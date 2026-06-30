https://sarabic.ae/20260630/الصين-تكشف-عن-أول-نموذج-ذكاء-اصطناعي-يعتمد-بالكامل-على-رقائق-محلية-1114844636.html

الصين تكشف عن أول نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد بالكامل على رقائق محلية

الصين تكشف عن أول نموذج ذكاء اصطناعي يعتمد بالكامل على رقائق محلية

سبوتنيك عربي

كشفت شركة "ميتوان" الصينية، عملاق توصيل الطعام في البلاد، عن نموذج اللغات الضخم "لونغ كات 2" (LongCat-2.0)، وهو نموذج يضم 1.6 تريليون مُعامل ونافذة سياقية تصل... 30.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-30T17:04+0000

2026-06-30T17:04+0000

2026-06-30T17:04+0000

مجتمع

علوم

الصين

ذكاء اصطناعي

نموذج

أخبار الأبحاث العلمية

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وجرى تدريب النموذج بالكامل على أجهزة محلية الصنع، في إنجاز يسلّط الضوء على تسارع الصين في بناء منظومة ذكاء اصطناعي مكتفية ذاتيًا.ويبدو أن "لونغ كات 2" يغيّر هذا النمط، إذ تم تدريبه ونشره بالكامل على أجهزة صينية، وبحسب ما أُعلن، جرى تدريب النموذج على بنية حوسبة محلية تضم 50 ألف شريحة، باستخدام وحدات معالجة ذكاء اصطناعي متقدمة، إلى جانب إطار عمل للاتصالات تابع لـ"هواوي". أما من ناحية الأداء، فتجعل النتائج المعلنة هذا التطور أكثر لفتًا للانتباه، إذ تقول ميتوان إن "لونغ كات 2" يتفوق على نماذج لغات ضخمة شهيرة في بعض الاختبارات المعيارية، مع التنبيه إلى أن مثل هذه المقارنات تبقى مرتبطة بسياقها، لأن نتائج الاختبارات تختلف بحسب المهمة وإعدادات التقييم. وذلك يعكس مستوى التقدم الذي وصلت إليه منظومة الذكاء الاصطناعي المحلية في الصين، وتكمن الأهمية الأوسع لهذا الإعلان في أنه لا يُقدَّم بوصفه مجرد نموذج ضخم آخر، بل باعتباره دليلًا على أن الشرائح المحلية، وأنظمة الشبكات، وأدوات تدريب النماذج الصينية باتت قادرة على دعم نماذج بتريليونات المعاملات على نطاق واسع.

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علوم, الصين, ذكاء اصطناعي, نموذج, أخبار الأبحاث العلمية