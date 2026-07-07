خيبة رونالدو... إسبانيا تطيح بالبرتغال خارج المونديال

اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال مباراة دور الـ16 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي جمعت البرتغال وإسبانيا في أرلينغتون بالقرب من دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتهت بفوز إسبانيا 1-0، وإقصاء البرتغال من منافسات المونديال.