https://sarabic.ae/20260707/الولايات-المتحدة-تلغي-الترخيص-المتعلق-بصادرات-النفط-الإيرانية-1115027931.html
الولايات المتحدة تلغي الترخيص المتعلق بصادرات النفط الإيرانية
الولايات المتحدة تلغي الترخيص المتعلق بصادرات النفط الإيرانية
سبوتنيك عربي
ألغت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الترخيص المتعلق بصادرات النفط الإيرانية، وحددت 17 تموز/يوليو الجاري موعدًا نهائيًا لإنهاء المعاملات القائمة. 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T19:59+0000
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العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة الأمريكية: "اعتبارًا من 7 تموز/يوليو 2026، يُلغى الترخيص العام، الصادر بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2026، ويُسمح، حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 17 تموز/يوليو 2026، بإتمام جميع المعاملات المحظورة، شريطة أن تكون مرتبطة على نحو اعتيادي وضروري بإنهاء المعاملات التي كان يجيزها سابقًا الترخيص العام".وفي نهاية يونيو/حزيران، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام، الذي يُجيز المعاملات المتعلقة بإنتاج وبيع وتسليم وتفريغ النفط والبتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية حتى 21 أغسطس/آب.
https://sarabic.ae/20260707/قطر-تستدعي-نائب-السفير-الإيراني-للاحتجاج-على-استهداف-ناقلة-في-مضيق-هرمز-1115027216.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تلغي الترخيص المتعلق بصادرات النفط الإيرانية
ألغت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الترخيص المتعلق بصادرات النفط الإيرانية، وحددت 17 تموز/يوليو الجاري موعدًا نهائيًا لإنهاء المعاملات القائمة.
وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة الأمريكية: "اعتبارًا من 7 تموز/يوليو 2026، يُلغى الترخيص العام، الصادر بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2026، ويُسمح، حتى الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 17 تموز/يوليو 2026، بإتمام جميع المعاملات المحظورة، شريطة أن تكون مرتبطة على نحو اعتيادي وضروري بإنهاء المعاملات التي كان يجيزها سابقًا الترخيص العام".
وفي نهاية يونيو/حزيران، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام، الذي يُجيز المعاملات المتعلقة بإنتاج وبيع وتسليم وتفريغ النفط والبتروكيماويات والمنتجات البترولية الإيرانية حتى 21 أغسطس/آب.