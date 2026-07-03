https://sarabic.ae/20260703/شاب-ليبي-يحول-الرياضة-إلى-منصة-لبناء-الشخصية-وغرس-القيم--1114918555.html

شاب ليبي يحول الرياضة إلى منصة لبناء الشخصية وغرس القيم

شاب ليبي يحول الرياضة إلى منصة لبناء الشخصية وغرس القيم

سبوتنيك عربي

في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب الليبي، تبرز مبادرات فردية تسعى إلى إعادة بناء الإنسان قبل أي شيء آخر، عبر الاستثمار في القدرات... 03.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-03T12:15+0000

2026-07-03T12:15+0000

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ومن بين هذه النماذج تبرز تجربة الشاب الليبي أحمد الرجباني، الذي استطاع أن يحوّل التدريب البدني إلى منصة متكاملة لتنمية الشخصية، وصقل المهارات الإنسانية، وتعزيز قيم الانضباط والقيادة والعمل الجماعي.وأوضح الرجباني أن "الفكرة انطلقت من إيمانه بأن الرياضة ليست مجرد نشاط بدني، بل وسيلة لبناء الإنسان وترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية"، مشيرًا إلى أن "هذه الرؤية دفعته إلى تأسيس فريق رياضي يحمل رسالة تربوية واجتماعية قبل أن يكون فريقًا للتدريب البدني، حتى يستفيد الشباب بدنيًا وروحيًا في آن واحد".وبيّن الرجباني أن "الفرق والأندية الرياضية كثيرة، إلا أن ما يميز فريق "القبضة" هو أنه يقدم جميع برامجه بشكل مجاني ودون أي مقابل مادي، انطلاقًا من قناعة بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في بناء جيل يتحلى بالأخلاق والالتزام والمسؤولية".وحول حجم الإقبال، أوضح الرجباني أنه "بدأ عمله كمدرب شخصي في عدد من الأندية الرياضية بمدينة بنغازي، وكان عدد المتدربين في البداية شخصًا واحدًا فقط، قبل أن يقرر تطبيق الفكرة التي طورها خلال وجوده في الإمارات، وقد شهد الإقبال نموًا متسارعًا، إذ ارتفع عدد المتدربين خلال شهر واحد فقط إلى نحو 500 شاب، فيما تتراوح أعمار المشاركين حاليًا بين 3 و23 عامًا".وفي ما يتعلق بأسباب هذا الإقبال، قال الرجباني إن "حضوره وتأثيره عبر منصات التواصل الاجتماعي لعبا دورًا مهمًا في انتشار الفكرة، من خلال تقديم محتوى توعوي يتضمن نصائح وإرشادات موجهة للشباب، إضافة إلى التصدي للمحتوى الذي يروج للسلوكيات غير الأخلاقية أو الأفكار السلبية، بما يسهم في ترسيخ السلوك الإيجابي وتعزيز الوعي لدى مختلف الفئات العمرية".وأكد الرجباني أن "استمرار المبادرة يعتمد على إيمان القائمين عليها برسالتها المجتمعية ورغبتهم في خدمة الشباب دون أي مقابل"، مشددًا على "مواصلة تقديم البرامج التدريبية المجانية، والعمل على توسيع دائرة المستفيدين، بما يسهم في تنمية قدراتهم البدنية، وصقل شخصياتهم، وترسيخ قيم الانضباط والالتزام والمسؤولية لديهم".

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ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

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