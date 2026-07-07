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لافروف: رفض كييف استلام جثث القتلى يؤكد لامبالاتها تجاه مواطنيها
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دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
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خيبة رونالدو... إسبانيا تطيح بالبرتغال خارج المونديال
خيبة رونالدو... إسبانيا تطيح بالبرتغال خارج المونديال
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال مباراة دور الـ16 من منافسات كأس العالم لكرة القدم... 07.07.2026, سبوتنيك عربي
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كأس العالم 2026
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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фото, كأس العالم 2026, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, صور
фото, كأس العالم 2026, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, صور

خيبة رونالدو... إسبانيا تطيح بالبرتغال خارج المونديال

09:26 GMT 07.07.2026
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اختار لكم فريق تحرير وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، مجموعة من أبرز الصور التي تم التقاطها خلال مباراة دور الـ16 من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي جمعت البرتغال وإسبانيا في أرلينغتون بالقرب من دالاس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي انتهت بفوز إسبانيا 1-0، وإقصاء البرتغال من منافسات المونديال.
© AP Photo / Julio Cortez

لاعب المنتخب الإسباني لامين يامال، يعانق رونالدو، بعد انتهاء المباراة

لاعب المنتخب الإسباني لامين يامال، يعانق رونالدو، بعد انتهاء المباراة - سبوتنيك عربي
1/11
© AP Photo / Julio Cortez

لاعب المنتخب الإسباني لامين يامال، يعانق رونالدو، بعد انتهاء المباراة

© REUTERS Hannah McKay

حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون، يتصدى لتسديدة من رونالدو

حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون، يتصدى لتسديدة من رونالدو - سبوتنيك عربي
2/11
© REUTERS Hannah McKay

حارس مرمى إسبانيا أوناي سيمون، يتصدى لتسديدة من رونالدو

© AP Photo / Gareth Patterson

كريستيانو رونالدو يبدي ردة فعل بوجهه تعبّر عن الخيبة وهو يصفق بيديه، بعد خسارة البرتغال أمام إسبانيا

كريستيانو رونالدو يبدي ردة فعل بوجهه تعبّر عن الخيبة وهو يصفق بيديه، بعد خسارة البرتغال أمام إسبانيا - سبوتنيك عربي
3/11
© AP Photo / Gareth Patterson

كريستيانو رونالدو يبدي ردة فعل بوجهه تعبّر عن الخيبة وهو يصفق بيديه، بعد خسارة البرتغال أمام إسبانيا

© AP Photo / Julio Cortez

لاعب المنتخب الإسباني بيدرو بورو، يهنىء زميله ميكيل ميرينو، بعد تسجيله هدفًا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة

لاعب المنتخب الإسباني بيدرو بورو، يهنىء زميله ميكيل ميرينو، بعد تسجيله هدفًا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة - سبوتنيك عربي
4/11
© AP Photo / Julio Cortez

لاعب المنتخب الإسباني بيدرو بورو، يهنىء زميله ميكيل ميرينو، بعد تسجيله هدفًا في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة

© AP Photo / Tony Gutierrez

لحظة قيام رونالدو بتسديد الكرة نحو المرمى أمام مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا

لحظة قيام رونالدو بتسديد الكرة نحو المرمى أمام مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا - سبوتنيك عربي
5/11
© AP Photo / Tony Gutierrez

لحظة قيام رونالدو بتسديد الكرة نحو المرمى أمام مارك كوكوريلا، لاعب منتخب إسبانيا

© REUTERS Susana Vera

لقطة توثق فرحة الجماهير في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تسجيل ميرينو هدف الفوز في المباراة على البرتغال

لقطة توثق فرحة الجماهير في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تسجيل ميرينو هدف الفوز في المباراة على البرتغال - سبوتنيك عربي
6/11
© REUTERS Susana Vera

لقطة توثق فرحة الجماهير في العاصمة الإسبانية مدريد، بعد تسجيل ميرينو هدف الفوز في المباراة على البرتغال

© AP Photo / Tony Gutierrez

الإسباني بيدرو بورو، والبرتغالي جواو فيليكس، يتنافسان على الكرة خلال المباراة

الإسباني بيدرو بورو، والبرتغالي جواو فيليكس، يتنافسان على الكرة خلال المباراة - سبوتنيك عربي
7/11
© AP Photo / Tony Gutierrez

الإسباني بيدرو بورو، والبرتغالي جواو فيليكس، يتنافسان على الكرة خلال المباراة

© REUTERS Maria Lysaker

مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، يتفاعل مع المباراة ويعطي توجيهاته من بعيد

مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، يتفاعل مع المباراة ويعطي توجيهاته من بعيد - سبوتنيك عربي
8/11
© REUTERS Maria Lysaker

مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، يتفاعل مع المباراة ويعطي توجيهاته من بعيد

© AP Photo / Gareth Patterson

اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو، يخلع حذاءه خلال المباراة ويحمل إحدى الفردتين بيده، وتظهر على وجهه تعابير الخيبة

اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو، يخلع حذاءه خلال المباراة ويحمل إحدى الفردتين بيده، وتظهر على وجهه تعابير الخيبة - سبوتنيك عربي
9/11
© AP Photo / Gareth Patterson

اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو، يخلع حذاءه خلال المباراة ويحمل إحدى الفردتين بيده، وتظهر على وجهه تعابير الخيبة

© AP Photo / Sam Hodde

منتخبا إسبانيا والبرتغال قبل مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس

منتخبا إسبانيا والبرتغال قبل مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس - سبوتنيك عربي
10/11
© AP Photo / Sam Hodde

منتخبا إسبانيا والبرتغال قبل مباراة دور الـ16 من كأس العالم لكرة القدم في أرلينغتون، تكساس

© AP Photo / Jessica Tobias

لاعب من المنتخب البرتغالي يقبّل رأس غافي، لاعب منتخب إسبانيا، بعد انتهاء المباراة

لاعب من المنتخب البرتغالي يقبّل رأس غافي، لاعب منتخب إسبانيا، بعد انتهاء المباراة - سبوتنيك عربي
11/11
© AP Photo / Jessica Tobias

لاعب من المنتخب البرتغالي يقبّل رأس غافي، لاعب منتخب إسبانيا، بعد انتهاء المباراة

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