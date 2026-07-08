عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية
10:37 GMT 08.07.2026 (تم التحديث: 11:39 GMT 08.07.2026)
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
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في بلدة عجلتون اللبنانية، يزاح الستار اليوم عن أكبر علم لدولة مصنوع من أغطية العبوات البلاستيكية المعاد تدويرها، في مبادرة تجمع بين البعد البيئي والفني والشبابي، وتهدف إلى نشر ثقافة إعادة التدوير بأسلوب إبداعي، إلى جانب تعزيز روح الانتماء الوطني من خلال عمل جماعي شارك فيه متطوعون من مختلف الفئات العمرية.
وقالت صاحبة المبادرة كارولين شبطيني في حديث لـ"سبوتنيك"، إنها "أصبحت أول امرأة عربية في العالم تحقق سبعة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس" من خلال مشاريع بيئية مستدامة تعتمد على إعادة تدوير المواد وتحويلها إلى أعمال فنية".
وأوضحت شبطيني أن "المبادرة الحالية تتمثل في تنفيذ أكبر علم لدولة في العالم، وهو العلم اللبناني، بطول 10 أمتار و452 سنتيمترًا"، في إشارة إلى مساحة لبنان البالغة 10,452 كيلومترًا مربعًا، مؤكدة أن "المشروع ينجز خلال أقل من 24 ساعة، في تحدٍّ يعكس الطموح والإصرار على تحقيق إنجازات استثنائية".
وأضافت: "يمتد العمل على مساحة تقارب 70 مترًا مربعًا، ويصنع من طبقات بلاستيكية جمعها الأهالي والمتطوعون في عجلتون، وهو تحدٍّ شخصي بالنسبة إلي، والأجمل أنه ينجز في بلدي لبنان".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأكدت شبطيني أن "الرسالة الأساسية للمبادرة تتمثل في توعية الجيل الجديد بأهمية إعادة التدوير بطريقة مبتكرة"، وتابعت: "نسعى إلى تحويل النفايات إلى فن، وإشراك الأطفال والشباب في أعمال إبداعية تمنحهم فرصة الابتكار، وتشعرهم بالفخر لكونهم جزءًا من إنجاز قد يدخل موسوعة "غينيس"، ويثبت أن اللبنانيين قادرون على تحقيق الإنجازات رغم التحديات".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأشارت إلى أن "المشروع لم يكن مخططًا له في البداية أن يسجل في موسوعة "غينيس"، إلا أنها اكتشفت أخيرا إمكانية تسجيله كأسرع علم بهذا الحجم ينجز خلال أقل من 24 ساعة، مضيفة: "إذا تحقق ذلك فسيكون الرقم القياسي الثامن بالنسبة إليّ، فيما أستعد لتحقيق الرقم التاسع في طرابلس قريبًا، والعاشر في بلدة يحشوش قبل نهاية العام".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
من جهته، قال مسؤول لجنة الثقافة والنشاطات الثقافية وعضو بلدية عجلتون، رونالد الزغبي، لـ"سبوتنيك": "العلم اللبناني الذي يجري تنفيذه يبلغ طوله 10 أمتار و452 سنتيمترًا، ويحمل دلالة رمزية مستوحاة من مساحة لبنان البالغة 10,452 كيلومترًا مربعًا"، مشيرًا إلى أنه "صنع باستخدام نحو 140 ألف غطاء بلاستيكي معاد تدويره".
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
وأوضح الزغبي أن "المشروع نُفذ بالتعاون مع كارولين شبطيني، التي تقود هذه المبادرة البيئية"، مضيفًا: "تبنت بلدية عجلتون المشروع وحرصت على استضافته لما يحمله من معانٍ وطنية وبيئية، فقد تحولت الأغطية البلاستيكية، التي كانت ستنتهي كنفايات، إلى لوحة فنية ووطنية تعزز روح الانتماء، كما نجح المشروع في جمع أعداد كبيرة من الشباب والأطفال والمتطوعين للمشاركة في إنجازه."
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
1/3
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
2/3
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
© Sputnik . Abdul kader Al Bayعجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
3/3
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
1/3
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
2/3
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
3/3
© Sputnik . Abdul kader Al Bay
عجلتون اللبنانية تدخل تحدي "غينيس" بأكبر علم لبناني مصنوع من أغطية بلاستيكية معاد تدويرها
ويأمل القائمون على المبادرة أن يشكل هذا العمل نموذجًا لمشاريع بيئية مشابهة في مختلف المناطق اللبنانية، وأن يسهم في ترسيخ ثقافة إعادة التدوير، وإبراز قدرة الفن والعمل التطوعي على تحويل المخلفات إلى رسائل وطنية وإنسانية تحمل بعدًا عالميًا.