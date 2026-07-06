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القوات الروسية تحبط هجوما واسع النطاق حاول نظام كييف شنه- وزارة الدفاع
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
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المقهى الثقافي
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خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
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https://sarabic.ae/20260706/1114987418.html
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى "تشينغداو" للمشاركة في المناورات الروسية الصينية
سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى "تشينغداو" للمشاركة في المناورات الروسية الصينية
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى "تشينغداو" للمشاركة في المناورات الروسية... 06.07.2026, سبوتنيك عربي
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фото, صور, روسيا
фото, صور, روسيا

سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى "تشينغداو" للمشاركة في المناورات الروسية الصينية

11:49 GMT 06.07.2026
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جمع لكم فريق وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من الصور لسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى "تشينغداو" للمشاركة في المناورات الروسية الصينية.
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

وصل الطراد الصاروخي "فارياغ"، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وستجرى المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز.

وصل الطراد الصاروخي &quot;فارياغ&quot;، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وستجرى المناورات الروسية الصينية التقليدية &quot;التفاعل البحري&quot; في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
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وصل الطراد الصاروخي "فارياغ"، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وستجرى المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز.

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

استقبل بحارة ومساعدو سفن صينيون مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

استقبل بحارة ومساعدو سفن صينيون مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
الانتقال إلى بنك الصور

استقبل بحارة ومساعدو سفن صينيون مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر لوصول الطراد الصاروخي "فارياغ"، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

مشهد آخر لوصول الطراد الصاروخي &quot;فارياغ&quot;، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر لوصول الطراد الصاروخي "فارياغ"، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

سيشارك طاقم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "أوفا"، والتي وصلت كجزء من مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو.

سيشارك طاقم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء &quot;أوفا&quot;، والتي وصلت كجزء من مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في المناورات الروسية الصينية التقليدية &quot;التفاعل البحري&quot; في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
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سيشارك طاقم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "أوفا"، والتي وصلت كجزء من مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو.

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

استقبلت فرقة موسيقية عسكرية مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

استقبلت فرقة موسيقية عسكرية مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
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استقبلت فرقة موسيقية عسكرية مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

وصلت الغواصة "أوفا" التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

وصلت الغواصة &quot;أوفا&quot; التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
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وصلت الغواصة "أوفا" التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر لوصول الغواصة "أوفا" التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

مشهد آخر لوصول الغواصة &quot;أوفا&quot; التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشهد آخر لوصول الغواصة "أوفا" التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصور

استقبل البحارة الصينيون الطراد الصاروخي الموجه "فارياغ"، الذي وصل ضمن مجموعة سفن من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

استقبل البحارة الصينيون الطراد الصاروخي الموجه &quot;فارياغ&quot;، الذي وصل ضمن مجموعة سفن من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
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استقبل البحارة الصينيون الطراد الصاروخي الموجه "فارياغ"، الذي وصل ضمن مجموعة سفن من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.

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