مشاهد من وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران

حشود من الإيرانيين يودّعون المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع.
حشود من الإيرانيين يودّعون المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع.
وُضعت نعوش كل من المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، وعدد من أفراد عائلته، على منصة بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران في مستهل مراسم تشييعه التي تستمر عدة أيام.
وُضعت نعوش كل من المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، وعدد من أفراد عائلته، على منصة بمصلى الإمام الخميني الكبير في طهران في مستهل مراسم تشييعه التي تستمر عدة أيام.
حشود من الإيرانيات يودّعن المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع.
حشود من الإيرانيات يودّعن المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مراسم التشييع.
تتوسط صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، المزينة بالورود، مراسم التشييع التي انطلقت في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران وتستمر عدة أيام.
تتوسط صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، المزينة بالورود، مراسم التشييع التي انطلقت في مصلى الإمام الخميني الكبير بطهران وتستمر عدة أيام.
حشود كبيرة من الإيرانيين في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.
حشود كبيرة من الإيرانيين في مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.
نساء يحملن صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع.
نساء يحملن صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع.
غصّت شوارع طهران بحشود المواطنين المشاركين في وداع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.
غصّت شوارع طهران بحشود المواطنين المشاركين في وداع المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي.
تُظهر الصورة مواطنين إيرانيين يبكون ويحملون صور المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم تشييعه.
تُظهر الصورة مواطنين إيرانيين يبكون ويحملون صور المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم تشييعه.
تُظهر اللقطة امرأة تبكي وهي تفترش الطريق، فيما تحمل نساء أخريات الأعلام الإيرانية خلال مراسم التشييع.
تُظهر اللقطة امرأة تبكي وهي تفترش الطريق، فيما تحمل نساء أخريات الأعلام الإيرانية خلال مراسم التشييع.
تُظهر الصورة حشودًا غفيرة من الإيرانيين يحملون الأعلام ويتجمعون أمام صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع.
تُظهر الصورة حشودًا غفيرة من الإيرانيين يحملون الأعلام ويتجمعون أمام صورة المرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، خلال مراسم التشييع.