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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260626/بعد-الاستقلال-عن-الحماية-البريطانية-كيف-توحدت-وتطورت-الإمارات-في-عهد--الشيخ-زايد-آل-نهيان-1114737706.html
بعد الاستقلال عن الحماية البريطانية... كيف توحدت وتطورت الإمارات في عهد الشيخ زايد آل نهيان
بعد الاستقلال عن الحماية البريطانية... كيف توحدت وتطورت الإمارات في عهد الشيخ زايد آل نهيان
سبوتنيك عربي
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحديدا منذ الاستقلال في عام 1971 وحتى وفاته، نقلة نوعية، وتحولت من حال إلى حال حتى أصبحت... 26.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-26T14:06+0000
2026-06-26T14:06+0000
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خطوط التماس
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
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بعد الاستقلال عن الحماية البريطانية... كيف توحدت وتطورت الامارات في عهد الشيخ زايد آل نهيان
سبوتنيك عربي
بعد الاستقلال عن الحماية البريطانية... كيف توحدت وتطورت الامارات في عهد الشيخ زايد آل نهيان
عن استقلال الامارات العربية عن الحماية البريطانية عام 1971، واتحادها في دولة واحدة برئاسة حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان اَل نهيان، والدور الذي لعبه بصفته رئيسا للدولة الاتحادية التي تشكلت من أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، وصولا إلى دور الإمارات الريادي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، تحدث المتخصص في تاريخ العلاقات الاقتصادية الصينية الخليجية، الدكتور أنور الغريب لبرنامج "خطوط التماس".النقلة النوعية الأساسية لنهضة الامارات كانت باكتشاف البترول عام 1952عن مرحلة ما قبل الاستقلال، يقول الغريب: "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان استلم عام 1946منصب نائب حاكم أبو ظبي في العين، واستمر لغاية عام 1966، في تلك الفترة نجح في تحويل مدينة العين إلى جنة خضراء عبر تشجيع الزراعة وتشجير الصحراء ، وكان الأخ الأكبر للشيخ زايد، الشيخ شخبوط هو حاكم إمارة أبو ظبي، لكن عند اكتشاف النفط عام 1952، كانت هذه هي النقلة النوعية الأساسية لنهضة الإمارات".وكشف أن "الحكاية بدأت مع أول تصدير للبترول كان عام 1968، حيث أن الشيخ شخبوط لم يكن يريد الانفتاح السريع لكن بضغط من البريطانيين تم التواصل مع أخيه الشيخ زايد وبالتوافق مع عائلة نهيان، طُلب من الشيخ شخبوط الانسحاب لصالح أخيه في 6 أغسطس/آب 1966، وجاء المندوب البريطاني إلى قصره وطلب منه الانسحاب، لينسحب حينها سلميا إلى البحرين ثم إلى بيروت".بناء الوحدة بين دول الإمارات كان خوفا من التفتت بعد الانسحاب البريطانيوتابع الغريب: "قدوم الشيخ زايد كحاكم جاء لاستغلال الأموال التي تأتي من النفط لبناء دولة حديثة وتطويرها، على عكس ما كان يريد الشيخ شخبوط، وفي عام 1968 انسحبت بريطانيا، لاحقا في فبراير/شباط 1966، اجتمع الشيخ زايد مع حاكم ولاية دبي واتفق على بناء الوحدة بين دول الإمارات خوفا من التفتت بعد الانسحاب البريطاني".وختم الغريب حديثه، بالقول:"الشيخ راشد بنى الأسس المتينة والقوية لدولة دبي الحديثة، إذ يعتبر أبو النهضة في دبي، فقد ساهمت الاستثمارات والسلة المالية والسلة الضرائبية في تشجيع كل التجار من الصين إلى أوروبا إلى أمريكا لفتح مناطق استثمارية داخل دبي".
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جمال وكيم
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خطوط التماس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, حصري, аудио
خطوط التماس, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, حصري, аудио

بعد الاستقلال عن الحماية البريطانية... كيف توحدت وتطورت الإمارات في عهد الشيخ زايد آل نهيان

14:06 GMT 26.06.2026
راديو
بعد الاستقلال عن الحماية البريطانية... كيف توحدت وتطورت الامارات في عهد الشيخ زايد آل نهيان
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جمال وكيم
رئيس تحرير في إذاعة "سبوتنيك"في مكتب بيروت
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حصري
شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تحديدا منذ الاستقلال في عام 1971 وحتى وفاته، نقلة نوعية، وتحولت من حال إلى حال حتى أصبحت على عتبة النهضة الاقتصادية الكبيرة وتبوق دور إقليمي لاحقا.
عن استقلال الامارات العربية عن الحماية البريطانية عام 1971، واتحادها في دولة واحدة برئاسة حاكم أبو ظبي الشيخ زايد بن سلطان اَل نهيان، والدور الذي لعبه بصفته رئيسا للدولة الاتحادية التي تشكلت من أبو ظبي ودبي والشارقة والفجيرة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة، وصولا إلى دور الإمارات الريادي على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، تحدث المتخصص في تاريخ العلاقات الاقتصادية الصينية الخليجية، الدكتور أنور الغريب لبرنامج "خطوط التماس".
النقلة النوعية الأساسية لنهضة الامارات كانت باكتشاف البترول عام 1952
عن مرحلة ما قبل الاستقلال، يقول الغريب: "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كان استلم عام 1946منصب نائب حاكم أبو ظبي في العين، واستمر لغاية عام 1966، في تلك الفترة نجح في تحويل مدينة العين إلى جنة خضراء عبر تشجيع الزراعة وتشجير الصحراء ، وكان الأخ الأكبر للشيخ زايد، الشيخ شخبوط هو حاكم إمارة أبو ظبي، لكن عند اكتشاف النفط عام 1952، كانت هذه هي النقلة النوعية الأساسية لنهضة الإمارات".
وكشف أن "الحكاية بدأت مع أول تصدير للبترول كان عام 1968، حيث أن الشيخ شخبوط لم يكن يريد الانفتاح السريع لكن بضغط من البريطانيين تم التواصل مع أخيه الشيخ زايد وبالتوافق مع عائلة نهيان، طُلب من الشيخ شخبوط الانسحاب لصالح أخيه في 6 أغسطس/آب 1966، وجاء المندوب البريطاني إلى قصره وطلب منه الانسحاب، لينسحب حينها سلميا إلى البحرين ثم إلى بيروت".
بناء الوحدة بين دول الإمارات كان خوفا من التفتت بعد الانسحاب البريطاني
وتابع الغريب: "قدوم الشيخ زايد كحاكم جاء لاستغلال الأموال التي تأتي من النفط لبناء دولة حديثة وتطويرها، على عكس ما كان يريد الشيخ شخبوط، وفي عام 1968 انسحبت بريطانيا، لاحقا في فبراير/شباط 1966، اجتمع الشيخ زايد مع حاكم ولاية دبي واتفق على بناء الوحدة بين دول الإمارات خوفا من التفتت بعد الانسحاب البريطاني".

ولفت الغريب إلى أنه "في عام 1971 أُعلن إنشاء الاتحاد الإماراتي من 6 إمارات، هي أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، والفجيرة، أما رأس الخيمة تم ضمها في العام التالي، وبذلك وجد الاتحاد الذي اتفق أن يكون الرئيس حاكم أبوظبي، ونائب الرئيس حاكم دبي، لتبدأ نهضة الإمارات بوجود البترول والرؤية لدى الحاكمين".

وختم الغريب حديثه، بالقول:"الشيخ راشد بنى الأسس المتينة والقوية لدولة دبي الحديثة، إذ يعتبر أبو النهضة في دبي، فقد ساهمت الاستثمارات والسلة المالية والسلة الضرائبية في تشجيع كل التجار من الصين إلى أوروبا إلى أمريكا لفتح مناطق استثمارية داخل دبي".
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