https://sarabic.ae/20260627/دراسة-عامل-في-مرحلة-الطفولة-المبكرة-يرتبط-بانخفاض-أعراض-فرط-الحركة-وتشتت-الانتباه---1114765894.html

دراسة: عامل في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبط بانخفاض أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه

دراسة: عامل في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبط بانخفاض أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط محتمل بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، خاصة عند الاستمرار في الرضاعة الطبيعية... 27.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-27T15:29+0000

2026-06-27T15:29+0000

2026-06-27T15:29+0000

مجتمع

منوعات

الصحة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101977/12/1019771269_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ace7182a217e989424f97f7d953caedf.jpg

ووفقاً لما نشره موقع "نيوز ميديكال"، اعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "بيرغن" في النرويج على بيانات أكثر من 37,600 أسرة ضمن الدراسة النرويجية الوطنية للأمهات والآباء والأطفال، وهي إحدى أكبر الدراسات الطولية في هذا المجال. وأظهرت نتائج الدارسة، التي نُشرت في دورية "Biological Psychiatry"، أن الأطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية حصرية لفترة أطول، وصلت إلى ستة أشهر، سجلوا مستويات أقل من أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه في أعمار 3 و5 و8 سنوات، مقارنة بأقرانهم الذين كانت فترة رضاعتهم أقصر. ويعزو الباحثون هذه النتائج المحتملة إلى احتواء حليب الأم على مكونات غذائية مهمة لنمو الدماغ، مثل الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، والأحماض الأمينية، والأجسام المضادة، إضافة إلى بكتيريا نافعة تسهم في دعم المناعة وتطور الجهاز العصبي.ويرى فريق البحث أن هذه العناصر قد تلعب دورًا في تعزيز النمو العصبي وتقليل احتمالية ظهور بعض المشكلات السلوكية المرتبطة بالانتباه وفرط النشاط.وأشاروا إلى أنهم أخذوا في الاعتبار عددًا من العوامل المؤثرة المحتملة، بما في ذلك العوامل الوراثية والاجتماعية والاقتصادية وظروف الحمل والولادة، إلا أنهم أكدوا الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآليات البيولوجية المحتملة وراء هذا الارتباط.وتأتي هذه النتائج منسجمة مع توصيات الصحية العالمية التي تدعو إلى الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، نظرًا لفوائدها المعروفة في دعم النمو وتعزيز المناعة وتطور الدماغ.ويؤكد الباحثون في الوقت نفسه أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حالة معقدة تتداخل فيها عوامل وراثية وبيئية متعددة، ولا يمكن عزوها إلى سبب واحد فقط.

https://sarabic.ae/20250428/علامة-في-العين-قد-تكشف-إصابتك-باضطراب-فرط-الحركة-ونقص-الانتباه-1099953104.html

https://sarabic.ae/20220308/ما-هي-أعراض-إصابة-طفلك-باضطراب-فرط-الحركة-1059640405.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات, الصحة