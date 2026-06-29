https://sarabic.ae/20260629/اللاجئون-السودانيون-في-ليبيا-بين-تحديات-المعيشة-وآمال-الاستقرار-1114801815.html

اللاجئون السودانيون في ليبيا... بين تحديات المعيشة وآمال الاستقرار

اللاجئون السودانيون في ليبيا... بين تحديات المعيشة وآمال الاستقرار

سبوتنيك عربي

فرضت الحرب الدائرة في السودان واقعًا جديدًا على آلاف السودانيين الذين لجأوا إلى ليبيا بحثًا عن الأمان والاستقرار، لتتشكل واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T09:04+0000

2026-06-29T09:04+0000

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وبين ضغوط السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على فرص عمل مستقرة، يواجه اللاجئون السودانيون تحديات إنسانية ومعيشية متزايدة، في وقت تتواصل فيه جهود السلطات الليبية والجالية السودانية للتخفيف من آثار النزوح وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.وأكد أن "واقع حال النازحين السودانيين تسبب في حالة من الاكتظاظ داخل المساكن حيث أصبحت بعض الشقق التي لا تتسع إلا لعائلة واحدة تضم أكثر من عائلة".من جانبه، قال أحد أفراد الجالية السودانية في ليبيا إبراهيم خميس لـ"سبوتنيك": "أزمة السكن تعد من أكثر المشكلات بالنسبة للسودانيين المقيمين في ليبيا، إذ أن الكثير من الأسر تضطر إلى تقاسم منزل واحد لفترات قد تمتد إلى سنة أو سنتين أو أكثر قبل أن تضطر إلى المغادرة عندما يحتاج مالك العقار إلى منزله أو تنتهي فترة الاستئجار لتبدأ رحلة البحث عن مسكن جديد".وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار الإجارات يزيد من معاناة الأسر السودانية خاصة النازحين الذين فروا من الحرب بإمكانات مالية محدودة ما يجعل تأمين سكن مناسب عبئًا إضافيًا على كاهلهم".وأكد خميس أن "أوضاع السودانيين تختلف من شخص إلى آخر، إلا أن غالبية أفراد الجالية يواجهون تحديات مشتركة تتعلق بالسكن والعمل".

https://sarabic.ae/20260129/بيان-دول-جوار-ليبيا-يشدد-على-إنهاء-الانقسام-جنوب-السودان-يوجه-موظفي-الأمم-المتحدة-بمغادرة-3-مناطق-1109753729.html

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أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري