https://sarabic.ae/20260702/أكبر-الدول-المنتجة-للذهب-لعام-2026-1114883972.html
أكبر الدول المنتجة للذهب لعام 2026
أكبر الدول المنتجة للذهب لعام 2026
سبوتنيك عربي
اتجهت أسعار الذهب، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، نحو تسجيل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط لصالح... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T09:19+0000
2026-07-02T09:19+0000
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أسعار الذهب اليوم
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وسجلت المعاملات الفورية 3956.92 دولار للأونصة بانخفاض 1.5%، وخسائر شهرية 12.7%، في رابع انخفاض شهري على التوالي، كما هبطت العقود الآجلة لأغسطس 1.7% إلى 3969.30 دولار. وفي ظل هذه الخسائر القياسية نستعرض ترتيب أكبر الدول في العالم إنتاجا للذهب بحسب أحدث إحصاءات عام 2026، مصحوبًا بحجم الإنتاج السنوي لكل دولة مقدرًا بالطن.
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, инфографика, أسعار الذهب اليوم
انفوجرافيك, инфографика, أسعار الذهب اليوم
أكبر الدول المنتجة للذهب لعام 2026
اتجهت أسعار الذهب، في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، نحو تسجيل أكبر تراجع شهري منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، مع تراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط لصالح توقعات رفع الفائدة الأمريكية لمكافحة التضخم.
وسجلت المعاملات الفورية 3956.92 دولار للأونصة بانخفاض 1.5%، وخسائر شهرية 12.7%، في رابع انخفاض شهري على التوالي، كما هبطت العقود الآجلة لأغسطس 1.7% إلى 3969.30 دولار. وفي ظل هذه الخسائر القياسية نستعرض ترتيب أكبر الدول في العالم إنتاجا للذهب بحسب أحدث إحصاءات عام 2026، مصحوبًا بحجم الإنتاج السنوي لكل دولة مقدرًا بالطن.