"بي كيه - 10 إم"... زوارق روسية سريعة للمهام الخاصة

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وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
00:30 GMT
59 د
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" والتلفزيون المصري في تغطية مباشرة مشتركة لتركيب وعاء المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية
01:30 GMT
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
موزاييك
ثورة في علم الحفريات.. مصر توثق أول وجود للزواحف الطائرة قبل 95 مليون عام
09:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الحدث من سبوتنيك
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10:00 GMT
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خطوط التماس
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12:03 GMT
46 د
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13:00 GMT
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ملفات ساخنة
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16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
ترامب: إيران تواصلت مع ادارته وتريد إبرام اتفاق، الائتلاف الحاكم في إسرائيل مهدد بفقدان السلطة لصالح حزب "يشار"
17:00 GMT
59 د
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خبير: شركة واحدة تعلن إفلاسها تقريبا كل 20 دقيقة في ألمانيا
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الحدث من سبوتنيك
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بين بيروت وموسكو
قمّة الناتو أهانت زيلينسكي… وما كواليس تحذير تل أبيب لواشنطن من مخطط إيراني مزعوم لاغتيال ترامب؟
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57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
القناع الرقمي خطر يهدد أموالنا وأحوالنا والحر يجعل الحيوانات أكثر عنفا وغباءا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
بعد وداع كأس العالم.. إشادة بالأداء المصري وانتقادات للتحكيم ودعوات للبناء على الإنجاز
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:33 GMT
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الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
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اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
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مساحة حرة
تيارات السحب... "قاتل صامت" يهدد المصطافين على الشواطئ المصرية
11:03 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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نبض افريقيا
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مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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"بي كيه - 10 إم"... زوارق روسية سريعة للمهام الخاصة
"بي كيه - 10 إم"... زوارق روسية سريعة للمهام الخاصة
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة بحرية في العالم تضم نحو 750 وحدة بحرية بينها سفن وغواصات نووية خارقة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الوحدات الصغيرة التي تشمل زوارق سريعة... 11.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-11T14:06+0000
2026-07-11T14:06+0000
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ومن بين الزوارق البحرية الصغيرة، زورق "بي كيه - 10 إم"، الذي يمكن استخدامه في مهام القوات الخاصة والإنزال البحري، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن هذه الزوارق يمكنها الانطلاق بسرعات عالية، مع قدرة على العمل في المياه الضحلة بالقرب من السواحل، ما يسمح لها بتقديم الدعم الناري للقوات خلال المهام القتالية القريبة من الشاطئ.ويستطيع الزورق تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، تشمل إنزال القوات على سواحل غير مجهزة، ودعم قوات الإنزال بالنيران، ومكافحة القرصنة والإرهاب، وإجلاء المصابين، إلى جانب تقديم المساعدة للسفن المعرضة للخطر.وتزود روسيا هذه الزورق بمقاعد معلقة لأفراد الطاقم لتقليل تأثير الصدمات أثناء الإبحار، كما يتمتع بزجاج أمامي مقاوم للرصاص، مع إمكانية إضافة تدريع جانبي اختياري لزيادة الحماية.ويمكن تسليح الزورق الروسي بمدفع رشاش عيار 12.7 مم في المقدمة، كما يمكن تزويده برشاشين عيار 7.62 مم، على قواعد خاصة في منتصفه، إضافة إلى قدرته على حمل قاذف قنابل آلي عيار 40 مم، بما يتيح تكييفه مع متطلبات المهام المختلفة.
https://sarabic.ae/20230926/المشروع-12418-زورق-روسي-يدمر-أساطيل-العدو-بصواريخ-موجهة-1081431613.html
https://sarabic.ae/20230110/روسيا-تستعد-لتصنيع-سفن-إنزال-على-وسادة-هوائية-1072117813.html
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أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا

"بي كيه - 10 إم"... زوارق روسية سريعة للمهام الخاصة

14:06 GMT 11.07.2026
© Photo / ROEزوارق روسية سريعة طراز "بي كيه - 10 إم"
زوارق روسية سريعة طراز بي كيه - 10 إم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
© Photo / ROE
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تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة بحرية في العالم تضم نحو 750 وحدة بحرية بينها سفن وغواصات نووية خارقة، إضافة إلى أعداد كبيرة من الوحدات الصغيرة التي تشمل زوارق سريعة بعضها مصمم للإنزال البحري وأخرى للمهام الخاصة.
ومن بين الزوارق البحرية الصغيرة، زورق "بي كيه - 10 إم"، الذي يمكن استخدامه في مهام القوات الخاصة والإنزال البحري، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
وحدات بحرية روسية تضم زوارق حاملة للصواريخ الموجهة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
"المشروع-12418"... زورق روسي يدمر أساطيل العدو بصواريخ موجهة
26 سبتمبر 2023, 20:01 GMT
ولفت الموقع إلى أن هذه الزوارق يمكنها الانطلاق بسرعات عالية، مع قدرة على العمل في المياه الضحلة بالقرب من السواحل، ما يسمح لها بتقديم الدعم الناري للقوات خلال المهام القتالية القريبة من الشاطئ.
ويستطيع الزورق تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، تشمل إنزال القوات على سواحل غير مجهزة، ودعم قوات الإنزال بالنيران، ومكافحة القرصنة والإرهاب، وإجلاء المصابين، إلى جانب تقديم المساعدة للسفن المعرضة للخطر.
المواصفات الفنية
الطول: 11.2 مترا
العرض: 3.6 مترا
الغاطس (الجزء المغمور): 66 سم
الإزاحة (وزن الزورق): 8 أطنان
الحمولة: 12 جنديا بعتادهم العسكري.
السرعة القصوى: 40 عقدة بحرية (نحو 74 كم/سا)
المدى التشغيلي: 220 ميلا بحريا (نحو 407 كم)
السفن البرمائية من مشروع 12061 مورينا. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2023
روسيا تستعد لتصنيع سفن إنزال "على وسادة هوائية"
10 يناير 2023, 12:30 GMT
وتزود روسيا هذه الزورق بمقاعد معلقة لأفراد الطاقم لتقليل تأثير الصدمات أثناء الإبحار، كما يتمتع بزجاج أمامي مقاوم للرصاص، مع إمكانية إضافة تدريع جانبي اختياري لزيادة الحماية.
ويمكن تسليح الزورق الروسي بمدفع رشاش عيار 12.7 مم في المقدمة، كما يمكن تزويده برشاشين عيار 7.62 مم، على قواعد خاصة في منتصفه، إضافة إلى قدرته على حمل قاذف قنابل آلي عيار 40 مم، بما يتيح تكييفه مع متطلبات المهام المختلفة.
© Sputnik"رابتور".. زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة
رابتور.. زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2026
"رابتور".. زوارق روسية سريعة بقدرات خارقة
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