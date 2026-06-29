https://sarabic.ae/20260629/الحكومة-العراقية-تكشف-عن-الموعد-النهائي-لحصر-السلاح-بيد-الدولة-1114809179.html
الحكومة العراقية تكشف عن الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة
الحكومة العراقية تكشف عن الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة
سبوتنيك عربي
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، عن الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق. 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T12:05+0000
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وقال: "نهاية أيلول/سبتمبر المقبل سيكون الموعد الأخير لتسليم السلاح، وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أعلن في 3 يونيو/ حزيران الجاري، أن اللجنة الخاصة بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة باشرت أعمالها لوضع آليات دمج التشكيلات المعنية وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى المؤسسات الأمنية العراقية. وفي وقت سابق، أعلنت فصائل من بينها "سرايا السلام"، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة، بينما جددت فصائل أخرى، مثل "حركة النجباء" و"كتائب حزب الله"، رفضها لخطوة نزع السلاح.
https://sarabic.ae/20260610/الجيش-العراقي-يعلن-دخول-ملف-حصر-السلاح-في-البلاد-مرحلته-التنفيذية-الملزمة-1114221021.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
الحكومة العراقية تكشف عن الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة
12:05 GMT 29.06.2026 (تم التحديث: 12:12 GMT 29.06.2026)
كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الاثنين، عن الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، بالتزامن مع إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق.
وقال: "نهاية أيلول/سبتمبر المقبل سيكون الموعد الأخير لتسليم السلاح، وفي ذات الوقت خروج التحالف الدولي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان، أعلن في 3 يونيو/ حزيران الجاري، أن اللجنة الخاصة بحصر سلاح الفصائل بيد الدولة باشرت أعمالها لوضع آليات دمج التشكيلات المعنية وتسليم الأسلحة والمعدات والمعسكرات إلى المؤسسات الأمنية العراقية.
وفي وقت سابق، أعلنت فصائل من بينها "سرايا السلام"، و"عصائب أهل الحق"، و"كتائب الإمام علي" موافقتها على حصر السلاح بيد الدولة، بينما جددت فصائل أخرى، مثل "حركة النجباء" و"كتائب حزب الله"، رفضها لخطوة نزع السلاح.