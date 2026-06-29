https://sarabic.ae/20260629/منتدى-أوبنينسك-2026-مشاركون-من-64-دولة-يقدمون-مبادرة-دولية-لتعزيز-التعاون-النووي-1114810163.html

منتدى "أوبنينسك 2026"... مشاركون من 64 دولة يقدمون مبادرة دولية لتعزيز التعاون النووي

منتدى "أوبنينسك 2026"... مشاركون من 64 دولة يقدمون مبادرة دولية لتعزيز التعاون النووي

سبوتنيك عربي

سلّم شباب عاملون في المجال النووي، ينتمون إلى 64 دولة، قادة المنظمات النووية الدولية مجموعة قصصية بعنوان "المبادئ الحية" خلال منتدى "أوبنينسك NEW-2026" الدولي... 29.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-29T13:18+0000

2026-06-29T13:18+0000

2026-06-29T14:02+0000

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وقالت أناستاسيا جيتنيكوفا، مديرة في "شبكة روساتوم الدولية": "لدى الجميع أولويات وسياقات ثقافية ورؤى مختلفة للمستقبل، لكن جمعنا شيء واحد هو الرغبة في الإصغاء. فالتعاون الهادف لا يبدأ حين يتفق الجميع، بل حين يصبح الجميع مستعدين لفهم بعضهم بعضًا"."المبادئ الحية"... أكثر من ألف قصة من 64 دولةبعد إقرار الإعلان، طرح مؤلّفوه سؤالًا عن كيفية عمل هذه المبادئ في الواقع، فأُطلقت بمبادرة منهم وبدعم من أكاديمية "روساتوم" دعوة لجمع القصص، جاء التجاوب معها متجاوزًا التوقعات، إذ وردت أكثر من ألف قصة من ممثّلين عن 64 دولة، بينهم طلاب ومهندسون وأطباء وخبراء بيئة وباحثون.وسُلّمت المجموعة إلى قادة المنظمات النووية الدولية الذين حضروا تقديم الإعلان قبل عام، وهم نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل تشوداكوف، ومدير وكالة الطاقة الذرية في أوزبكستان عظيم أحمد خوجاييف، والمديرة التنفيذية لتنمية القدرات البشرية في مؤسسة "NECSA" بجنوب أفريقيا سيتيمبيلي مبويسا، والمنسّقة الرئيسية لمنصة الطاقة النووية في مجموعة "بريكس" إلزي بولي، ونائب رئيس الوكالة الوطنية للأبحاث والابتكار في إندونيسيا إيدي غيري رحمن بوترو.وقالت نادرة سلسبيلا، مديرة التنمية المستدامة في منظمة شباب آسيان: "هذا الإعلان ليس مجرد جهد المئة شخص الذين كتبوه، بل جهد كل شاب يتبنّى ولو مبدًأ واحدًا من مبادئه".كيف ولد الإعلان يعود الإعلان إلى سبتمبر/أيلول 2025، حين عقد 100 محترف شاب من 33 دولة و81 منظمة جلسة استراتيجية استمرت 5 أيام خلال الأسبوع النووي العالمي في موسكو، وصاغوا 7 مبادئ رأوا أنها يجب أن تحدّد مستقبل تطوّر التقنيات النووية، وهي: الأمان والأمن النوويان، والمساواة في الوصول إلى التعليم والمعرفة، وتسخير العلوم النووية لخدمة الإنسانية، وتمكين القيادات الشبابية، والتطوير المستمر، والتعاون والمساعدة المتبادلة، والوصول المسؤول إلى منجزات التقنيات النووية، واعترف المؤلّفون بأن المهمة كانت أصعب مما بدت عليه.ويُعدّ منتدى أوبنينسك الدولي الجديد للشباب النووي منصةً دوليةً رائدةً للنقاش حول التقنيات والابتكارات والتعليم الرئيسية في صناعة الطاقة النووية العالمية.

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