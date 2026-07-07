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خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إلغاء الفئات النقدية الصغيرة خطوة طال انتظارها لهيكلة العملة السودانية
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إلغاء الفئات النقدية الصغيرة خطوة طال انتظارها لهيكلة العملة السودانية
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إن الفئات التي شملها القرار لم يعد لها وجود فعلي في الحياة... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-07T13:49+0000
2026-07-07T13:49+0000
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وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن قرار بنك السودان المركزي بسحب الفئات النقدية من فئات الجنيه الواحد و2 و5 و10 و50 جنيها من السوق يعد قرارا طال انتظاره.وأشار إلى أن هذه أن هذه الفئات تلاشت من السوق منذ عدة سنوات بفعل الواقع الاقتصادي، ولم تعد متداولة في المعاملات اليومية، مؤكدا أنهم كانوا يطالبون منذ فترة طويلة بأن يتخذ البنك المركزي قرارا رسميا بإلغائها، لأن السوق سبق وأن أخرجها عمليا من التداول.وأشار إلى أن البنك المركزي، رغم تأخره في إصدار القرار، اتخذ خطوة صحيحة، لافتا إلى أن المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ القرار تبدو قصيرة، لكنها في الواقع كافية، نظرا لأن هذه الفئات لم تعد متوافرة في النشاط الاقتصادي إلا بصورة محدودة للغاية.وأكد الناير أن الاستثناء قد يقتصر على بعض المواطنين في المناطق النائية، التي لا يزال يحتفظ قاطنوها بهذه الفئات داخل منازلهم، موضحا أنه يمكنهم إيداعها أو استبدالها عبر المصارف حتى لا يفقدوا حقوقهم، بينما لا توجد حاليا كتلة نقدية مؤثرة من هذه الفئات داخل السوق.وأضاف أن القرار يمثل خطوة ممتازة كان ينبغي اتخاذها منذ سنوات، لكنه يرى أنه يجب أن يتبعه قرار آخر ضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة العملة، خاصة أن بنك السودان المركزي أقر في سياساته النقدية لعام 2026 إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة.وأوضح أن إعادة هيكلة الفئات النقدية يجب أن تبدأ بإلغاء الفئات القديمة، ثم إصدار فئات جديدة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، مؤكدا أن بنك السودان ينبغي أن يكون مستعدا لتنفيذ عملية شاملة لتبديل العملة.وأشار إلى أنه سبق أن اقترح حذف ثلاثة أصفار من العملة السودانية، معتبرا أن هذا الخيار قد يصبح الحل الوحيد لإعادة الاعتبار للجنيه السوداني، بحيث تصبح فئة الألف جنيه جنيها واحدا، وتصبح فئة الـ500 جنيه خمسين قرشا.وأكد أن استمرار تداول فئات مثل 200 جنيه بصورة محدودة، مقابل الاعتماد الفعلي على فئتي 500 وألف جنيه، يعكس الحاجة الملحة إلى إعادة بناء الهيكل النقدي، بحيث تعود الفئات الدنيا مثل الجنيه والجنيهين إلى التداول بصورة طبيعية بعد تنفيذ عملية حذف الأصفار.واختتم الناير تصريحاته بالتأكيد على أن بنك السودان المركزي مطالب باتخاذ خطوة جديدة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في حذف الأصفار من العملة، باعتبارها جزءا أساسيا من إصلاح السياسة النقدية وإعادة تنظيم التركيبة الفئوية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.وأعلن بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئات الجنيه الواحد و2 و5 و10 و50 جنيها من التداول، في إطار سياساته النقدية للعام 2026 الرامية إلى إعادة تنظيم الهيكل النقدي، وذلك بعد سنوات من تراجع استخدام هذه الفئات نتيجة انخفاض قيمتها الشرائية وغيابها الفعلي عن التعاملات اليومية.
https://sarabic.ae/20260615/خبير-لـسبوتنيك-قرارات-البنك-المركزي-السوداني-الأخيرة-بشأن-التعاملات-في-الذهب-صائبة-1114372580.html
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حصري, أخبار السودان اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": إلغاء الفئات النقدية الصغيرة خطوة طال انتظارها لهيكلة العملة السودانية

13:49 GMT 07.07.2026
© AP Photo / Abd Raoufأوراق بنكنوت، الجنيه السوداني
أوراق بنكنوت، الجنيه السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2026
© AP Photo / Abd Raouf
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- سبوتنيك عربي
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
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قال الدكتور محمد الناير، الخبير الاقتصادي والأستاذ المشارك بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، إن الفئات التي شملها القرار لم يعد لها وجود فعلي في الحياة الاقتصادية أو النشاط التجاري، بعد أن فقدت قيمتها الشرائية بالكامل.
وأوضح في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن قرار بنك السودان المركزي بسحب الفئات النقدية من فئات الجنيه الواحد و2 و5 و10 و50 جنيها من السوق يعد قرارا طال انتظاره.
وأشار إلى أن هذه أن هذه الفئات تلاشت من السوق منذ عدة سنوات بفعل الواقع الاقتصادي، ولم تعد متداولة في المعاملات اليومية، مؤكدا أنهم كانوا يطالبون منذ فترة طويلة بأن يتخذ البنك المركزي قرارا رسميا بإلغائها، لأن السوق سبق وأن أخرجها عمليا من التداول.
وأشار إلى أن البنك المركزي، رغم تأخره في إصدار القرار، اتخذ خطوة صحيحة، لافتا إلى أن المهلة الزمنية المحددة لتنفيذ القرار تبدو قصيرة، لكنها في الواقع كافية، نظرا لأن هذه الفئات لم تعد متوافرة في النشاط الاقتصادي إلا بصورة محدودة للغاية.
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وأكد الناير أن الاستثناء قد يقتصر على بعض المواطنين في المناطق النائية، التي لا يزال يحتفظ قاطنوها بهذه الفئات داخل منازلهم، موضحا أنه يمكنهم إيداعها أو استبدالها عبر المصارف حتى لا يفقدوا حقوقهم، بينما لا توجد حاليا كتلة نقدية مؤثرة من هذه الفئات داخل السوق.
وأضاف أن القرار يمثل خطوة ممتازة كان ينبغي اتخاذها منذ سنوات، لكنه يرى أنه يجب أن يتبعه قرار آخر ضمن خطة متكاملة لإعادة هيكلة العملة، خاصة أن بنك السودان المركزي أقر في سياساته النقدية لعام 2026 إعادة النظر في التركيبة الفئوية للعملة.
وأوضح أن إعادة هيكلة الفئات النقدية يجب أن تبدأ بإلغاء الفئات القديمة، ثم إصدار فئات جديدة تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، مؤكدا أن بنك السودان ينبغي أن يكون مستعدا لتنفيذ عملية شاملة لتبديل العملة.
وأشار إلى أنه سبق أن اقترح حذف ثلاثة أصفار من العملة السودانية، معتبرا أن هذا الخيار قد يصبح الحل الوحيد لإعادة الاعتبار للجنيه السوداني، بحيث تصبح فئة الألف جنيه جنيها واحدا، وتصبح فئة الـ500 جنيه خمسين قرشا.
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وأكد أن استمرار تداول فئات مثل 200 جنيه بصورة محدودة، مقابل الاعتماد الفعلي على فئتي 500 وألف جنيه، يعكس الحاجة الملحة إلى إعادة بناء الهيكل النقدي، بحيث تعود الفئات الدنيا مثل الجنيه والجنيهين إلى التداول بصورة طبيعية بعد تنفيذ عملية حذف الأصفار.
واختتم الناير تصريحاته بالتأكيد على أن بنك السودان المركزي مطالب باتخاذ خطوة جديدة خلال المرحلة المقبلة تتمثل في حذف الأصفار من العملة، باعتبارها جزءا أساسيا من إصلاح السياسة النقدية وإعادة تنظيم التركيبة الفئوية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأعلن بنك السودان المركزي سحب الفئات النقدية من فئات الجنيه الواحد و2 و5 و10 و50 جنيها من التداول، في إطار سياساته النقدية للعام 2026 الرامية إلى إعادة تنظيم الهيكل النقدي، وذلك بعد سنوات من تراجع استخدام هذه الفئات نتيجة انخفاض قيمتها الشرائية وغيابها الفعلي عن التعاملات اليومية.
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