دراسة: عامل في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبط بانخفاض أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
صور اللبنانية نالت حصتها من دمار الحرب... كيف تبدو هذه المدينة التاريخية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الذهب يسلك طريق الهبوط... ماذا عن المسار المستقبلي؟ وما هي المؤشرات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
رسائل احتيال باسم وزارة الداخلية المصرية.. كيف تحولت مخالفات المرور إلى أداة للاحتيال السيبراني؟
08:29 GMT
29 د
من الملعب
مونديال 2026: تألق مصر والمغرب.. حسرة تونسية وإنجلترا الأفضل حتى واجهت كيروش
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:49 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تنهي الحملة الأمنية المصرية عمليات التنقيب العشوائي عن الذهب على الحدود مع السودان؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
روبيو: اتفاق إيران سيراعي مصالح المنطقة، سلطنة عمان: الترتيبات المستقبلية بمضيق هرمز لا تشمل فرض أي رسوم عبور
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
استقالات في الهيئة الناظمة للكهرباء في لبنان... الغاز اللبناني، كيف تحوّل إلى جزء من الصراع الجيوسياسي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
أوروبا عقبة بوجه السلام... الاتفاق الإيراني - الأميركي في دوامة الجدل، فهل يصمد؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
09:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:03 GMT
11 د
نبض افريقيا
جنوب السودان تعلن موعد 22 ديسمبر لإجراء أول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد رغم المعوقات
10:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:44 GMT
15 د
خطوط التماس
الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ونهضة الامارات
11:03 GMT
46 د
مساحة حرة
مصر.. جدل واسع بعد ارتفاع نسب الرسوب في "مواد الهوية" بالمدارس الدولية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:39 GMT
15 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
إلى ماذا تستند المخاوف الإسرائيلية من تعرض مدينة إيلات لهجوم مباغت؟ يجيب خبير
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:34 GMT
16 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو: تصريحات روبيو حول عدم التوصل إلى اتفاق في ألاسكا حول أوكرانيا "تثير التساؤلات"
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إصرار إيران على إدارة مضيق هرمز.. هل يهدد الاتفاق مع واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260627/دراسة-عامل-في-مرحلة-الطفولة-المبكرة-يرتبط-بانخفاض-أعراض-فرط-الحركة-وتشتت-الانتباه---1114765894.html
دراسة: عامل في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبط بانخفاض أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه
دراسة: عامل في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبط بانخفاض أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط محتمل بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، خاصة عند الاستمرار في الرضاعة الطبيعية... 27.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-27T15:29+0000
2026-06-27T15:29+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101977/12/1019771269_0:19:1000:582_1920x0_80_0_0_ace7182a217e989424f97f7d953caedf.jpg
ووفقاً لما نشره موقع "نيوز ميديكال"، اعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "بيرغن" في النرويج على بيانات أكثر من 37,600 أسرة ضمن الدراسة النرويجية الوطنية للأمهات والآباء والأطفال، وهي إحدى أكبر الدراسات الطولية في هذا المجال. وأظهرت نتائج الدارسة، التي نُشرت في دورية "Biological Psychiatry"، أن الأطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية حصرية لفترة أطول، وصلت إلى ستة أشهر، سجلوا مستويات أقل من أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه في أعمار 3 و5 و8 سنوات، مقارنة بأقرانهم الذين كانت فترة رضاعتهم أقصر. ويعزو الباحثون هذه النتائج المحتملة إلى احتواء حليب الأم على مكونات غذائية مهمة لنمو الدماغ، مثل الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، والأحماض الأمينية، والأجسام المضادة، إضافة إلى بكتيريا نافعة تسهم في دعم المناعة وتطور الجهاز العصبي.ويرى فريق البحث أن هذه العناصر قد تلعب دورًا في تعزيز النمو العصبي وتقليل احتمالية ظهور بعض المشكلات السلوكية المرتبطة بالانتباه وفرط النشاط.وأشاروا إلى أنهم أخذوا في الاعتبار عددًا من العوامل المؤثرة المحتملة، بما في ذلك العوامل الوراثية والاجتماعية والاقتصادية وظروف الحمل والولادة، إلا أنهم أكدوا الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآليات البيولوجية المحتملة وراء هذا الارتباط.وتأتي هذه النتائج منسجمة مع توصيات الصحية العالمية التي تدعو إلى الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، نظرًا لفوائدها المعروفة في دعم النمو وتعزيز المناعة وتطور الدماغ.ويؤكد الباحثون في الوقت نفسه أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حالة معقدة تتداخل فيها عوامل وراثية وبيئية متعددة، ولا يمكن عزوها إلى سبب واحد فقط.
https://sarabic.ae/20250428/علامة-في-العين-قد-تكشف-إصابتك-باضطراب-فرط-الحركة-ونقص-الانتباه-1099953104.html
https://sarabic.ae/20220308/ما-هي-أعراض-إصابة-طفلك-باضطراب-فرط-الحركة-1059640405.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101977/12/1019771269_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_78aae29de69ac8a6359c5024698ee489.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

دراسة: عامل في مرحلة الطفولة المبكرة يرتبط بانخفاض أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه

15:29 GMT 27.06.2026
© Twitter/zeenewsالرضاعة الطبيعية
الرضاعة الطبيعية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2026
© Twitter/zeenews
تابعنا عبر
كشفت دراسة علمية حديثة عن ارتباط محتمل بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى الأطفال، خاصة عند الاستمرار في الرضاعة الطبيعية الحصرية لمدة تصل إلى ستة أشهر.
ووفقاً لما نشره موقع "نيوز ميديكال"، اعتمدت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة "بيرغن" في النرويج على بيانات أكثر من 37,600 أسرة ضمن الدراسة النرويجية الوطنية للأمهات والآباء والأطفال، وهي إحدى أكبر الدراسات الطولية في هذا المجال.
العين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
مجتمع
علامة في العين قد تكشف إصابتك باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه
28 أبريل 2025, 07:32 GMT
وأظهرت نتائج الدارسة، التي نُشرت في دورية "Biological Psychiatry"، أن الأطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية حصرية لفترة أطول، وصلت إلى ستة أشهر، سجلوا مستويات أقل من أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه في أعمار 3 و5 و8 سنوات، مقارنة بأقرانهم الذين كانت فترة رضاعتهم أقصر.

كما بيّنت الدراسة أن هذا الارتباط ظهر لدى الذكور والإناث على حد سواء، وكان أكثر وضوحًا خلال السنوات الأولى من الطفولة، قبل أن تتراجع قوته تدريجيًا عند بلوغ سن الثامنة.

ويعزو الباحثون هذه النتائج المحتملة إلى احتواء حليب الأم على مكونات غذائية مهمة لنمو الدماغ، مثل الأحماض الدهنية طويلة السلسلة، والأحماض الأمينية، والأجسام المضادة، إضافة إلى بكتيريا نافعة تسهم في دعم المناعة وتطور الجهاز العصبي.
طفل فلسطيني يركب دراجته أمام دجاجات في مزرعة دواجن خاصة في قرية بني نعيم بالضفة الغربية، 16 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
ما هي أعراض إصابة طفلك باضطراب فرط الحركة؟
8 مارس 2022, 18:38 GMT
ويرى فريق البحث أن هذه العناصر قد تلعب دورًا في تعزيز النمو العصبي وتقليل احتمالية ظهور بعض المشكلات السلوكية المرتبطة بالانتباه وفرط النشاط.

ورغم هذه النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة ذات طبيعة رصدية، ما يعني أنها تُظهر ارتباطًا إحصائيًا دون أن تثبت علاقة سببية مباشرة بين الرضاعة الطبيعية وانخفاض أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وأشاروا إلى أنهم أخذوا في الاعتبار عددًا من العوامل المؤثرة المحتملة، بما في ذلك العوامل الوراثية والاجتماعية والاقتصادية وظروف الحمل والولادة، إلا أنهم أكدوا الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم الآليات البيولوجية المحتملة وراء هذا الارتباط.
وتأتي هذه النتائج منسجمة مع توصيات الصحية العالمية التي تدعو إلى الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، نظرًا لفوائدها المعروفة في دعم النمو وتعزيز المناعة وتطور الدماغ.
ويؤكد الباحثون في الوقت نفسه أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه حالة معقدة تتداخل فيها عوامل وراثية وبيئية متعددة، ولا يمكن عزوها إلى سبب واحد فقط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала