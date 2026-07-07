خيبة رونالدو... إسبانيا تطيح بالبرتغال خارج المونديال

لاعب المنتخب الإسباني لامين يامال، يعانق رونالدو، بعد انتهاء المباراة
لاعب المنتخب الإسباني لامين يامال، يعانق رونالدو، بعد انتهاء المباراة
حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون، يتصدى لتسديدة من رونالدو
حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون، يتصدى لتسديدة من رونالدو
كريستيانو رونالدو يبدي ردة فعل بوجهه تعبّر عن الخيبة وهو يصفق بيديه، بعد خسارة البرتغال أمام إسبانيا
كريستيانو رونالدو يبدي ردة فعل بوجهه تعبّر عن الخيبة وهو يصفق بيديه، بعد خسارة البرتغال أمام إسبانيا
لاعب المنتخب الإسباني بيدرو بورو، يهنىء زميله ميكيل ميرينو، بعد تسجيله هدفًا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة
لاعب المنتخب الإسباني بيدرو بورو، يهنىء زميله ميكيل ميرينو، بعد تسجيله هدفًا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة
لحظة قيام رونالدو بتسديد الكرة نحو المرمى أمام مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا
لحظة قيام رونالدو بتسديد الكرة نحو المرمى أمام مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا
لقطة توثق فرحة الجماهير في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تسجيل ميرينو هدف الفوز في المباراة على البرتغال
لقطة توثق فرحة الجماهير في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تسجيل ميرينو هدف الفوز في المباراة على البرتغال
الإسباني بيدرو بورو، والبرتغالي جواو فيليكس، يتنافسان على الكرة خلال المباراة
الإسباني بيدرو بورو، والبرتغالي جواو فيليكس، يتنافسان على الكرة خلال المباراة
مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، يتفاعل مع المباراة ويعطي توجيهاته من بعيد
مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، يتفاعل مع المباراة ويعطي توجيهاته من بعيد
اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو، يخلع حذاءه خلال المباراة ويحمل إحدى الفردتين بيده، وتظهر على وجهه تعابير الخيبة
اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو، يخلع حذاءه خلال المباراة ويحمل إحدى الفردتين بيده، وتظهر على وجهه تعابير الخيبة
منتخبا إسبانيا والبرتغال قبل مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس
منتخبا إسبانيا والبرتغال قبل مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس
لاعب من المنتخب البرتغالي يقبّل رأس غافي، لاعب منتخب إسبانيا، بعد انتهاء المباراة
لاعب من المنتخب البرتغالي يقبّل رأس غافي، لاعب منتخب إسبانيا، بعد انتهاء المباراة