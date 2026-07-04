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القوات الروسية تقصف مركزا لوجستيا للجيش الأوكراني في زابوروجيه بمسيرات "غيران"
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ميدفيديف: روسيا وإيران والصين ودول أخرى قد تناقش فكرة إنشاء منصة للدول الخاضعة للعقوبات
ميدفيديف: روسيا وإيران والصين ودول أخرى قد تناقش فكرة إنشاء منصة للدول الخاضعة للعقوبات
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن موسكو وطهران وبكين والعديد من الدول الأخرى قد تناقش فكرة إنشاء منصة لدول إقليمية فرعية لمواجهة القيود غير... 04.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-04T07:58+0000
2026-07-04T07:58+0000
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وأجاب ميدفيديف، على أسئلة الصحفيين حول جدوى اقتراح إنشاء "منصة الدول الخاضعة للعقوبات" لمكافحة العقوبات غير القانونية: "أعتقد أنه يمكننا مناقشة فكرة إنشاء نوع من المعاهدة، أو على الأقل نوع من المنصة، حيث يمكن للدول الخاضعة للعقوبات أن تضع مواقف بشأن كيفية مواجهتها، وربما حتى فرض عقوبات مضادة، وهذا ينطبق على روسيا وإيران، والآن الصين أيضا خاضعة للعقوبات".وقال ميدفيديف: "جميع العقوبات المفروضة على روسيا هي، دعنا نقول، عقوبات غير قانونية، ولهذا السبب لا نطلق عليها هذا الاسم، إنها قيود أحادية الجانب وغير قانونية".وأوضح ميدفيديف أنه ناقش فكرة "منصة الدول الخاضعة للعقوبات" لمواجهة القيود غير القانونية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته إلى طهران.وأكد: "نعمل بنشاط على توطيد العلاقات والتعاون بشأن القضايا الدولية، وتحديداً في إطار الاتفاقية (الشراكة الاستراتيجية)، بما في ذلك المشاورات وتطوير مواقف التصويت في الأمم المتحدة، وفي المنتديات الرئيسية التي تشارك فيها كل من روسيا وإيران، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، وعدد من المحافل المهمة الأخرى".روسيا تعلن دخول معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران حيز التنفيذ
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روسيا, الصين, إيران, العالم
روسيا, الصين, إيران, العالم

ميدفيديف: روسيا وإيران والصين ودول أخرى قد تناقش فكرة إنشاء منصة للدول الخاضعة للعقوبات

07:58 GMT 04.07.2026
© AP Photo / Oleg Molchanovالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يستقبل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قبل مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي،في طهران، إيران، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، يستقبل نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قبل مراسم جنازة المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي،في طهران، إيران، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Oleg Molchanov
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن موسكو وطهران وبكين والعديد من الدول الأخرى قد تناقش فكرة إنشاء منصة لدول إقليمية فرعية لمواجهة القيود غير القانونية.
وأجاب ميدفيديف، على أسئلة الصحفيين حول جدوى اقتراح إنشاء "منصة الدول الخاضعة للعقوبات" لمكافحة العقوبات غير القانونية: "أعتقد أنه يمكننا مناقشة فكرة إنشاء نوع من المعاهدة، أو على الأقل نوع من المنصة، حيث يمكن للدول الخاضعة للعقوبات أن تضع مواقف بشأن كيفية مواجهتها، وربما حتى فرض عقوبات مضادة، وهذا ينطبق على روسيا وإيران، والآن الصين أيضا خاضعة للعقوبات".

وأردف ميدفيديف أن "هناك دولا أخرى فرضت عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات، لكنني أؤكد مجددا أن هذا أمر جلي، هذه القيود غير قانونية، ولذلك يجب مقاومتها".

وقال ميدفيديف: "جميع العقوبات المفروضة على روسيا هي، دعنا نقول، عقوبات غير قانونية، ولهذا السبب لا نطلق عليها هذا الاسم، إنها قيود أحادية الجانب وغير قانونية".
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وأوضح ميدفيديف أنه ناقش فكرة "منصة الدول الخاضعة للعقوبات" لمواجهة القيود غير القانونية مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته إلى طهران.

وقال ميدفيديف: "أعتقد أن العمل في هذا المجال يمكن أن يستمر (إنشاء منصة للدول الخاضعة للعقوبات). بالمناسبة، كان هذا أحد المواضيع التي ناقشناها مع الرئيس بيزشكيان خلال حديثي معه".

وأكد: "نعمل بنشاط على توطيد العلاقات والتعاون بشأن القضايا الدولية، وتحديداً في إطار الاتفاقية (الشراكة الاستراتيجية)، بما في ذلك المشاورات وتطوير مواقف التصويت في الأمم المتحدة، وفي المنتديات الرئيسية التي تشارك فيها كل من روسيا وإيران، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون، وعدد من المحافل المهمة الأخرى".
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