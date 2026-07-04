مشاهد من وداع المرشد الأعلى علي خامنئي في طهران

انطلقت، صباح اليوم السبت، مراسم الوداع الجماهيري للمرشد الأعلى الإيراني الراحل، علي خامنئي، في العاصمة طهران، وسط توافد حشود من مختلف المحافظات الإيرانية ومشاركين من عدد من الدول، لإلقاء النظرة الأخيرة. اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" عدداً من الصور التي التقطتها عدسات المصورين خلال مراسم التشييع.