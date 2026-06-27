المطر الحديدي وقاتل الديناصورات... أشهر الكويكبات التي ضربت الأرض

تُظهر هذه اللوحة، التي رسمها الفنان دونالد إي. ديفيس، اللحظة التي اصطدم فيها كويكب هائل بالبحار الاستوائية الضحلة الغنية بالكبريت في شبه جزيرة يوكاتان، الواقعة في جنوب شرق المكسيك حاليًا، ويُعتقد أن هذا الاصطدام الضخم، الذي وقع قبل نحو 65 مليون سنة، كان السبب الرئيسي في انقراض الديناصورات والعديد من الكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض.