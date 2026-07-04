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https://sarabic.ae/20260704/مشاهد-من-وداع-المرشد-الأعلى-علي-خامنئي-في-طهران-1114940019.html
مشاهد من وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران
مشاهد من وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران
سبوتنيك عربي
انطلقت، صباح اليوم السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
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طهران
إيران
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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фото, صور, طهران, إيران, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, مراسم
фото, صور, طهران, إيران, المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي, مراسم

مشاهد من وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران

11:42 GMT 04.07.2026 (تم التحديث: 11:51 GMT 04.07.2026)
تابعنا عبر
انطلقت، صباح اليوم السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة. اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" عدداً من الصور التي التقطتها عدسات المصورين خلال مراسم التشييع.
© Photo / Telegram/Mehr News Agency/Samira Sadmejad

حشود من الإيرانيين يودّعون المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع.

حشود من الإيرانيين يودّعون المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع. - سبوتنيك عربي
1/10
© Photo / Telegram/Mehr News Agency/Samira Sadmejad

حشود من الإيرانيين يودّعون المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع.

© AP Photo / Altaf Qadri

وُضعت نعوش كل من المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، وعدد من أفراد عائلته، على منصة بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران في مستهل مراسم تشييعه التي تستمر عدة أيام.

وُضعت نعوش كل من المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، وعدد من أفراد عائلته، على منصة بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران في مستهل مراسم تشييعه التي تستمر عدة أيام. - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Altaf Qadri

وُضعت نعوش كل من المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، وعدد من أفراد عائلته، على منصة بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران في مستهل مراسم تشييعه التي تستمر عدة أيام.

© Photo / IRNA/M. Mahdi Pourarab

حشود من الإيرانيات يودّعن المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع.

حشود من الإيرانيات يودّعن المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع. - سبوتنيك عربي
3/10
© Photo / IRNA/M. Mahdi Pourarab

حشود من الإيرانيات يودّعن المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع.

© AP Photo / Altaf Qadri

تتوسط صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، المزينة بالورود، مراسم التشييع التي انطلقت في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران وتستمر عدة أيام.

تتوسط صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، المزينة بالورود، مراسم التشييع التي انطلقت في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران وتستمر عدة أيام. - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Altaf Qadri

تتوسط صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، المزينة بالورود، مراسم التشييع التي انطلقت في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران وتستمر عدة أيام.

© Photo / Telegram/Mehr News Agency/Samira Sadmejad

حشود كبيرة من الإيرانيين في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.

حشود كبيرة من الإيرانيين في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي. - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / Telegram/Mehr News Agency/Samira Sadmejad

حشود كبيرة من الإيرانيين في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.

© Photo / IRNA/Amin Jalali

نساء يحملن صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع.

نساء يحملن صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع. - سبوتنيك عربي
6/10
© Photo / IRNA/Amin Jalali

نساء يحملن صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع.

© Photo / IRNA/Amin Jalali

غصّت شوارع طهران بحشود المواطنين المشاركين في وداع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.

غصّت شوارع طهران بحشود المواطنين المشاركين في وداع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي. - سبوتنيك عربي
7/10
© Photo / IRNA/Amin Jalali

غصّت شوارع طهران بحشود المواطنين المشاركين في وداع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.

© AP Photo / Altaf Qadri

تُظهر الصورة مواطنين إيرانيين يبكون ويحملون صور المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم تشييعه.

تُظهر الصورة مواطنين إيرانيين يبكون ويحملون صور المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم تشييعه. - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Altaf Qadri

تُظهر الصورة مواطنين إيرانيين يبكون ويحملون صور المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم تشييعه.

© Photo / IRNA/M. Mahdi Pourarab

تُظهر اللقطة امرأة تبكي وهي تفترش الطريق، فيما تحمل نساء أخريات الأعلام الإيرانية خلال مراسم التشييع.

تُظهر اللقطة امرأة تبكي وهي تفترش الطريق، فيما تحمل نساء أخريات الأعلام الإيرانية خلال مراسم التشييع. - سبوتنيك عربي
9/10
© Photo / IRNA/M. Mahdi Pourarab

تُظهر اللقطة امرأة تبكي وهي تفترش الطريق، فيما تحمل نساء أخريات الأعلام الإيرانية خلال مراسم التشييع.

© AP Photo / Altaf Qadri

تُظهر الصورة حشودًا غفيرة من الإيرانيين يحملون الأعلام ويتجمعون أمام صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع.

تُظهر الصورة حشودًا غفيرة من الإيرانيين يحملون الأعلام ويتجمعون أمام صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع. - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Altaf Qadri

تُظهر الصورة حشودًا غفيرة من الإيرانيين يحملون الأعلام ويتجمعون أمام صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع.

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