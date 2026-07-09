https://sarabic.ae/20260709/حوض-غدامس-يعود-إلى-الواجهة-هل-يقود-موجة-جديدة-من-الاستثمارات-النفطية-ويرفع-إنتاج-ليبيا؟-1115075949.html

حوض "غدامس" يعود إلى الواجهة... هل يقود موجة جديدة من الاستثمارات النفطية ويرفع إنتاج ليبيا؟

حوض "غدامس" يعود إلى الواجهة... هل يقود موجة جديدة من الاستثمارات النفطية ويرفع إنتاج ليبيا؟

سبوتنيك عربي

بعد سنوات من تراجع النشاط الاستكشافي، عاد حوض "غدامس" النفطي إلى دائرة الاهتمام الإقليمي والدولي مع توقيع اتفاقية استكشاف جديدة مع شركة قطرية، في خطوة تعكس... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T14:12+0000

2026-07-09T14:12+0000

2026-07-09T14:12+0000

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ويثير هذا التطور تساؤلات حول قدرة الحوض على استعادة مكانته كأحد أهم الأحواض النفطية في البلاد، وما إذا كان سيمثل بداية مرحلة جديدة من الاستثمارات الأجنبية، مدعومة بالاكتشافات الأخيرة، وخطط التوسع في استغلال الغاز المصاحب والحد من حرقه، بما يسهم في تعزيز إنتاج ليبيا من النفط والغاز وتحقيق قيمة اقتصادية أكبر من مواردها الهيدروكربونية.وأوضح الكاديكي أن "حوض غدامس يُعد من أهم الأحواض النفطية في ليبيا، لما يمتلكه من احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، فضلاً عن امتداده الجغرافي إلى كل من الجزائر وتونس، الأمر الذي يمنحه أهمية استراتيجية على مستوى شمال أفريقيا. إلا أن الاضطرابات الأمنية والسياسية التي شهدتها ليبيا خلال السنوات الماضية أسهمت في تراجع أعمال الاستكشاف والتطوير داخل الحوض".وأضاف الكاديكي: "نجاح أعمال الاستكشاف في حوض غدامس من شأنه أن يشجع شركات نفطية إقليمية وعالمية أخرى على العودة إلى الاستثمار في السوق الليبية، لا سيما في ظل الاكتشافات النفطية والغازية الأخيرة، وتحسن بيئة الاستثمار، ووضوح خطط تطوير قطاع النفط والغاز، بما يعزز مكانة ليبيا كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال الطاقة".من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، إن "عودة النشاط الاستكشافي في حوض غدامس النفطي تمثل بادرة إيجابية، من شأنها دعم خطط ليبيا لزيادة إنتاجها من النفط"، مشيرا إلى أن "المؤسسة الوطنية للنفط تستهدف رفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا بحلول عام 2030".وأضاف الخبير الاقتصادي أن "حوض غدامس، إلى جانب حوضي سرت وفزان، يعد من أهم الأحواض النفطية في ليبيا، لاحتوائه على احتياطيات كبيرة من النفط"، معربا عن أمله في تسريع عمليات الاستكشاف والاستثمار، وعدم الاكتفاء بالشراكة مع شركة واحدة، إذ لا تزال هناك مناطق واعدة لم يُعلن عن استغلالها حتى الآن.وأشار إلى أن مؤتمر ليبيا للطاقة والاقتصاد، الذي عُقد في يناير/كانون الثاني 2026، شهد طرح المؤسسة الوطنية للنفط مجموعة من المشاريع والاتفاقيات الجديدة في مجال الاستكشاف، مؤكدًا أن ليبيا ما زالت تمتلك ثروات نفطية وغازية كبيرة لم تُستكشف بالكامل.وفيما يتعلق بقطاع الغاز، أكد الخبير الاقتصادي أن ليبيا تمتلك فرصة مهمة للاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على مصادر بديلة للطاقة، داعيًا إلى إطلاق مشاريع جديدة لاستكشاف الغاز وتطويره، بما يعزز مكانة البلاد كمورد رئيسي للأسواق الأوروبية.كما دعا الجبو إلى استثمار المتغيرات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي، وما يصاحبها من ارتفاع في أسعار النفط، لزيادة الإنتاج الليبي والاستفادة من ارتفاع الطلب العالمي، بما يسهم في تعزيز الإيرادات العامة ومعالجة الاختلالات المالية التي تعانيها الدولة.وختم الجبو تصريحه بالتأكيد على أن نجاح خطط التوسع في الاستكشاف والإنتاج النفطي والغازي يمكن أن يشكل نقطة تحول للاقتصاد الليبي، ويساعد بشكل كبير في تقليص العجز المالي ودعم الاستقرار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

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أخبار ليبيا اليوم, نفط خام, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, اقتصاد