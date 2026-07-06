سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي تصل إلى "تشينغداو" للمشاركة في المناورات الروسية الصينية

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سيشارك طاقم الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء "أوفا"، والتي وصلت كجزء من مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى قاعدة تشينغداو البحرية في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، في المناورات الروسية الصينية التقليدية "التفاعل البحري" في البحر الأصفر، في الفترة من 6 إلى 13 يوليو.