https://sarabic.ae/20260702/كاتس-يدعو-الجيش-الإسرائيلي-للاستعداد-والجاهزية-لشن-هجوم-مستقل-على-إيران-1114902563.html
كاتس يدعو الجيش الإسرائيلي للاستعداد والجاهزية لشن هجوم مستقل على إيران
كاتس يدعو الجيش الإسرائيلي للاستعداد والجاهزية لشن هجوم مستقل على إيران
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش دمّر 83% من الأنفاق الممتدة في منطقة "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية في... 02.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-02T18:27+0000
2026-07-02T18:27+0000
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وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي وصفها بـ"الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة حتى إشعار آخر"، مشددًا على أن هذا الانتشار يأتي ضمن ما اعتبره متطلبات حماية الأمن الإسرائيلي.وأضاف أن "على الجيش الإسرائيلي الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، والاستعداد لشن هجوم مستقل بالكامل ضد إيران في أي وقت تقتضيه الظروف".
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
كاتس يدعو الجيش الإسرائيلي للاستعداد والجاهزية لشن هجوم مستقل على إيران
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن "الجيش دمّر 83% من الأنفاق الممتدة في منطقة "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة"، مؤكدًا استمرار العمليات العسكرية في القطاع.
وقال كاتس، إن "الجيش الإسرائيلي سيبقى في المناطق التي وصفها بـ"الأمنية" في لبنان وسوريا وقطاع غزة حتى إشعار آخر"، مشددًا على أن هذا الانتشار يأتي ضمن ما اعتبره متطلبات حماية الأمن الإسرائيلي.
وأضاف أن "على الجيش الإسرائيلي الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية، والاستعداد لشن هجوم مستقل بالكامل ضد إيران في أي وقت تقتضيه الظروف".