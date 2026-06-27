المطر الحديدي وقاتل الديناصورات... أشهر الكويكبات التي ضربت الأرض

تُظهر هذه اللوحة، التي رسمها الفنان دونالد إي. ديفيس، اللحظة التي اصطدم فيها كويكب هائل بالبحار الاستوائية الضحلة الغنية بالكبريت في شبه جزيرة يوكاتان، الواقعة في جنوب شرق المكسيك حاليًا، ويُعتقد أن هذا الاصطدام الضخم، الذي وقع قبل نحو 65 مليون سنة، كان السبب الرئيسي في انقراض الديناصورات والعديد من الكائنات الحية الأخرى على كوكب الأرض.
تُظهر الصورة فوهة فريديفورت في جنوب أفريقيا، وهي أكبر فوهة نيزكية مؤكدة على سطح الأرض، إذ يبلغ قطرها نحو 300 كيلومتر. وقد تشكلت هذه الفوهة قبل نحو ملياري عام نتيجة اصطدام كويكب ضخم يُقدَّر قطره بين 10 و15 كيلومترًا بسطح الأرض.
تُظهر الصورة عددًا من الباحثين من معهد "كاربينسكي" للأبحاث الجيولوجية لعموم الاتحاد السوفيتي، وهم يفحصون عينات من الصخور التي جُمعت خلال بعثة علمية إلى فوهة "بوبيغاي" النيزكية في سيبيريا. ويظهر في الصورة، من اليسار إلى اليمين، الدكتور في العلوم الجيولوجية فيكتور لودفيغوفيتش ماسايتيس، والجيولوجية تاتيانا سيليفانوفسكايا، والمرشح في العلوم الجيولوجية والمعدنية مراد ميخائيلوف، ("بوبيغاي" عبارة عن فوهة نيزكية عملاقة يبلغ قطرها نحو 100 كيلومتر، تشكلت قبل نحو 35 مليون سنة).
تُظهر الصورة عددًا من الباحثين من معهد "كاربينسكي" للأبحاث الجيولوجية لعموم الاتحاد السوفيتي، وهم يفحصون عينات من الصخور التي جُمعت خلال بعثة علمية إلى فوهة "بوبيغاي" النيزكية في سيبيريا. ويظهر في الصورة، من اليسار إلى اليمين، الدكتور في العلوم الجيولوجية فيكتور لودفيغوفيتش ماسايتيس، والجيولوجية تاتيانا سيليفانوفسكايا، والمرشح في العلوم الجيولوجية والمعدنية مراد ميخائيلوف، ("بوبيغاي" عبارة عن فوهة نيزكية عملاقة يبلغ قطرها نحو 100 كيلومتر، تشكلت قبل نحو 35 مليون سنة).
تظهر الصورة زوارًا داخل متحف "فيرسمان" لعلم المعادن التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية، وهم يقفون إلى جانب أكبر قطعة معروضة من نيزك "سيخوتي ألين الحديدي"، والتي يبلغ وزنها 1745 كيلوغرامًا.
CC BY 2.0 / Eugen Zibiso / Hoba meteoriteتُظهر الصورة نيزك "هوبا" في ناميبيا، وهو أكبر نيزك عُثر عليه على سطح الأرض وما يزال محفوظا في موقع سقوطه الأصلي. ويُعد أيضًا أكبر كتلة من الحديد الطبيعي المعروفة على كوكب الأرض.
تُظهر الصورة نيزك "هوبا" في ناميبيا، وهو أكبر نيزك عُثر عليه على سطح الأرض وما يزال محفوظا في موقع سقوطه الأصلي. ويُعد أيضًا أكبر كتلة من الحديد الطبيعي المعروفة على كوكب الأرض.
CC BY 2.0 / Kevin Walsh / Meteor Crater, Arizona
تُظهر الصورة فوهة "ميتيور" في ولاية أريزونا الأمريكية، وهي واحدة من أشهر الفوهات النيزكية المحفوظة على سطح الأرض. ويبلغ قطر الفوهة نحو 1.2 كيلومتر، فيما يصل عمقها إلى نحو 170 مترًا.