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مصدر: القاعدة الأمريكية في الأردن شكلت قاعدة أمامية إقليمية لعمليات واشنطن ضد إيران
مصدر: القاعدة الأمريكية في الأردن شكلت قاعدة أمامية إقليمية لعمليات واشنطن ضد إيران
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع بأن القاعدة الأميركية في الأردن لعبت دور القاعدة الأمامية الإقليمية للعمليات العسكرية الأميركية الموجهة ضد إيران. 30.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-30T00:05+0000
2026-06-30T00:06+0000
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وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "خلال المرحلة الأخيرة مما يُعرف بـ'حرب الستين يومًا'، كانت قاعدة موفق السلطي (القاعدة الأميركية) تؤدي دور القاعدة الأمامية الإقليمية للعمليات الأميركية ضد إيران".وأضاف المصدر أن واشنطن لم يكن أمامها خيار آخر، موضحًا أن "الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في الخليج، وهما السعودية والإمارات، لم يسمحا للأميركيين باستخدام أجوائهما".ويأتي ذلك في وقت كانت فيه إيران والولايات المتحدة قد وقعتا عن بُعد، ليل 18 يونيو/حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الذي اندلع بينهما في 28 فبراير/شباط الماضي.
https://sarabic.ae/20260628/الحرس-الثوري-الإيراني-استهدفنا-8-مواقع-للجيش-الأمريكي-في-الكويت-والبحرين---عاجل-1114772983.html
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الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, العالم
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, العالم

مصدر: القاعدة الأمريكية في الأردن شكلت قاعدة أمامية إقليمية لعمليات واشنطن ضد إيران

00:05 GMT 30.06.2026 (تم التحديث: 00:06 GMT 30.06.2026)
© AFP 2023 / JUSTIN PARSONSطائرة عسكرية أمريكية طراز إيه 17 غلوب ماستر خلال هبوطها في قاعدة العديد الجوية في قطر
طائرة عسكرية أمريكية طراز إيه 17 غلوب ماستر خلال هبوطها في قاعدة العديد الجوية في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2026
© AFP 2023 / JUSTIN PARSONS
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أفاد مصدر مطلع بأن القاعدة الأميركية في الأردن لعبت دور القاعدة الأمامية الإقليمية للعمليات العسكرية الأميركية الموجهة ضد إيران.
وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "خلال المرحلة الأخيرة مما يُعرف بـ'حرب الستين يومًا'، كانت قاعدة موفق السلطي (القاعدة الأميركية) تؤدي دور القاعدة الأمامية الإقليمية للعمليات الأميركية ضد إيران".
وأضاف المصدر أن واشنطن لم يكن أمامها خيار آخر، موضحًا أن "الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في الخليج، وهما السعودية والإمارات، لم يسمحا للأميركيين باستخدام أجوائهما".
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ويأتي ذلك في وقت كانت فيه إيران والولايات المتحدة قد وقعتا عن بُعد، ليل 18 يونيو/حزيران الجاري، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء النزاع العسكري الذي اندلع بينهما في 28 فبراير/شباط الماضي.
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