف الإسرائيلي... وزير الثقافة اللبناني يتفقد أضرار مواقع صور التاريخية جراء القصف الإسرائيلي
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
12:03 GMT
29 د
من الملعب
صعود المنتخبات الصغيرة يرسم ملامح كرة القدم الجديدة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
16:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: الطاقة الذرية مهدت للعدوان الأمريكي على إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260626/الموصل-تستعيد-ذاكرتها-متحف-تراثي-يجذب-الزوار-من-داخل-العراق-وخارجه-1114697918.html
الموصل تستعيد ذاكرتها... متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
الموصل تستعيد ذاكرتها... متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
سبوتنيك عربي
بين أزقة الموصل القديمة التي ما زالت تحمل آثار الحرب وملامح التاريخ، يقف متحف تراثي صغير ليؤدي مهمة أكبر من مجرد عرض مقتنيات قديمة؛ إذ تحوّل إلى نافذة تستعيد... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T09:00+0000
2026-06-26T09:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114700264_0:0:926:522_1920x0_80_0_0_8a82c6005cda3142f053c2383bcbfc7a.jpg
وفي قلب المدينة التاريخية، بالقرب من جامع النوري ومنارته الحدباء، تجمع مؤسسة "بيتنا" للثقافة والفنون والتراث، عشرات القطع النادرة والأدوات المنزلية والأزياء التقليدية والأسلحة اليدوية القديمة، في محاولة للحفاظ على الإرث الموصلي وإبقائه حاضراً في وجدان السكان والزوار على حد سواء.متحف موصلي يوثق ذاكرة المدينةقال مصطفى القزاز، الموظف في مؤسسة "بيتنا"، إن المتحف يضم عدة أقسام متخصصة، بينها قسم المؤسسة، وقسم المتحف، وقسم الأزياء التراثية، إضافة إلى قسم الأدوات المنزلية الخاصة بأهالي الموصل، والتي كانت تستخدم في الحياة اليومية خلال العقود الماضية.وأضاف أن "المتحف يستقبل زواراً من مختلف الأعمار، بينهم أطفال وكبار سن وسياح أجانب، فضلاً عن زوار من داخل محافظة نينوى وخارجها"، مشيراً إلى "أن الأطفال يبدون فضولاً كبيراً تجاه الأدوات القديمة ويسألون عن طبيعة استخدامها في الماضي، ما يتيح فرصة للتعريف بتاريخ الموصل وتراثها الشعبي".وبيّن أن الدخول إلى المتحف مجاني، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع للاطلاع على مقتنياته واستذكار ملامح الحياة القديمة في المدينة، مؤكداً أن المتحف لا يتلقى دعماً حكومياً، فيما تحظى أنشطته بدعم من جامعة النور.ويؤكد القائمون على المؤسسة أن المشروع انطلق بجهود مجموعة من الشباب الموصليين، من داخل منزل تراثي شرقي قديم، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مركز ثقافي فاعل يسهم في استعادة الحياة الثقافية وإحياء الذاكرة الجمعية للمدينة بعد سنوات الحرب. المقتنيات تستحضر تاريخ المدينةفي المقابل، قال محمود ذكر قاسم، وهو أحد زوار المتحف في حديث لـ"سبوتنيك"، إن المعروضات التراثية تضم العديد من الأدوات والمقتنيات التي كانت موجودة سابقاً في بيوت أهالي المدينة، لكنها أصبحت نادرة أو اختفت من معظم المنازل في الوقت الحاضر.وأشار إلى أن جميع المقتنيات المعروضة تذكر الزائر بالموصل القديمة وبالحياة التي عاشها سكانها على مدى مئات السنين، مؤكداً أن المتحف يمثل نافذة مهمة للحفاظ على ذاكرة المدينة وتراثها الثقافي.وعلى مدار السنوات الماضية، وسّعت مؤسسة "بيتنا" نشاطاتها لتشمل إقامة الندوات الفكرية والورش الثقافية والأمسيات الفنية وحفلات توقيع الكتب والمهرجانات التراثية، ما منحها حضوراً لافتاً بين المؤسسات العربية المهتمة بالثقافة وصون الموروث الحضاري.ولهذا تعمل المؤسسة على تعريف الأجيال الجديدة بمعالم الموصل التاريخية، وتراثها العمراني والحضاري، وموروثها الاجتماعي، عبر برامج وأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز ارتباطهم بجذورهم الثقافية.كما نسجت المؤسسة شبكة واسعة من الشراكات مع جهات محلية ودولية، من بينها وزارات عراقية ومنظمات ثقافية وتنموية عالمية، فضلاً عن تعاونها الاستراتيجي مع جامعة النور في الموصل لتنفيذ مشاريع تستهدف الأطفال والشباب.وتسعى المؤسسة اليوم إلى توسيع نطاق عملها والانفتاح على مدن تمتلك إرثاً تاريخياً مشابهاً للموصل، مثل ماردين التركية وحلب السورية، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثقافي الإقليمي.وفي خضم هذه التحولات، برزت مؤسسة "بيتنا" للثقافة والفنون والتراث كواحدة من أبرز المبادرات المجتمعية الساعية إلى إحياء الهوية الموصليّة، إذ تأسست بعد أيام قليلة من إعلان تحرير المدينة في العاشر من تموز/يوليو 2017، وسط الأحياء العتيقة التي تمثل الجذور التاريخية للموصل وذاكرتها الحضارية المتوارثة عبر الأجيال.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/19/1114700264_24:0:725:526_1920x0_80_0_0_a8a0d8c2ff8780d313510bebd07bf8db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

الموصل تستعيد ذاكرتها... متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه

09:00 GMT 26.06.2026
© Sputnikالموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
بين أزقة الموصل القديمة التي ما زالت تحمل آثار الحرب وملامح التاريخ، يقف متحف تراثي صغير ليؤدي مهمة أكبر من مجرد عرض مقتنيات قديمة؛ إذ تحوّل إلى نافذة تستعيد من خلالها المدينة ذاكرتها وتروي للأجيال الجديدة تفاصيل الحياة التي كادت تضيع وسط سنوات الدمار والصراع.
وفي قلب المدينة التاريخية، بالقرب من جامع النوري ومنارته الحدباء، تجمع مؤسسة "بيتنا" للثقافة والفنون والتراث، عشرات القطع النادرة والأدوات المنزلية والأزياء التقليدية والأسلحة اليدوية القديمة، في محاولة للحفاظ على الإرث الموصلي وإبقائه حاضراً في وجدان السكان والزوار على حد سواء.
ومع تزايد الإقبال على المتحف من مختلف الفئات العمرية، بات المكان محطة ثقافية وسياحية تستحضر تاريخ الموصل العريق، وتؤكد أن المدينة التي نهضت من تحت الركام لا تزال قادرة على حماية هويتها وصون ذاكرتها للأجيال المقبلة.

متحف موصلي يوثق ذاكرة المدينة

قال مصطفى القزاز، الموظف في مؤسسة "بيتنا"، إن المتحف يضم عدة أقسام متخصصة، بينها قسم المؤسسة، وقسم المتحف، وقسم الأزياء التراثية، إضافة إلى قسم الأدوات المنزلية الخاصة بأهالي الموصل، والتي كانت تستخدم في الحياة اليومية خلال العقود الماضية.
© Sputnik . HASSAN NABILالموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
© Sputnik . HASSAN NABIL

وأوضح القزاز في حديث لـ "سبوتنيك"، أن معظم المقتنيات المعروضة جمعت من خلال تبرعات الأهالي، فيما تم شراء جزء منها للحفاظ على التراث الموصلي وتوثيقه للأجيال المقبلة.

وأضاف أن "المتحف يستقبل زواراً من مختلف الأعمار، بينهم أطفال وكبار سن وسياح أجانب، فضلاً عن زوار من داخل محافظة نينوى وخارجها"، مشيراً إلى "أن الأطفال يبدون فضولاً كبيراً تجاه الأدوات القديمة ويسألون عن طبيعة استخدامها في الماضي، ما يتيح فرصة للتعريف بتاريخ الموصل وتراثها الشعبي".
© Sputnik . HASSAN NABILالموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
© Sputnik . HASSAN NABIL
وبيّن أن الدخول إلى المتحف مجاني، بهدف إتاحة الفرصة أمام الجميع للاطلاع على مقتنياته واستذكار ملامح الحياة القديمة في المدينة، مؤكداً أن المتحف لا يتلقى دعماً حكومياً، فيما تحظى أنشطته بدعم من جامعة النور.

واختارت المؤسسة حي الفاروق مقراً لها، في موقع يحمل دلالات رمزية عميقة، إذ يقع قبالة جامع النوري الكبير ومنارته الحدباء، أحد أبرز معالم الموصل التاريخية، والتي تعرضت للتدمير على يد تنظيم داعش، مخلفة أثراً بالغاً في نفوس أبناء المدينة.

ويؤكد القائمون على المؤسسة أن المشروع انطلق بجهود مجموعة من الشباب الموصليين، من داخل منزل تراثي شرقي قديم، قبل أن يتحول تدريجياً إلى مركز ثقافي فاعل يسهم في استعادة الحياة الثقافية وإحياء الذاكرة الجمعية للمدينة بعد سنوات الحرب.
© Sputnik . HASSAN NABILالموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
© Sputnik . HASSAN NABIL

المقتنيات تستحضر تاريخ المدينة

في المقابل، قال محمود ذكر قاسم، وهو أحد زوار المتحف في حديث لـ"سبوتنيك"، إن المعروضات التراثية تضم العديد من الأدوات والمقتنيات التي كانت موجودة سابقاً في بيوت أهالي المدينة، لكنها أصبحت نادرة أو اختفت من معظم المنازل في الوقت الحاضر.

ووفقاً لقاسم، فإن أكثر ما جذب انتباهه خلال الزيارة مجموعة السيوف المعروضة داخل المتحف، لكونها مصنوعة يدوياً على أيدي حرفيين موصليين في فترات سابقة، وتعكس جانباً مهماً من تاريخ المدينة وحرفها التقليدية.

وأشار إلى أن جميع المقتنيات المعروضة تذكر الزائر بالموصل القديمة وبالحياة التي عاشها سكانها على مدى مئات السنين، مؤكداً أن المتحف يمثل نافذة مهمة للحفاظ على ذاكرة المدينة وتراثها الثقافي.
© Sputnik . HASSAN NABILالموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
© Sputnik . HASSAN NABIL
وعلى مدار السنوات الماضية، وسّعت مؤسسة "بيتنا" نشاطاتها لتشمل إقامة الندوات الفكرية والورش الثقافية والأمسيات الفنية وحفلات توقيع الكتب والمهرجانات التراثية، ما منحها حضوراً لافتاً بين المؤسسات العربية المهتمة بالثقافة وصون الموروث الحضاري.
وتولي المؤسسة اهتماماً خاصاً بالأطفال والناشئة، انطلاقاً من قناعة بأن جيلاً كاملاً نشأ خلال فترة سيطرة التنظيم وما أعقبها، بات بحاجة إلى إعادة اكتشاف تاريخ مدينته وهويتها الثقافية.
© Sputnik . HASSAN NABILالموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
© Sputnik . HASSAN NABIL
ولهذا تعمل المؤسسة على تعريف الأجيال الجديدة بمعالم الموصل التاريخية، وتراثها العمراني والحضاري، وموروثها الاجتماعي، عبر برامج وأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز ارتباطهم بجذورهم الثقافية.
كما نسجت المؤسسة شبكة واسعة من الشراكات مع جهات محلية ودولية، من بينها وزارات عراقية ومنظمات ثقافية وتنموية عالمية، فضلاً عن تعاونها الاستراتيجي مع جامعة النور في الموصل لتنفيذ مشاريع تستهدف الأطفال والشباب.
© Sputnik . HASSAN NABILالموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2026
الموصل تستعيد ذاكرتها.. متحف تراثي يجذب الزوار من داخل العراق وخارجه
© Sputnik . HASSAN NABIL
وتسعى المؤسسة اليوم إلى توسيع نطاق عملها والانفتاح على مدن تمتلك إرثاً تاريخياً مشابهاً للموصل، مثل ماردين التركية وحلب السورية، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الثقافي الإقليمي.

وبعد سنوات من المعارك الطاحنة التي أنهت سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل، وما خلفته من دمار واسع طال قلب المدينة التاريخي وأودى بحياة الآلاف، تحولت أزقة الموصل القديمة إلى وجهة رئيسية للزوار والسياح الباحثين عن ملامح المدينة التي نهضت من بين الركام.

وفي خضم هذه التحولات، برزت مؤسسة "بيتنا" للثقافة والفنون والتراث كواحدة من أبرز المبادرات المجتمعية الساعية إلى إحياء الهوية الموصليّة، إذ تأسست بعد أيام قليلة من إعلان تحرير المدينة في العاشر من تموز/يوليو 2017، وسط الأحياء العتيقة التي تمثل الجذور التاريخية للموصل وذاكرتها الحضارية المتوارثة عبر الأجيال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала