https://sarabic.ae/20260628/سحر-الضاد-يصل-إلى-موسكو-عام-دراسي-جديد-يفتح-نوافذ-روسيا-على-الثقافة-العربية--1114783607.html

سحر الضاد يصل إلى موسكو... عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية

سحر الضاد يصل إلى موسكو... عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية

سبوتنيك عربي

في حلقة اليوم من برنامج "الإنسان والثقافة": روسيا تعتمد برنامجا لتدريس اللغة العربية في المدارس اعتبارا من العام الدراسي المقبل. موسكو تستضيف مهرجان "سابانتوي... 28.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-28T14:09+0000

2026-06-28T14:09+0000

2026-06-28T14:09+0000

راديو

الإنسان والثقافة

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سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية سبوتنيك عربي سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية

أعلن وزير التعليم الروسي، سيرغي كرافتسوف، اعتماد برنامج رسمي لتدريس اللغة العربية في المدارس الروسية، على أن يدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي الجديد مطلع سبتمبر المقبل.وجاء إعلان الوزير الروسي خلال اجتماع خصص لمناقشة سير العمل في "مركز الشيخة فاطمة بنت مبارك التعليمي" الكائن في مدرسة "بريماكوف" في موسكو.وأشار كرافتسوف إلى أن وزارة التعليم الروسية قامت بإعداد وترجمة حزمة من المؤلفات إلى اللغة العربية، شملت حكايات شعبية روسية، وكتيبات تعريفية عن روسيا، بالإضافة إلى مؤلفات لعدد من أبرز الكتاب الروس، حيث جرى تسليمها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار تعزيز التبادل الثقافي.هذا الإعلان الروسي يحمل في طياته آفاقاً جديدة للتواصل بين الثقافات، حيث يفتح نافذةً على الشرق الأوسط من قلب المدرسة الروسية.وقالت الباحثة في تاريخ الثقافتين الروسية والعربية، فاطمة رمضانوفا، في حديث لبرنامجنا بهذا الصدد:وتشير رمضانوفا إلى أن قرار تدريس اللغة العربية اليوم ليس حدثاً منعزلاً، بل يعيد الاعتبار لإرث ثقافي وعلمي غني، ويترجم هذا التاريخ المشترك إلى استثمار في المستقبل لتعزيز التفاهم مع المنطقة العربية".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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