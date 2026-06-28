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بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان... ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان... ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
سبوتنيك عربي
دخلت الجزائر، ابتداء من منتصف ليل اليوم الاحد، مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو/تموز، بعد اختتام حملة انتخابية استمرت... 28.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-28T16:47+0000
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وشهدت الحملة الانتخابية نشاطا مكثفا للمترشحين والأحزاب السياسية، من خلال التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية والخرجات الميدانية، إلى جانب الحملات الإعلامية والرقمية، حيث ركزت البرامج المقدمة على قضايا التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العمومية، ودعم الاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل، فضلا عن الدعوة إلى رفع نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.وفي السياق ذاته، قال الخبير في القانون الدستوري، موسى بودهان، لـ"سبوتنيك" أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سعى كل مترشح إلى إقناع الهيئة الناخبة ببرنامجه ورؤيته، عبر عرض وعود انتخابية وحلول لمختلف الانشغالات المطروحة، فيما تميزت الحملة بتفاوت في حجم النشاط الميداني من منطقة إلى أخرى، مع مشاركة لافتة لوسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية للتواصل مع الناخبين".وأضاف أنه ومع انتهاء الحملة، يبدأ سريان الصمت الانتخابي، وهو إجراء قانوني يمنع تنظيم التجمعات الانتخابية، أو بث الإعلانات والدعاية، أو نشر أي محتوى يهدف إلى التأثير على خيارات الناخبين، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية، وذلك حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.وأكد المتحدث أن فترة الصمت الانتخابي تعد فرصة للناخبين لمراجعة البرامج والمواقف بهدوء، واتخاذ قرارهم بعيدا عن الضغوط والخطابات الانتخابية، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، وبانتهاء هذه المرحلة، تتحول الأنظار إلى يوم الاقتراع، الذي يمثل المحطة الحاسمة في المسار الانتخابي، حيث سيكون الناخب هو صاحب الكلمة الأخيرة في تحديد نتائج المنافسة، وسط تطلعات إلى إجراء انتخابات في أجواء يسودها التنظيم والشفافية، بما يعكس الإرادة الشعبية ويعزز المسار الديمقراطي.
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حصري, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, الجزائر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان... ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟

16:47 GMT 28.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
© Sputnik . Djahida Ramdani
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
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حصري
دخلت الجزائر، ابتداء من منتصف ليل اليوم الاحد، مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق الانتخابات التشريعية المقررة في 2 يوليو/تموز، بعد اختتام حملة انتخابية استمرت ثلاثة أسابيع، في إجراء قانوني يحظر جميع أشكال الدعاية الانتخابية، بهدف تهيئة الظروف أمام الناخبين لاتخاذ خياراتهم بعيدًا عن التأثيرات الدعائية، وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات.
وشهدت الحملة الانتخابية نشاطا مكثفا للمترشحين والأحزاب السياسية، من خلال التجمعات الشعبية واللقاءات الجوارية والخرجات الميدانية، إلى جانب الحملات الإعلامية والرقمية، حيث ركزت البرامج المقدمة على قضايا التنمية المحلية، وتحسين الخدمات العمومية، ودعم الاستثمار، وتعزيز فرص التشغيل، فضلا عن الدعوة إلى رفع نسبة المشاركة في الاستحقاق الانتخابي.
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdani
وفي السياق ذاته، قال الخبير في القانون الدستوري، موسى بودهان، لـ"سبوتنيك" أنه "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سعى كل مترشح إلى إقناع الهيئة الناخبة ببرنامجه ورؤيته، عبر عرض وعود انتخابية وحلول لمختلف الانشغالات المطروحة، فيما تميزت الحملة بتفاوت في حجم النشاط الميداني من منطقة إلى أخرى، مع مشاركة لافتة لوسائل التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية للتواصل مع الناخبين".
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأضاف أنه ومع انتهاء الحملة، يبدأ سريان الصمت الانتخابي، وهو إجراء قانوني يمنع تنظيم التجمعات الانتخابية، أو بث الإعلانات والدعاية، أو نشر أي محتوى يهدف إلى التأثير على خيارات الناخبين، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية، وذلك حفاظا على نزاهة العملية الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2026
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdani
وأكد المتحدث أن فترة الصمت الانتخابي تعد فرصة للناخبين لمراجعة البرامج والمواقف بهدوء، واتخاذ قرارهم بعيدا عن الضغوط والخطابات الانتخابية، قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم، وبانتهاء هذه المرحلة، تتحول الأنظار إلى يوم الاقتراع، الذي يمثل المحطة الحاسمة في المسار الانتخابي، حيث سيكون الناخب هو صاحب الكلمة الأخيرة في تحديد نتائج المنافسة، وسط تطلعات إلى إجراء انتخابات في أجواء يسودها التنظيم والشفافية، بما يعكس الإرادة الشعبية ويعزز المسار الديمقراطي.
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
© Sputnik . Djahida Ramdaniبعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟ - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
1/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
2/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
3/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
4/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
5/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
6/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
7/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
8/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
9/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
10/10
© Sputnik . Djahida Ramdani
بعد ثلاثة أسابيع من التنافس للوصول إلى البرلمان.. ما هو الصمت الانتخابي في الجزائر؟
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