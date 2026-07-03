https://sarabic.ae/20260703/خبير-بيانات-السيادة-الرقمية-هي-درع-أفريقيا-القانوني-والدبلوماسي-في-مواجهة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1114926824.html
خبير بيانات: السيادة الرقمية هي درع أفريقيا القانوني والدبلوماسي في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية
خبير بيانات: السيادة الرقمية هي درع أفريقيا القانوني والدبلوماسي في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية
سبوتنيك عربي
أكد عالم الرياضيات ومحلل البيانات، هوانكبو هيكتور جيبسون كينمانهون، أهمية تعزيز السيادة الرقمية في أفريقيا، معتبرًا أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم الموقفين... 03.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-03T17:01+0000
2026-07-03T17:01+0000
2026-07-03T17:01+0000
حصري
المحكمة الجنائية الدولية
العالم
بيانات
الإتحاد الافريقي
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وقال كينمانهون في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "من جانبي، أرى أنه لكي تحمي أفريقيا نفسها من المحكمة الجنائية الدولية، لا ينبغي لها أن تكتفي بخوض معارك سياسية فحسب، بل عليها كسب معركة البيانات من خلال تعزيز السيادة الرقمية".وختم عالم الرياضيات ومحلل البيانات حديثه بالقول: "بناء بنية تحتية أفريقية للحوسبة السحابية وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تراعي خصوصية السياقات الأفريقية، يمكن أن يحول التكنولوجيا إلى أداة قوية لدعم العدالة، والتدقيق في المزاعم، وتعزيز الموقفين القانوني والدبلوماسي للقارة".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, بيانات, الإتحاد الافريقي
حصري, المحكمة الجنائية الدولية, العالم, بيانات, الإتحاد الافريقي
خبير بيانات: السيادة الرقمية هي درع أفريقيا القانوني والدبلوماسي في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية
حصري
أكد عالم الرياضيات ومحلل البيانات، هوانكبو هيكتور جيبسون كينمانهون، أهمية تعزيز السيادة الرقمية في أفريقيا، معتبرًا أنها تمثل ركيزة أساسية لدعم الموقفين القانوني والدبلوماسي للقارة، إلى جانب الجهود السياسية المبذولة في مواجهة التحديات الدولية.
وقال كينمانهون في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "من جانبي، أرى أنه لكي تحمي أفريقيا نفسها من المحكمة الجنائية الدولية، لا ينبغي لها أن تكتفي بخوض معارك سياسية فحسب، بل عليها كسب معركة البيانات من خلال تعزيز السيادة الرقمية".
وأضاف: "فمن خلال بناء بنية تحتية أفريقية للحوسبة السحابية وأنظمة ذكاء اصطناعي مُدرَّبة على سياقات أفريقية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحقق من المزاعم ومواجهة التفاوتات القانونية، يمكن للقارة تحويل التكنولوجيا إلى درع دبلوماسي وقانوني قوي".
وختم عالم الرياضيات ومحلل البيانات حديثه بالقول: "بناء بنية تحتية أفريقية للحوسبة السحابية وتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تراعي خصوصية السياقات الأفريقية، يمكن أن يحول التكنولوجيا إلى أداة قوية لدعم العدالة، والتدقيق في المزاعم، وتعزيز الموقفين القانوني والدبلوماسي للقارة".