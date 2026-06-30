الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
08:29 GMT
29 د
صدى الحياة
تحذيرات دولية: 4 دول عربية في بؤر الجوع العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سحر الضاد يصل موسكو: عام دراسي جديد يفتح نوافذ روسيا على الثقافة العربية
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ستكون حرية الإعلام الممارسة في سوريا عالية جدا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما التهديد الذي يراه الحوثي من تمركز إسرائيل بـ"أرض الصومال"؟
18:00 GMT
30 د
روسيا والعالم العربي
روسيا و الجزائر نحو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خدمة العلم في لبنان على طاولة الحكومة... عمى مناخي وكوارث غير مرئية، فما علاقة الولايات المتحدة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
النزاع بين الدولة اللبنانية والمصارف مستمر... أيّ موقف للقاهرة في ظل استمرار التصعيد الإيراني الأميركي؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
من الملعب
مونديال 2026: الدور الأول لم يقدّم الكثير... والاختبار الحقيقي يبدأ الآن
09:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا
09:30 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
ملف "صيرفة" في لبنان إلى الواجهة... هل بدأت الدولة اللبنانية بإقفال أحد أكثر ملفات الأزمة المالية إثارة للجدل؟
10:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
12:22 GMT
9 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
16:03 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: آيزنكوت ليس أقل دموية من نتنياهو
17:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260630/الطالبة-ضحى-تتمسك-بالتعليم-وتكتب-حلمها-على-صناديق-المساعدات-في-غزة-1114842226.html
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
سبوتنيك عربي
داخل خيمة النزوح في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، تتمسك ضحى الشواف بحلمها في التعليم، بعدما وجدت الطالبة في السنة الأولى بكلية الطب في الجامعة الإسلامية... 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T13:51+0000
2026-06-30T13:51+0000
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
خان يونس
طالبة
تعليم
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1e/1114841044_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_fbf7bd014b4ea8645f39691e8b3cea46.jpg
منذ نزوح عائلة ضحى الشواف خلال الحرب، وهي تحاول التغلب على الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب، وقد حققت حلمها بالتفوق في نتائج الثانوية العامة، والتحقت بكلية الطب، وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها عائلتها، وشح القرطاسية في القطاع، اضطرت لاستخدام صناديق المساعدات بديلا عن الدفاتر.وتتابع: "كنت مليئة بالأمل أن تتاح لي فرصة دراسة هذا المجال، رغم أن أهلي لا يستطيعون توفير هذه التكاليف كلها، فالحمد لله حصلت على معدل 98.1، وهذا الأمر لم يكن سهلا في نظام دراستنا، إذ نحتاج إلى دفاتر وورق لتدوين الملخصات والكتابة عليها، والدفاتر في هذه الفترة غالية الثمن، حيث وصل سعر الدفتر إلى سبعة أو ثمانية شيكل للدفتر المكون من أربعين ورقة، ما جعل كمية الدفاتر التي أحتاج لشرائها مكلفة جداً، وكذلك الطباعة تأخذ مني تكاليف باهظة".وتضيف ضحى: "عندما رأيت كراتين المساعدات، جاءتني فكرة أن أكتب عليها، لكن الكتابة عليها غير منظمة ولا مرتبة، فعندما أحتاج إلى معلومة لا أعرف في أي ورقة أو كرتونة كتبتها، ما يصعّب عليّ البحث عن المعلومة الأساسية التي أريدها، فأضطر إلى الدراسة من الجوال مباشرة، ولكن الجوال أحيانا يكون موصولا بالشحن، وعندما ينقطع التيار لا أجد ما أدرس منه، فالورق الذي نكتب عليه من الكراتين ليس كافيا ولا منظما، وما زلنا بحاجة إلى دفاتر حقيقية لتنظيم الوقت والمراجعة".وأصبح توفير دفاتر أو أوراق للكتابة تحديا يوميا للطلاب الذين يواصلون دراستهم وسط الحصار والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية، وما يتوفر من القرطاسية يباع بسعر مرتفع لا يستطيع غالبية الطلبة شراءه.ويقول خالد الشواف والد الطالبة ضحى لـ "سبوتنيك": "قبل الحرب، كنا بحمد الله قادرين على العمل وتأمين احتياجاتنا، لكن مع اندلاع الحرب لم نعد قادرين على النوم ولا على توفير أي شيء، ولم نعد قادرين على العمل أو الشراء، وحتى فرص العمل البديلة لم تعد متاحة، ففي ظروف الحرب، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وصناديق المساعدات هي بديل مؤقت يساعد قليلا في ظل هذه الظروف الصعبة".وكشفت تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" عن تضرّر 95% من المؤسسات الجامعية، وتدمير 22 حرما تدميرا كليا، بينما لحقت أضرار متفاوتة بالبقية، وتعرض قطاع التعليم إلى دمار كبير.وفي السياق، قال مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عبد الحميد اليعقوبي، لـ "سبوتنيك": "أدت الحرب إلى تدمير معظم الجامعات، حيث دُمر أكثر من ستين حرما جامعيا كان يخدم ما يقارب 88 ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي، إضافة إلى تدمير البنية التحتية من مختبرات وإمكانيات، خاصة في الكليات العلمية والطبية والهندسية، وكذلك القاعات الدراسية، الأمر الذي تسبب في عجز كبير في توفر القرطاسية والمواد اللوجستية اللازمة للعمليات التعليمية".
قطاع غزة
خان يونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
أجود جرادات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563236_0:0:720:720_100x100_80_0_0_64ec09c7e467f5bbb3c91b60a1b28079.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/1e/1114841044_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_08017cfd229ae03fd66f376904a0ef39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, خان يونس, طالبة, تعليم, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, خان يونس, طالبة, تعليم, تقارير سبوتنيك, حصري

الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة

13:51 GMT 30.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
أجود جرادات
مراسل وكالة "سبوتنيك" في فلسطين
كل المواضيع
حصري
داخل خيمة النزوح في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، تتمسك ضحى الشواف بحلمها في التعليم، بعدما وجدت الطالبة في السنة الأولى بكلية الطب في الجامعة الإسلامية في غزة، عقبات كبيرة أمامها.
منذ نزوح عائلة ضحى الشواف خلال الحرب، وهي تحاول التغلب على الظروف الصعبة التي خلفتها الحرب، وقد حققت حلمها بالتفوق في نتائج الثانوية العامة، والتحقت بكلية الطب، وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها عائلتها، وشح القرطاسية في القطاع، اضطرت لاستخدام صناديق المساعدات بديلا عن الدفاتر.
وتقول الطالبة ضحى لوكالة "سبوتنيك": "منذ طفولتي وأنا أحلم بدخول كلية الطب البشري، وفي مرحلة التوجيهي وفترة دراستي كلها بذلت جهدي واستنزفت عقلي ونفسيتي، وتعبث كثيرا حتى وصلت إلى هذا المعدل".
وتتابع: "كنت مليئة بالأمل أن تتاح لي فرصة دراسة هذا المجال، رغم أن أهلي لا يستطيعون توفير هذه التكاليف كلها، فالحمد لله حصلت على معدل 98.1، وهذا الأمر لم يكن سهلا في نظام دراستنا، إذ نحتاج إلى دفاتر وورق لتدوين الملخصات والكتابة عليها، والدفاتر في هذه الفترة غالية الثمن، حيث وصل سعر الدفتر إلى سبعة أو ثمانية شيكل للدفتر المكون من أربعين ورقة، ما جعل كمية الدفاتر التي أحتاج لشرائها مكلفة جداً، وكذلك الطباعة تأخذ مني تكاليف باهظة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتجلس ضحى على الأرض داخل خيمة النزوح، وتكتب دروسها على كرتون من صناديق المساعدات الإنسانية الذي حوّلته إلى دفتر بديل، وترتب ملخصاتها الطبية بخط واضح رغم صعوبة ذلك.
© Sputnik . Ajwad Jradatالطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وتضيف ضحى: "عندما رأيت كراتين المساعدات، جاءتني فكرة أن أكتب عليها، لكن الكتابة عليها غير منظمة ولا مرتبة، فعندما أحتاج إلى معلومة لا أعرف في أي ورقة أو كرتونة كتبتها، ما يصعّب عليّ البحث عن المعلومة الأساسية التي أريدها، فأضطر إلى الدراسة من الجوال مباشرة، ولكن الجوال أحيانا يكون موصولا بالشحن، وعندما ينقطع التيار لا أجد ما أدرس منه، فالورق الذي نكتب عليه من الكراتين ليس كافيا ولا منظما، وما زلنا بحاجة إلى دفاتر حقيقية لتنظيم الوقت والمراجعة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأصبح توفير دفاتر أو أوراق للكتابة تحديا يوميا للطلاب الذين يواصلون دراستهم وسط الحصار والنزوح ونقص الاحتياجات الأساسية، وما يتوفر من القرطاسية يباع بسعر مرتفع لا يستطيع غالبية الطلبة شراءه.
© Sputnik . Ajwad Jradatالطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول خالد الشواف والد الطالبة ضحى لـ "سبوتنيك": "قبل الحرب، كنا بحمد الله قادرين على العمل وتأمين احتياجاتنا، لكن مع اندلاع الحرب لم نعد قادرين على النوم ولا على توفير أي شيء، ولم نعد قادرين على العمل أو الشراء، وحتى فرص العمل البديلة لم تعد متاحة، ففي ظروف الحرب، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وصناديق المساعدات هي بديل مؤقت يساعد قليلا في ظل هذه الظروف الصعبة".
© Sputnik . Ajwad Jradatالطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وكشفت تقارير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو" عن تضرّر 95% من المؤسسات الجامعية، وتدمير 22 حرما تدميرا كليا، بينما لحقت أضرار متفاوتة بالبقية، وتعرض قطاع التعليم إلى دمار كبير.
© Sputnik . Ajwad Jradatالطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
الطالبة ضحى تتمسك بالتعليم وتكتب حلمها على صناديق المساعدات في غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وفي السياق، قال مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، عبد الحميد اليعقوبي، لـ "سبوتنيك": "أدت الحرب إلى تدمير معظم الجامعات، حيث دُمر أكثر من ستين حرما جامعيا كان يخدم ما يقارب 88 ألف طالب وطالبة في التعليم الجامعي، إضافة إلى تدمير البنية التحتية من مختبرات وإمكانيات، خاصة في الكليات العلمية والطبية والهندسية، وكذلك القاعات الدراسية، الأمر الذي تسبب في عجز كبير في توفر القرطاسية والمواد اللوجستية اللازمة للعمليات التعليمية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала