سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى "تشينغداو" للمشاركة في المناورات الروسية الصينية

وصل الطراد الصاروخي "فارياغ"، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وستجرى المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز.
وصل الطراد الصاروخي "فارياغ"، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين. وستجرى المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو/تموز.
استقبل بحارة ومساعدو سفن صينيون مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
استقبل بحارة ومساعدو سفن صينيون مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
مشهد آخر لوصول الطراد الصاروخي "فارياغ"، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
مشهد آخر لوصول الطراد الصاروخي "فارياغ"، وهو جزء من أسطول سفن تابع للأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
سيشارك طاقم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "أوفا"، والتي وصلت كجزء من مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو.
سيشارك طاقم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "أوفا"، والتي وصلت كجزء من مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو.
استقبلت فرقة موسيقية عسكرية مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
استقبلت فرقة موسيقية عسكرية مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
وصلت الغواصة "أوفا" التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
وصلت الغواصة "أوفا" التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
مشهد آخر لوصول الغواصة "أوفا" التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
مشهد آخر لوصول الغواصة "أوفا" التي تعمل بالديزل والكهرباء، ضمن مجموعة من سفن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
استقبل البحارة الصينيون الطراد الصاروخي الموجه "فارياغ"، الذي وصل ضمن مجموعة سفن من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.
استقبل البحارة الصينيون الطراد الصاروخي الموجه "فارياغ"، الذي وصل ضمن مجموعة سفن من الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، في قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين.