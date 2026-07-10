العراق يسترد 280 مليون دولار من "سرقة القرن"

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الحدث من سبوتنيك
إنفانتينو... كيف سيتعامل مع مطالب استقالته من رئاسة الـ "فيفا"؟
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57 د
الحدث من سبوتنيك
أوروبا بين حرب إيران وصدمة الصين... وفرنسا هل تُصلح القطاع المصرفي السوري؟
01:30 GMT
57 د
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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
الخميس، الساعة 12:00 بتوقيت موسكو
09:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة في الانتهاكات المرتكبة بمدينة الأبيّض، واتصال أممي بحميدتي
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:33 GMT
14 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
16:35 GMT
12 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
حصاد الأسبوع
خبير: نخشى من الانزلاق إلى مواجهة شاملة في المنطقة العربية
17:00 GMT
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ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
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صدى الحياة
هل تحولت الأسمدة إلى "نفط المستقبل" في معادلة الأمن الغذائي العالمي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
61 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
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موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
مليون لبنانيّ يواجهون انعدام الأمن الغذائي… وهل تتحوّل البيوت الجاهزة إلى بديل عن إعادة الإعمار؟
10:00 GMT
123 د
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الكنيسة المارونية: النشأة والتحوّلات الدينية والسياسية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مفاعل الضبعة النووي أبرز صورها الشراكة المصرية الروسية
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
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خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
18:00 GMT
28 د
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تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
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العراق يسترد 280 مليون دولار من "سرقة القرن"
العراق يسترد 280 مليون دولار من "سرقة القرن"
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الجمعة، إصدار أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المتهم الرئيس في قضية "سرقة القرن"، نور زهير، إلى البلاد، وذلك بعد... 10.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-10T14:41+0000
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وأوضح المجلس، أنه أجرى تحقيقًا مع رئيس الوزراء العراقي الذي وقعت خلال فترة حكومته قضية "سرقة القرن"، قبل إغلاق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة. كما أعلن مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي الكويت، تعود إلى عدد من المحكومين الموجودين حاليا في السجون، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).يشار إلى أنه تم الكشف عن قضية "سرقة القرن" في العراق لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعدما تبين تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال في اختلاس مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية، ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد وأعاد ملف الفساد إلى صدارة المشهد.وفي يوليو/تموز 2024، وصف رئيس الوزراء العراقي آنذاك، محمد شياع السوداني، القضية بأنها "نقطة سوداء" في تاريخ الدولة، مؤكدًا أنه تم تنفيذها بغطاء رسمي، وكشف أن نحو نصف الأموال المنهوبة جرى تهريبها إلى خارج البلاد.وفي سياق مكافحة الفساد، كشف المجلس الأعلى للقضاء في العراق، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعا، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى استرداد الأموال العامة إلى جانب محاسبة المتورطين، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون. وشدد المجلس على استمرار الإجراءات القانونية بحق وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، والمتهمين في قضية المصافي، مؤكدًا مواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري واستعادة أموال الدولة.
https://sarabic.ae/20260703/الزيدي-يصدر-توجيها-جديدا-بشأن-القضاء-على-الفساد-في-العراق-1114907613.html
https://sarabic.ae/20260702/مجلس-النواب-العراقي-يدعو-الحكومة-إلى-عدم-التهاون-في-فتح-ملفات-الفساد-الكبرى-1114901637.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

العراق يسترد 280 مليون دولار من "سرقة القرن"

14:41 GMT 10.07.2026
© Sputnik . HASSAN NABILمدينة بغداد، العراق
مدينة بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الجمعة، إصدار أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة المتهم الرئيس في قضية "سرقة القرن"، نور زهير، إلى البلاد، وذلك بعد صدور حكم غيابي يقضي بسجنه 10 سنوات، مؤكدا استرداد ما يعادل 280 مليون دولار ضمن القضية نفسها.
وأوضح المجلس، أنه أجرى تحقيقًا مع رئيس الوزراء العراقي الذي وقعت خلال فترة حكومته قضية "سرقة القرن"، قبل إغلاق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة.
كما أعلن مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي الكويت، تعود إلى عدد من المحكومين الموجودين حاليا في السجون، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2026
الزيدي يصدر توجيها جديدا بشأن القضاء على الفساد في العراق
3 يوليو, 05:26 GMT
يشار إلى أنه تم الكشف عن قضية "سرقة القرن" في العراق لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعدما تبين تورط مسؤولين سابقين ورجال أعمال في اختلاس مبالغ ضخمة من الأمانات الضريبية، ما أثار موجة غضب واسعة في البلاد وأعاد ملف الفساد إلى صدارة المشهد.
وفي يوليو/تموز 2024، وصف رئيس الوزراء العراقي آنذاك، محمد شياع السوداني، القضية بأنها "نقطة سوداء" في تاريخ الدولة، مؤكدًا أنه تم تنفيذها بغطاء رسمي، وكشف أن نحو نصف الأموال المنهوبة جرى تهريبها إلى خارج البلاد.
مجلس النواب العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2026
مجلس النواب العراقي يدعو الحكومة إلى عدم التهاون في فتح ملفات الفساد الكبرى
2 يوليو, 17:53 GMT
وفي سياق مكافحة الفساد، كشف المجلس الأعلى للقضاء في العراق، اليوم الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يقضي بتخفيف الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعا، مؤكدا أن هذا التوجه يهدف إلى استرداد الأموال العامة إلى جانب محاسبة المتورطين، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.
وشدد المجلس على استمرار الإجراءات القانونية بحق وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، والمتهمين في قضية المصافي، مؤكدًا مواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد المالي والإداري واستعادة أموال الدولة.
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