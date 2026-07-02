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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260702/خلاف-حاد-بين-أعضاء-المجلس-الرئاسي-الليبي-والنواب-يحذر-من-تغيير-في-الأجهزة-السيادية-1114861973.html
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي.. والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي.. والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية
سبوتنيك عربي
طعن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، في قرار تغيير قيادة جهاز المخابرات العامة، مطالبًا بفتح تحقيق فيما وصفه بـ"إجراءات غير قانونية"، في تصعيد... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T09:00+0000
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خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي.. والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
سبوتنيك عربي
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي.. والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
وأعلن الكوني رفضه تعيين رئيس جهاز المخابرات الجديد عبد المجيد مليقطة، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، وإعفاء حسين العائب من منصبه.ووجّه الكوني خطابًا رسميًا إلى كل من النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أنه لم يوافق على أي قرار يتعلق بإعفاء أو تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة، معتبرًا أن الإجراء الأخير يفتقر إلى أي سند قانوني.وأوضح امطيريد أن قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإقالة رئيس المخابرات العامة السابق وإحلال شخصية جديدة مكانه، يُعد "إجراءً غير قانوني" يتجاوز صلاحيات المجلس وفق اتفاق جنيف، حيث إن المناصب السيادية من اختصاص مجلس النواب ومجلس الدولة مجتمعين، وليس المجلس الرئاسي منفردًا.الخارجية المصرية تستضيف الحوار الاستراتيجي مع شركاء التنمية بحضور البنك الأفريقي للتنميةاستضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أعمال الحوار الاستراتيجي مع عدد من المؤسسات الدولية ممثلة في السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد عبد الرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيد مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور فريج جيجيان، المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي السفارات الأجنبية في القاهرة.وألقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كلمة أعرب خلالها عن تقديره للشراكة الممتدة التي تجمع مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي.وأوضح أن الهدف الأساسي هو جذب تمويلات طويلة الأجل لمصر والدول الأفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات التغير المناخي.وأشار رمضان إلى أن وجود البنك الأفريقي للتنمية يعكس البعد الأفريقي ويمثل رافعة تمويلية مهمة، بينما يضيف حضور بنك الاستثمار الأوروبي والأمم المتحدة الصبغة الدولية للحوار.
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نبض أفريقيا, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, аудио
نبض أفريقيا, أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, аудио

خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي.. والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية

09:00 GMT 02.07.2026
راديو
خلاف حاد بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي.. والنواب يحذر من تغيير في الأجهزة السيادية في مرحلة حساسة
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
نوران عطالله
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
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طعن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، في قرار تغيير قيادة جهاز المخابرات العامة، مطالبًا بفتح تحقيق فيما وصفه بـ"إجراءات غير قانونية"، في تصعيد جديد للخلافات داخل المجلس الرئاسي على المناصب السيادية في ليبيا.
وأعلن الكوني رفضه تعيين رئيس جهاز المخابرات الجديد عبد المجيد مليقطة، رئيسًا لجهاز المخابرات العامة، وإعفاء حسين العائب من منصبه.
ووجّه الكوني خطابًا رسميًا إلى كل من النائب العام، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، أكد فيه أنه لم يوافق على أي قرار يتعلق بإعفاء أو تعيين رئيس جهاز المخابرات العامة، معتبرًا أن الإجراء الأخير يفتقر إلى أي سند قانوني.

قال المحلل السياسي الليبي محمد امطيريد، إن ليبيا تمر بمرحلة "خطيرة من التخبط السياسي والمؤسسي"، حيث امتد الصراع إلى أهم جهاز أمني في الدولة، وهو المخابرات العامة، الذي ظل موحدًا طوال السنوات الماضية قبل أن يدخل في دائرة التجاذبات السياسية بفعل قرارات المجلس الرئاسي.

وأوضح امطيريد أن قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإقالة رئيس المخابرات العامة السابق وإحلال شخصية جديدة مكانه، يُعد "إجراءً غير قانوني" يتجاوز صلاحيات المجلس وفق اتفاق جنيف، حيث إن المناصب السيادية من اختصاص مجلس النواب ومجلس الدولة مجتمعين، وليس المجلس الرئاسي منفردًا.
الخارجية المصرية تستضيف الحوار الاستراتيجي مع شركاء التنمية بحضور البنك الأفريقي للتنمية
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أعمال الحوار الاستراتيجي مع عدد من المؤسسات الدولية ممثلة في السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد عبد الرحمن دياو، المدير الإقليمي للبنك الأفريقي للتنمية في مصر، والسيد جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، والسيد مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور فريج جيجيان، المدير القطري للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) في مصر، إلى جانب عدد من ممثلي السفارات الأجنبية في القاهرة.
وألقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي كلمة أعرب خلالها عن تقديره للشراكة الممتدة التي تجمع مصر بمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في دعم أولويات التنمية الوطنية، وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي.

قال الخبير الاقتصادي المصري د. خالد رمضان، إن الحوار الاستراتيجي الجاري في القاهرة ليس مجرد اجتماع روتيني، بل يمثل منصة محورية تهدف إلى تحويل التعهدات الدولية إلى مشروعات تنموية قابلة للتنفيذ، مع التركيز على ربط العمل المناخي بالتنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح أن الهدف الأساسي هو جذب تمويلات طويلة الأجل لمصر والدول الأفريقية، بما يعزز قدرتها على مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأشار رمضان إلى أن وجود البنك الأفريقي للتنمية يعكس البعد الأفريقي ويمثل رافعة تمويلية مهمة، بينما يضيف حضور بنك الاستثمار الأوروبي والأمم المتحدة الصبغة الدولية للحوار.
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