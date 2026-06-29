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اللاجئون السودانيون في ليبيا... بين تحديات المعيشة وآمال الاستقرار
اللاجئون السودانيون في ليبيا... بين تحديات المعيشة وآمال الاستقرار
سبوتنيك عربي
فرضت الحرب الدائرة في السودان واقعًا جديدًا على آلاف السودانيين الذين لجأوا إلى ليبيا بحثًا عن الأمان والاستقرار، لتتشكل واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في... 29.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-29T09:04+0000
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وبين ضغوط السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على فرص عمل مستقرة، يواجه اللاجئون السودانيون تحديات إنسانية ومعيشية متزايدة، في وقت تتواصل فيه جهود السلطات الليبية والجالية السودانية للتخفيف من آثار النزوح وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.وأكد أن "واقع حال النازحين السودانيين تسبب في حالة من الاكتظاظ داخل المساكن حيث أصبحت بعض الشقق التي لا تتسع إلا لعائلة واحدة تضم أكثر من عائلة".من جانبه، قال أحد أفراد الجالية السودانية في ليبيا إبراهيم خميس لـ"سبوتنيك": "أزمة السكن تعد من أكثر المشكلات بالنسبة للسودانيين المقيمين في ليبيا، إذ أن الكثير من الأسر تضطر إلى تقاسم منزل واحد لفترات قد تمتد إلى سنة أو سنتين أو أكثر قبل أن تضطر إلى المغادرة عندما يحتاج مالك العقار إلى منزله أو تنتهي فترة الاستئجار لتبدأ رحلة البحث عن مسكن جديد".وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار الإجارات يزيد من معاناة الأسر السودانية خاصة النازحين الذين فروا من الحرب بإمكانات مالية محدودة ما يجعل تأمين سكن مناسب عبئًا إضافيًا على كاهلهم".وأكد خميس أن "أوضاع السودانيين تختلف من شخص إلى آخر، إلا أن غالبية أفراد الجالية يواجهون تحديات مشتركة تتعلق بالسكن والعمل".
https://sarabic.ae/20260129/بيان-دول-جوار-ليبيا-يشدد-على-إنهاء-الانقسام-جنوب-السودان-يوجه-موظفي-الأمم-المتحدة-بمغادرة-3-مناطق-1109753729.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, أخبار السودان اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري

اللاجئون السودانيون في ليبيا... بين تحديات المعيشة وآمال الاستقرار

09:04 GMT 29.06.2026
© AP Photo / Patricia Simonأطفال سودانيون يعانون من سوء التغذية يتلقون العلاج في عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مخيم ميتشي، تشاد، بالقرب من الحدود السودانية
أطفال سودانيون يعانون من سوء التغذية يتلقون العلاج في عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في مخيم ميتشي، تشاد، بالقرب من الحدود السودانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2026
© AP Photo / Patricia Simon
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- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
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حصري
فرضت الحرب الدائرة في السودان واقعًا جديدًا على آلاف السودانيين الذين لجأوا إلى ليبيا بحثًا عن الأمان والاستقرار، لتتشكل واحدة من أكبر الجاليات الأجنبية في البلاد.
وبين ضغوط السكن وارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على فرص عمل مستقرة، يواجه اللاجئون السودانيون تحديات إنسانية ومعيشية متزايدة، في وقت تتواصل فيه جهود السلطات الليبية والجالية السودانية للتخفيف من آثار النزوح وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة.

وفي السياق، قال السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "أعداد السودانيين الموجودين في ليبيا كبيرة للغاية، والكثير من الوافدين لم يتمكنوا من توفير مساكن مستقلة، ما دفع أفراد الجالية السودانية المقيمين في ليبيا إلى استضافة أقاربهم وأبناء بلدهم".

وأكد أن "واقع حال النازحين السودانيين تسبب في حالة من الاكتظاظ داخل المساكن حيث أصبحت بعض الشقق التي لا تتسع إلا لعائلة واحدة تضم أكثر من عائلة".
وأضاف محمد: "تمثل محدودية فرص العمل تحديًا رئيسيًا أمام السودانيين إلى جانب الصعوبات المرتبطة بالحصول على الخدمات الصحية والعلاجية"، مؤكدًا أن "هذه الملفات تشكل أبرز التحديات التي تواجه الجالية السودانية في ليبيا".
من جانبه، قال أحد أفراد الجالية السودانية في ليبيا إبراهيم خميس لـ"سبوتنيك": "أزمة السكن تعد من أكثر المشكلات بالنسبة للسودانيين المقيمين في ليبيا، إذ أن الكثير من الأسر تضطر إلى تقاسم منزل واحد لفترات قد تمتد إلى سنة أو سنتين أو أكثر قبل أن تضطر إلى المغادرة عندما يحتاج مالك العقار إلى منزله أو تنتهي فترة الاستئجار لتبدأ رحلة البحث عن مسكن جديد".
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
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بيان دول جوار ليبيا يشدد على إنهاء الانقسام.. جنوب السودان يوجه موظفي الأمم المتحدة بمغادرة 3 مناطق
29 يناير, 09:48 GMT
وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار الإجارات يزيد من معاناة الأسر السودانية خاصة النازحين الذين فروا من الحرب بإمكانات مالية محدودة ما يجعل تأمين سكن مناسب عبئًا إضافيًا على كاهلهم".

وأضاف: "إيجاد فرصة عمل يمثل تحديًا آخر، إذ يعاني كثير من السودانيين من صعوبة الحصول على وظائف توفر لهم دخلًا ثابتًا، ما يدفع بعضهم إلى الاعتماد على الأعمال اليومية أو المؤقتة لتأمين احتياجاتهم الأساسية بينما يتمكن آخرون من العثور على فرص عمل وفقًا لاحتياجات سوق العمل".

وأكد خميس أن "أوضاع السودانيين تختلف من شخص إلى آخر، إلا أن غالبية أفراد الجالية يواجهون تحديات مشتركة تتعلق بالسكن والعمل".
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