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مساحة حرة
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المطر الحديدي وقاتل الديناصورات... أشهر الكويكبات التي ضربت الأرض
المطر الحديدي وقاتل الديناصورات... أشهر الكويكبات التي ضربت الأرض
سبوتنيك عربي
اختار فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تجسد أشهر الكويكبات والنيازك التي اصطدمت بكوكب الأرض، وقدمها لقراء ومتابعي... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور

المطر الحديدي وقاتل الديناصورات... أشهر الكويكبات التي ضربت الأرض

12:14 GMT 27.06.2026
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اختار فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" مجموعة من الصور التي تجسد أشهر الكويكبات والنيازك التي اصطدمت بكوكب الأرض، وقدمها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / NASA/Donald E. Davisتُظهر هذه اللوحة، التي رسمها الفنان دونالد إي. ديفيس، اللحظة التي اصطدم فيها كويكب هائل بالبحار الاستوائية الضحلة الغنية بالكبريت في شبه جزيرة يوكاتان، الواقعة في جنوب شرق المكسيك حاليًا، ويُعتقد أن هذا الاصطدام الضخم، الذي وقع قبل نحو 65 مليون سنة، كان السبب الرئيسي في انقراض الديناصورات والعديد من الكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض.
تُظهر هذه اللوحة، التي رسمها الفنان دونالد إي. ديفيس، اللحظة التي اصطدم فيها كويكب هائل بالبحار الاستوائية الضحلة الغنية بالكبريت في شبه جزيرة يوكاتان، الواقعة في جنوب شرق المكسيك حاليًا، ويُعتقد أن هذا الاصطدام الضخم، الذي وقع قبل نحو 65 مليون سنة، كان السبب الرئيسي في انقراض الديناصورات والعديد من الكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض. - سبوتنيك عربي
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© Photo / NASA/Donald E. Davis
تُظهر هذه اللوحة، التي رسمها الفنان دونالد إي. ديفيس، اللحظة التي اصطدم فيها كويكب هائل بالبحار الاستوائية الضحلة الغنية بالكبريت في شبه جزيرة يوكاتان، الواقعة في جنوب شرق المكسيك حاليًا، ويُعتقد أن هذا الاصطدام الضخم، الذي وقع قبل نحو 65 مليون سنة، كان السبب الرئيسي في انقراض الديناصورات والعديد من الكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض.
© Shutterstock/FOTODOM / Elize Lombardتُظهر الصورة فوهة فريديفورت في جنوب أفريقيا، وهي أكبر فوهة نيزكية مؤكدة على سطح الأرض، إذ يبلغ قطرها نحو 300 كيلومتر. وقد تشكلت هذه الفوهة قبل نحو ملياري عام نتيجة اصطدام كويكب ضخم يُقدَّر قطره بين 10 و15 كيلومترًا بسطح الأرض.
تُظهر الصورة فوهة فريديفورت في جنوب أفريقيا، وهي أكبر فوهة نيزكية مؤكدة على سطح الأرض، إذ يبلغ قطرها نحو 300 كيلومتر. وقد تشكلت هذه الفوهة قبل نحو ملياري عام نتيجة اصطدام كويكب ضخم يُقدَّر قطره بين 10 و15 كيلومترًا بسطح الأرض. - سبوتنيك عربي
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© Shutterstock/FOTODOM / Elize Lombard
تُظهر الصورة فوهة فريديفورت في جنوب أفريقيا، وهي أكبر فوهة نيزكية مؤكدة على سطح الأرض، إذ يبلغ قطرها نحو 300 كيلومتر. وقد تشكلت هذه الفوهة قبل نحو ملياري عام نتيجة اصطدام كويكب ضخم يُقدَّر قطره بين 10 و15 كيلومترًا بسطح الأرض.
© Sputnik . Vladimir Tselik / الانتقال إلى بنك الصور

تُظهر الصورة عددًا من الباحثين من معهد "كاربينسكي" للأبحاث الجيولوجية لعموم الاتحاد السوفيتي، وهم يفحصون عينات من الصخور التي جُمعت خلال بعثة علمية إلى فوهة "بوبيغاي" النيزكية في سيبيريا. ويظهر في الصورة، من اليسار إلى اليمين، الدكتور في العلوم الجيولوجية فيكتور لودفيغوفيتش ماسايتيس، والجيولوجية تاتيانا سيليفانوفسكايا، والمرشح في العلوم الجيولوجية والمعدنية مراد ميخائيلوف، ("بوبيغاي" عبارة عن فوهة نيزكية عملاقة يبلغ قطرها نحو 100 كيلومتر، تشكلت قبل نحو 35 مليون سنة).

تُظهر الصورة عددًا من الباحثين من معهد &quot;كاربينسكي&quot; للأبحاث الجيولوجية لعموم الاتحاد السوفيتي، وهم يفحصون عينات من الصخور التي جُمعت خلال بعثة علمية إلى فوهة &quot;بوبيغاي&quot; النيزكية في سيبيريا. ويظهر في الصورة، من اليسار إلى اليمين، الدكتور في العلوم الجيولوجية فيكتور لودفيغوفيتش ماسايتيس، والجيولوجية تاتيانا سيليفانوفسكايا، والمرشح في العلوم الجيولوجية والمعدنية مراد ميخائيلوف، (&quot;بوبيغاي&quot; عبارة عن فوهة نيزكية عملاقة يبلغ قطرها نحو 100 كيلومتر، تشكلت قبل نحو 35 مليون سنة). - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Tselik
/
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تُظهر الصورة عددًا من الباحثين من معهد "كاربينسكي" للأبحاث الجيولوجية لعموم الاتحاد السوفيتي، وهم يفحصون عينات من الصخور التي جُمعت خلال بعثة علمية إلى فوهة "بوبيغاي" النيزكية في سيبيريا. ويظهر في الصورة، من اليسار إلى اليمين، الدكتور في العلوم الجيولوجية فيكتور لودفيغوفيتش ماسايتيس، والجيولوجية تاتيانا سيليفانوفسكايا، والمرشح في العلوم الجيولوجية والمعدنية مراد ميخائيلوف، ("بوبيغاي" عبارة عن فوهة نيزكية عملاقة يبلغ قطرها نحو 100 كيلومتر، تشكلت قبل نحو 35 مليون سنة).

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتظهر الصورة مشهدا من منطقة سقوط نيزك "تونغوسكا" في إقليم كراسنويارسك بسيبيريا، كما بدا الموقع عام 1927 عندما تمكن العلماء لأول مرة من الوصول إليه لإجراء الدراسات الميدانية.
تظهر الصورة مشهدا من منطقة سقوط نيزك تونغوسكا في إقليم كراسنويارسك بسيبيريا، كما بدا الموقع عام 1927 عندما تمكن العلماء لأول مرة من الوصول إليه لإجراء الدراسات الميدانية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik
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تظهر الصورة مشهدا من منطقة سقوط نيزك "تونغوسكا" في إقليم كراسنويارسك بسيبيريا، كما بدا الموقع عام 1927 عندما تمكن العلماء لأول مرة من الوصول إليه لإجراء الدراسات الميدانية.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتُظهر الصورة الأثر الذي خلفه مرور جسم فضائي فوق مدينة تشيليابينسك الروسية، قبل أن ينفجر في الغلاف الجوي.
تُظهر الصورة الأثر الذي خلفه مرور جسم فضائي فوق مدينة تشيليابينسك الروسية، قبل أن ينفجر في الغلاف الجوي. - سبوتنيك عربي
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تُظهر الصورة الأثر الذي خلفه مرور جسم فضائي فوق مدينة تشيليابينسك الروسية، قبل أن ينفجر في الغلاف الجوي.
© Sputnik . Alexander Cheprunov  / الانتقال إلى بنك الصور

تظهر الصورة زوارًا داخل متحف "فيرسمان" لعلم المعادن التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية، وهم يقفون إلى جانب أكبر قطعة معروضة من نيزك "سيخوتي ألين الحديدي"، والتي يبلغ وزنها 1745 كيلوغرامًا.

تظهر الصورة زوارًا داخل متحف &quot;فيرسمان&quot; لعلم المعادن التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية، وهم يقفون إلى جانب أكبر قطعة معروضة من نيزك &quot;سيخوتي ألين الحديدي&quot;، والتي يبلغ وزنها 1745 كيلوغرامًا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexander Cheprunov
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تظهر الصورة زوارًا داخل متحف "فيرسمان" لعلم المعادن التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية، وهم يقفون إلى جانب أكبر قطعة معروضة من نيزك "سيخوتي ألين الحديدي"، والتي يبلغ وزنها 1745 كيلوغرامًا.

CC BY 2.0 / Eugen Zibiso / Hoba meteoriteتُظهر الصورة نيزك "هوبا" في ناميبيا، وهو أكبر نيزك عُثر عليه على سطح الأرض وما يزال محفوظا في موقع سقوطه الأصلي. ويُعد أيضًا أكبر كتلة من الحديد الطبيعي المعروفة على كوكب الأرض.
تُظهر الصورة نيزك هوبا في ناميبيا، وهو أكبر نيزك عُثر عليه على سطح الأرض وما يزال محفوظا في موقع سقوطه الأصلي. ويُعد أيضًا أكبر كتلة من الحديد الطبيعي المعروفة على كوكب الأرض. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / Eugen Zibiso / Hoba meteorite
تُظهر الصورة نيزك "هوبا" في ناميبيا، وهو أكبر نيزك عُثر عليه على سطح الأرض وما يزال محفوظا في موقع سقوطه الأصلي. ويُعد أيضًا أكبر كتلة من الحديد الطبيعي المعروفة على كوكب الأرض.
CC BY 2.0 / Kevin Walsh / Meteor Crater, Arizona تُظهر الصورة فوهة "ميتيور" في ولاية أريزونا الأمريكية، وهي واحدة من أشهر الفوهات النيزكية المحفوظة على سطح الأرض. ويبلغ قطر الفوهة نحو 1.2 كيلومتر، فيما يصل عمقها إلى نحو 170 مترًا.
تُظهر الصورة فوهة ميتيور في ولاية أريزونا الأمريكية، وهي واحدة من أشهر الفوهات النيزكية المحفوظة على سطح الأرض. ويبلغ قطر الفوهة نحو 1.2 كيلومتر، فيما يصل عمقها إلى نحو 170 مترًا. - سبوتنيك عربي
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CC BY 2.0 / Kevin Walsh / Meteor Crater, Arizona
تُظهر الصورة فوهة "ميتيور" في ولاية أريزونا الأمريكية، وهي واحدة من أشهر الفوهات النيزكية المحفوظة على سطح الأرض. ويبلغ قطر الفوهة نحو 1.2 كيلومتر، فيما يصل عمقها إلى نحو 170 مترًا.
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