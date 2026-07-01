https://sarabic.ae/20260701/سكات-350-إم-طائرة-مسيرة-روسية-تعمل-في-جميع-الظروف-الجوية-1114866101.html
"سكات-350 إم".. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية
"سكات-350 إم".. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا قدرات واسعة في مجال تطوير الطائرات المسيرة بجمع أنواعها، ومنها الطائرات المصممة لتنفيذ مهام الاستطلاع ودعم القوات البرية مثل "سكات - 350 إم". 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T16:49+0000
2026-07-01T16:49+0000
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تتميز الطائرة المسيرة الروسية "سكات - 350 إم" بقدرتها على العمل والتحليق على ارتفاعات مختلفة في جميع الظروف الجوية سواء الحارة أو الباردة.وتعتمد الطائرة على تصميم الجناح الطائر المعزز، مع نظام هبوط بالمظلات يخلو من الأجزاء البارزة أو الهشة، ما يعزز قدرتها على تحمل عمليات الهبوط المتكررة، حسب تقرير نشره موقع "كلاشنيكوف" الروسي.ويبلغ باع جناحيها 3.2 متر، فيما تستطيع التحليق لمدة تصل إلى 4 ساعات متواصلة على ارتفاعات مختلفة وفقا لطبيعة المهمة المكلفة بها.وزودت "كلاشنيكوف" الطائرة بنظام ملاحة بصري متطور يتيح لها مواصلة تنفيذ مهامها باستخدام خرائط محمّلة مسبقا، حتى في حال التعرض للتشويش الإلكتروني أو هجمات إلكترونية تستهدف الاستحواذ على الطائرة، ما يساعدها في الحفاظ على مسارها في جميع ظروف القتال حتى في حال انقطاع الاتصال بالمحطات الأرضية.كما تتميز الطائرة بحمولة استطلاعية متطورة ووحدة معالجة محدثة تسهّل على المشغلين اكتشاف الأهداف وتتبعها، إضافة إلى مقاومتها للرياح وموثوقيتها التشغيلية العالية.ويمكن الاعتماد على "سكات - 350 إم" في تنفيذ مهام الاستطلاع وتحديد إحداثيات الأهداف المعادية، كما تعمل على تنسيق إحداثيات الأهداف التي يمكن استخدام ذخائر جوالة ضدها إضافة إلى استخدامها في تقييم نتائج القصف.
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
"سكات-350 إم".. طائرة مسيرة روسية تعمل في جميع الظروف الجوية
تمتلك روسيا قدرات واسعة في مجال تطوير الطائرات المسيرة بجمع أنواعها، ومنها الطائرات المصممة لتنفيذ مهام الاستطلاع ودعم القوات البرية مثل "سكات - 350 إم".
تتميز الطائرة المسيرة الروسية "سكات - 350 إم" بقدرتها على العمل والتحليق على ارتفاعات مختلفة في جميع الظروف الجوية سواء الحارة أو الباردة.
وتعتمد الطائرة على تصميم الجناح الطائر المعزز، مع نظام هبوط بالمظلات يخلو من الأجزاء البارزة أو الهشة، ما يعزز قدرتها على تحمل عمليات الهبوط المتكررة، حسب تقرير نشره موقع "كلاشنيكوف" الروسي.
ويبلغ باع جناحيها 3.2 متر، فيما تستطيع التحليق
لمدة تصل إلى 4 ساعات متواصلة على ارتفاعات مختلفة وفقا لطبيعة المهمة المكلفة بها.
وزودت "كلاشنيكوف" الطائرة
بنظام ملاحة بصري متطور يتيح لها مواصلة تنفيذ مهامها باستخدام خرائط محمّلة مسبقا، حتى في حال التعرض للتشويش الإلكتروني أو هجمات إلكترونية تستهدف الاستحواذ على الطائرة، ما يساعدها في الحفاظ على مسارها في جميع ظروف القتال حتى في حال انقطاع الاتصال بالمحطات الأرضية.
28 فبراير 2023, 17:29 GMT
كما تتميز الطائرة بحمولة استطلاعية متطورة ووحدة معالجة محدثة تسهّل على المشغلين اكتشاف الأهداف وتتبعها، إضافة إلى مقاومتها للرياح وموثوقيتها التشغيلية العالية.
ويمكن الاعتماد على "سكات - 350 إم" في تنفيذ مهام الاستطلاع
وتحديد إحداثيات الأهداف المعادية، كما تعمل على تنسيق إحداثيات الأهداف التي يمكن استخدام ذخائر جوالة ضدها إضافة إلى استخدامها في تقييم نتائج القصف.