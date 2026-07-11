https://sarabic.ae/20260711/بي-كيه---10-إم-زوارق-روسية-سريعة-للمهام-الخاصة-1115125610.html
"بي كيه - 10 إم"... زوارق روسية سريعة للمهام الخاصة
"بي كيه - 10 إم"... زوارق روسية سريعة للمهام الخاصة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة بحرية في العالم تضم نحو 750 وحدة بحرية بينها سفن وغواصات نووية خارقة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الوحدات الصغيرة التي تشمل زوارق سريعة... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T14:06+0000
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ومن بين الزوارق البحرية الصغيرة، زورق "بي كيه - 10 إم"، الذي يمكن استخدامه في مهام القوات الخاصة والإنزال البحري، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه الزوارق يمكنها الانطلاق بسرعات عالية، مع قدرة على العمل في المياه الضحلة بالقرب من السواحل، ما يسمح لها بتقديم الدعم الناري للقوات خلال المهام القتالية القريبة من الشاطئ.ويستطيع الزورق تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، تشمل إنزال القوات على سواحل غير مجهزة، ودعم قوات الإنزال بالنيران، ومكافحة القرصنة والإرهاب، وإجلاء المصابين، إلى جانب تقديم المساعدة للسفن المعرضة للخطر.وتزود روسيا هذه الزورق بمقاعد معلقة لأفراد الطاقم لتقليل تأثير الصدمات أثناء الإبحار، كما يتمتع بزجاج أمامي مقاوم للرصاص، مع إمكانية إضافة تدريع جانبي اختياري لزيادة الحماية.ويمكن تسليح الزورق الروسي بمدفع رشاش عيار 12.7 مم في المقدمة، كما يمكن تزويده برشاشين عيار 7.62 مم، على قواعد خاصة في منتصفه، إضافة إلى قدرته على حمل قاذف قنابل آلي عيار 40 مم، بما يتيح تكييفه مع متطلبات المهام المختلفة.
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
"بي كيه - 10 إم"... زوارق روسية سريعة للمهام الخاصة
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة بحرية في العالم تضم نحو 750 وحدة بحرية بينها سفن وغواصات نووية خارقة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الوحدات الصغيرة التي تشمل زوارق سريعة بعضها مصمم للإنزال البحري وأخرى للمهام الخاصة.
ومن بين الزوارق البحرية الصغيرة، زورق "بي كيه - 10 إم"، الذي يمكن استخدامه في مهام القوات
الخاصة والإنزال البحري، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
26 سبتمبر 2023, 20:01 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذه الزوارق يمكنها الانطلاق بسرعات عالية، مع قدرة على العمل في المياه الضحلة بالقرب من السواحل، ما يسمح لها بتقديم الدعم الناري للقوات خلال المهام القتالية القريبة من الشاطئ.
ويستطيع الزورق تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، تشمل إنزال القوات على سواحل غير مجهزة، ودعم قوات الإنزال بالنيران، ومكافحة القرصنة والإرهاب، وإجلاء المصابين، إلى جانب تقديم المساعدة للسفن
المعرضة للخطر.
الغاطس (الجزء المغمور): 66 سم
الإزاحة (وزن الزورق): 8 أطنان
الحمولة: 12 جنديا بعتادهم العسكري.
السرعة القصوى: 40 عقدة بحرية (نحو 74 كم/سا)
المدى التشغيلي: 220 ميلا بحريا (نحو 407 كم)
وتزود روسيا هذه الزورق بمقاعد معلقة لأفراد الطاقم لتقليل تأثير الصدمات أثناء الإبحار، كما يتمتع بزجاج أمامي مقاوم للرصاص، مع إمكانية إضافة تدريع جانبي اختياري لزيادة الحماية.
ويمكن تسليح الزورق الروسي
بمدفع رشاش عيار 12.7 مم في المقدمة، كما يمكن تزويده برشاشين عيار 7.62 مم، على قواعد خاصة في منتصفه، إضافة إلى قدرته على حمل قاذف قنابل آلي عيار 40 مم، بما يتيح تكييفه مع متطلبات المهام المختلفة.