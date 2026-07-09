https://sarabic.ae/20260709/خارطة-المواقع-المتضررة-بيئيا-في-الجزائر-خطوة-لتوثيق-آثار-الاستعمار-الفرنسي-1115082916.html

خارطة المواقع المتضررة بيئيا في الجزائر... خطوة لتوثيق آثار الاستعمار الفرنسي

خارطة المواقع المتضررة بيئيا في الجزائر... خطوة لتوثيق آثار الاستعمار الفرنسي

سبوتنيك عربي

يمثل إطلاق النسخة الأولية للخارطة الوطنية الرقمية للمواقع المتضررة بيئيا من الجرائم الاستعمارية، محطة جديدة في مسار الدولة الجزائرية لتوثيق الآثار التي خلفها... 09.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-09T20:34+0000

2026-07-09T20:34+0000

2026-07-09T20:34+0000

الجزائر

تقارير سبوتنيك

حصري

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/09/1115083226_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8fd2d1a2d581014f3a66a46701e62372.jpg

المبادرة تأتي في إطار تعزيز جهود توثيق الجرائم الاستعمارية، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تسهم في حماية الذاكرة الوطنية، ودعم الملفات المتعلقة بالحقوق البيئية والتاريخية.في السياق، قال الكاتب والإعلامي عبد القادر جمعة، لـ"سبوتنيك": "يمثل إطلاق النسخة الأولية للخارطة الوطنية الرقمية للمواقع المتضررة بيئيا من الجرائم الاستعمارية خطوة جديدة وحاسمة في مسار توثيق آثار الاستعمار الفرنسي، فالأمر يتحاوز مجرد إجراء تقني أو إداري عابر ليكون تحولا استراتيجيا ينقل ملف الذاكرة الاستعمارية من الطرح السياسي التقليدي المطالبات الدبلوماسية الشفهية إلى مرحلة المأسسة العلمية والرقمية للضرر".وأردف جمعة: "كما تسهم الخارطة في سحب احتكار الأرشيف فبعد سنوات طويلة من تعتيم فرنسا على ملفات كالتجارب النووية تحت بند الأسرار الدفاعية تمثل هذه الخارطة أرشفة وطنية مضادة تبنى بأيد وعقول وطنية واستنادا إلى واقع الأرض الحالية بالإضافة إلى تسهيل عولمة وتدويل الملف مستقبلا أمام الهيئات الحقوقية والبيئية في المحافل الدولية".وتابع جمعة: "وفيما يختص الردم العشوائي للنفايات والكيمياويات والمخلفات الحربية والذخائر غير المنفجرة والمبيدات الكيماوية المحرمة تتيح الخارطة رصد مواقع الردم في الأرياف والمناطق الحدودية مما يسهم في وضع خطط استعجالية لتطهير التربة قبل تسرب السموم إلى الدورة الزراعية والحيوانية وربط مواقع الردم هذه بارتفاع نسب الأمراض المزمنة والأورام جغرافيا لتقديم دليل وبائي يخدم ملف التعويضات".وأردف جمعة: "أما من الناحية التحليلية السياسية والقانونية المستقبليّة، لا يمكن فصل هذا المسعى عن معركة السيادة الرقمية وقانون الذاكرة حيث توفر هذه الخارطة للدولة الجزائرية قاعدة بيانات سيادية صلبة لأي مفاوضات مستقبلية".من جهة ثانية، قال البرلماني، علي ربيج، لوكالة "سبوتنيك" أن "هذه الخطوة ستشكل أداة مرجعية للباحثين والخبراء وصناع القرار، من خلال توحيد البيانات البيئية والتاريخية في منصة رقمية واحدة، بما يسمح بتحديث المعلومات بشكل مستمر، وتوجيه الدراسات العلمية وعمليات المراقبة البيئية، فضلاً عن تحديد أولويات التدخل لإعادة تأهيل المواقع المتضررة والحد من مخاطر التلوث المستمر".وأردف ربيج: "كلها أشياء تؤكد وتظهر مدى تمسك الطرف الجزائري بطي هذا الملف، هذه المبادرات لرقمنة المناطق المتضررة يأتي في مسعى جهود مؤسسات الدولة في طمس معالم هذه الجريمة التي لا تسقط بالتقادم جيلا بعد جيل لكي تتحمل فرنسا الاستعمارية مسؤليتها التاريخية".وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة في ملف التجارب النووية الفرنسية التي أجريت في الصحراء الجزائرية، والتي ما تزال آثارها الإشعاعية والبيئية محل اهتمام علمي وحقوقي، كما تشمل جهود الحصر مواقع دفن النفايات العسكرية والصناعية التي خلفها الاستعمار، إلى جانب توثيق عمليات الاستنزاف الواسع للموارد الطبيعية وتخريب الأنظمة البيئية التي شهدتها عدة مناطق من البلاد خلال الفترة الاستعمارية.وتندرج الخارطة الوطنية الرقمية ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها الجزائر لتعزيز توثيق جرائم الاستعمار الفرنسي بمختلف أبعادها الإنسانية والتاريخية والبيئية، في ظل تزايد الاهتمام بإبراز الآثار طويلة المدى التي خلفتها السياسات الاستعمارية على الإنسان والأرض.كما تعكس توجهًا نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة الذاكرة الوطنية، وتحويل المعلومات المتفرقة إلى قاعدة معرفية متكاملة تدعم البحث العلمي، وتساهم في رسم سياسات بيئية أكثر دقة وفعالية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والمستقبلي.

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جهيدة رمضاني https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg

الجزائر, تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي