https://sarabic.ae/20260710/بعد-وداع-كأس-العالم-إشادة-بالأداء-المصري-وانتقادات-للتحكيم-ودعوات-للبناء-على-الإنجاز-1115074299.html

بعد وداع كأس العالم... إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز

بعد وداع كأس العالم... إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز

سبوتنيك عربي

ودع المنتخب المصري بطولة كأس العالم من دور الـ16، بعد خسارة مثيرة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، لكن ملايين المصريين والعرب خرجوا من المباراة وهم يشعرون أن منتخبهم... 10.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-10T09:00+0000

2026-07-10T09:00+0000

2026-07-10T09:00+0000

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بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز سبوتنيك عربي بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز

ووقف المنتخب المصري وجها لوجه أمام بطل العالم، تقدّم بهدفين، وكان الأقرب إلى كتابة واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ كأس العالم قبل أن تتحول المباراة في دقائقها الأخيرة إلى عاصفة من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.وتم إلغاء هدف مصري، بعد مراجعة متأخرة لتقنية الفيديو. مطالبات بركلة جزاء لم تُحتسب قبل الهدف الأرجنتيني الثالث، والاتحاد المصري لكرة القدم لم يكتفِ بالاعتراض، بل تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي ضد طاقم التحكيم الفرنسي، معتبرا أن استخدام الـ"VAR" أثّر مباشرة في نتيجة اللقاء.المشهد لم يتوقف عند مصرشكّك نجوم سابقون ومحللون في الإعلام البريطاني والأوروبي في اتساق القرارات التحكيمية، وانتقدوا طريقة استخدام تقنية الفيديو، بينما اشتعلت مواقع التواصل حول العالم باتهامات بانعدام العدالة في المباراة، وفي المقابل، خرج الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر رئيس لجنة الحكام، بيرلويجي كولينا، لينفي تماما وجود أي انحياز، مؤكدا أن جميع القرارات اتُّخذت وفق بروتوكول التحكيم وتقنية الفيديو.وأكد الناقد والكاتب الرياضي، إسلام حسن، أن "المنتخب المصري نجح في تغيير الصورة الذهنية عن الكرة المصرية على المستوى العالمي، بعدما قدم أداء تاريخيا خلال مشاركته في كأس العالم"، مشددا على أن "ما تحقق يجب ألا يتوقف عند حدود الإشادة، بل ينبغي أن يكون نقطة انطلاق لمشروع تطوير شامل لكرة القدم المصرية".وأوضح أن "مشاركة المنتخب الأخيرة أسهمت في تعريف الجماهير العالمية بقيمة الكرة المصرية"، مضيفا أن "الأداء الذي قدمه الفريق أمام منتخب بحجم الأرجنتين أعاد الاعتبار للكرة المصرية وأثبت قدرتها على المنافسة في أعلى المستويات".وأشار حسن إلى أن "التحدي الحقيقي يبدأ بعد انتهاء البطولة"، مؤكدا أن "استمرار النجاح يتطلب عملا مؤسسيا وليس الاعتماد على الإنجازات الفردية"، داعيا إلى "توفير كل عناصر الدعم للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وإصلاح منظومة المسابقات المحلية، ووضع خطة طويلة الأمد تمتد حتى عام 2030 لإعداد جيل جديد قادر على المنافسة عالميا".وقال في تصريحات لبرنامج "من الملعب" عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "المنتخب فرض أسلوبه على بطل العالم وتقدم في النتيجة لفترة طويلة، وهو ما دفع الجماهير المحايدة إلى مساندته واحترام ما قدمه داخل الملعب".وفي تقييمه للتحكيم، اعتبر قيشو أن "طاقم التحكيم ارتكب أخطاء مؤثرة خلال اللقاء"، مشيرا إلى "وجود حالات جدلية عدة، من بينها إلغاء هدف للمنتخب المصري، وعدم احتساب ركلة جزاء، إضافة إلى قرارات انضباطية رأى أنها لم تطبق بالمعيار نفسه على لاعبي المنتخبين".وأضاف أن "الأخطاء التحكيمية كانت جزءا أساسيا من مجريات المباراة ولا يمكن تجاهلها عند تقييم النتيجة"، لافتا إلى أن "الاتحاد المصري لكرة القدم كان محقا في التقدم بشكوى رسمية ضد طاقم التحكيم، باعتبارها خطوة تعبّر عن رفض ما اعتبره ظلما تحكيميا، وإن كانت فرص تغيير النتيجة أو اتخاذ إجراءات عملية تظل محدودة وفق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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